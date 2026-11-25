published on नवंबर 25, 2026 13:46 ist

Nov 25, 2026 13:45 IST

last updated on Nov 25, 2026 13:45 IST

Nov 25, 2026 13:46 IST

published on Nov 25, 2026 13:46 IST

मारुति वैगन आर भारत की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कारों में से एक है। इसकी कीमत 4.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस गाड़ी में दो पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। यह लंबे समय से भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कम रनिंग कॉस्ट। मारुति वैगन आर में कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए कई विकल्प मिल पाते हैं। अगर आप कोई ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसे चलाना और मेंटेन करना आपकी जेब पर भारी ना पड़े, तो वैगन आर आपके लिए एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है। आइए इसके सभी पावरट्रेन कॉम्बिनेशन पर डालते हैं एक नजर :-

इंजन ऑप्शन

इंजन 1-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर, तीन-सिलेंडर, सीएनजी के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 68 पीएस 57 पीएस 90 पीएस टॉर्क 89 एनएम 82 एनएम 113 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

एमटी – मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी – ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

वैगन कार के 1-लीटर पेट्रोल इंजन को ज़्यादातर खरीदार चुनते हैं, और यह बेस वेरिएंट एलएक्सआई से ही उपलब्ध है।

बड़ा 1.2-लीटर इंजन मारुति का पॉपुलर के-सीरीज़ इंजन है, जो स्विफ्ट और बलेनो जैसी कारों में भी मिलता है। यह इंजन काफी पावरफुल है, जो इसे हाइवे पर चलाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

सीएनजी वर्ज़न में 1-लीटर इंजन 11 पीएस की कम पावर और 7 एनएम का कम टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर विकल्प है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दी गई है।

फ्यूल एफिशिएंसी

इंजन 1-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर, तीन-सिलेंडर, सीएनजी के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एएमटी माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी)* 24.35 किमी/लीटर 25.19 किमी/लीटर 34.05 किमी/किलोग्राम 23.56 किमी/लीटर 24.43 किमी/लीटर

*एआरएआई सर्टिफाइड आंकड़े

अगर आप पेट्रोल मॉडल में सबसे ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, तो 1.0-लीटर एएमटी वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह 25.19 किमी/लीटर का माइलेज देता है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा मिलने के कारण, यह बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प है।

माइलेज के मामले में दोनों इंजन ऑटोमैटिक वर्ज़न में मैनुअल से ज्यादा बेहतर साबित होते हैं।

1.2-लीटर इंजन ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद माइलेज के मामले में में 1.0-लीटर इंजन से ज़्यादा पीछे नहीं है। दोनों इंजनों के बीच माइलेज का अंतर सिर्फ 0.8 से 0.9 किमी/लीटर का है।

जो लोग अक्सर हाईवे पर चलते हैं या फिर जिन्हें थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाना पसंद है, उनके लिए 1.2-लीटर इंजन एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस है।

सीएनजी वेरिएंट 34.05 किलोमीटर/किलोग्राम माइलेज के साथ रनिंग कॉस्ट के मामले में सबको पीछे छोड़ देता है। यह आंकड़ा इसे भारतीय बाजार की सबसे किफायती कारों में से एक बनाता है।

नोट : यह रियल-वर्ल्ड आंकड़े नहीं है और असल माइलेज ट्रैफिक, लोड और एसी के इस्तेमाल जैसे फैक्टर्स के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

मारुति वैगन आर से जुड़ी जानकारी

मारुति वैगन आर अपनी टैलबाय डिजाइन को अभी भी बरकरार रखती है। इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार का केबिन काफी खुला-खुला महसूस होता है और हेडरूम भी शानदार मिलता है। इसमें पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं। पेट्रोल वर्ज़न में 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। इस हैचबैक कार में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पावर विंडो, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ ईबीडी (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), रियर पार्किंग सेंसर्स, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) और स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। अन्य सेफ्टी फीचर्स में हिल होल्ड असिस्ट (केवल एएमटी में) और स्पीड सेन्सिटिव ऑटो डोर लॉक शामिल हैं।

मारुति ने साल के शुरुआत में नई वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल भी लॉन्च की है, जिसकी कीमत 7.24 लाख रुपये रखी गई है। यह ई85 तक के इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती है। हालांकि, मारुति ने अभी तक इसके एआरएआई एफिशिएंसी के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

कीमत और मुकाबला

मारुति वैगन आर की कीमत 4.99 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, और इसके सीएनजी वेरिएंट्स की कीमत पेट्रोल वाले वेरिएंट्स के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा है। इसका मुकाबला टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और मारुति सेलेरियो से है। इनमें से केवल सेलेरियो ही माइलेज के मामले में वैगन-आर के बराबर है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर कम रनिंग कॉस्ट आपकी प्राथमिकता है, तो वैगन आर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह सच है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश या सबसे ज़्यादा फीचर-लोडेड कार नहीं है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकैलिटी, स्पेस और किफायत की आती है, तो यह सबसे आगे खड़ी नजर आती है। इसके दोनों इंजन ऑप्शन भरोसेमंद और परखे हुए हैं, जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। आप चाहे कोई भी इंजन विकल्प चुनें, आपको बढ़िया माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) मिलेगा।

वैगन आर की माइलेज के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं!