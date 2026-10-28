2026 हुंडई बेयोन बेस मॉडल एचएक्स2 Vs हुंडई आई20 टॉप मॉडल एस्टा (ओ): एसयूवी कार खरीदें या हैचबैक कार?

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published on अक्टूबर 28, 2026 13:19 ist

Oct 28, 2026 13:19 IST

last updated on Oct 28, 2026 13:19 IST

Oct 28, 2026 13:19 IST

published on Oct 28, 2026 13:19 IST

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हुंडई ने अपनी लाइनअप में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन को शामिल किया है, जिसे वेन्यू और क्रेटा के बीच में पोजिशन किया गया है। लगभग 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ, यह क्रेटा से एक ज्यादा किफायती विकल्प के तौर पर सामने आती है। हालांकि, इसी प्राइस पॉइंट पर हुंडई की अपनी प्रीमियम हैचबैक आई20 का टॉप वेरिएंट एस्टा (ओ) भी मौजूद है, जो फीचर्स और कंफर्ट के मामले में एक मजबूत दावेदार है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या एक बेस वेरिएंट एसयूवी लेना ज्यादा समझदारी है या फिर एक टॉप-एंड फीचर-लोडेड हैचबैक कार? यहां हमने हुंडई बेयोन बेस मॉडल और हुंडई आई20 टॉप मॉडल एस्टा (ओ) का कंपेरिजन किया है, ताकि आपको यह फैसला लेने में आसानी हो।

कीमत

मॉडल हुंडई बेयोन एचएक्स2 हुंडई आई20 एस्टा ऑप्शनल कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये 9.25 लाख रुपये (एमटी)/ 10.44 लाख रुपये (सीवीटी)

हुंडई बेयोन एचएक्स2 की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, हुंडई आई20 एस्टा (ओ) मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ 9.25 लाख रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसका ऑटोमैटिक (सीवीटी) वेरिएंट 10.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) का है।

बेयोन का बेस वेरिएंट आई20 के टॉप ऑटोमैटिक वेरिएंट से लगभग 44,000 सस्ता है, खासकर यह देखते हुए कि बेयोन साइज में बड़ी है। वहीं, आई20 एस्टा (ओ) मैन्युअल, बेयोन एचएक्स2 से 75,000 सस्ती है।

साइज

मॉडल हुंडई बेयोन हुंडई आई20 अंतर लंबाई 4245 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर + 250 मिलीमीटर चौड़ाई 1810 मिलीमीटर 1775 मिलीमीटर + 35 मिलीमीटर ऊंचाई 1570 मिलीमीटर 1505 मिलीमीटर + 65 मिलीमीटर व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2580 मिलीमीटर + 20 मिलीमीटर

साइज और रोड प्रेजेंस के मामले में हुंडई बेयोन अपनी एसयूवी डिजाइन की वजह से आई20 पर साफ तौर पर भारी पड़ती है। जैसा कि आंकड़ों से साफ है, बेयोन हर मामले आई20 से बड़ी है।

सबसे बड़ा फर्क लंबाई में है, जहां बेयोन लगभग 4.2 मीटर की है, जबकि आई20 एक सब-4 मीटर कार है। यह 250 मिलीमीटर का अतिरिक्त साइज बेयोन को सड़क पर एक ज्यादा मजबूत और दमदार मौजूदगी देता है।

ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई का मतलब है कि केबिन के अंदर भी ज्यादा स्पेस और हेडरूम मिलेगा। जिन ग्राहकों के लिए कार का साइज, ऊंची सीटिंग पोजिशन और रोड प्रेजेंस प्राथमिकता है, उनके लिए बेयोन बेहतर है। हालांकि, जो लोग शहरी ट्रैफिक में रहते हैं और एक कॉम्पैक्ट, आसानी से पार्क हो जाने वाली गाड़ी चाहते हैं, उनके लिए आई20 सही रहेगी।

कलर ऑप्शन

हुंडई बेयोन एचएक्स2 हुंडई आई20 एस्टा ऑप्शनल टाइटेनियम ब्लैक एटलास व्हाइट* क्लासी ब्लू टाइटन ग्रे एटलस व्हाइट टाइटन ग्रे मैट - फिएरी रेड - स्टारी नाइट

बेयोन बेस वेरिएंट तीन रंगों में उपलब्ध है, जबकि आई20 एस्टा (ओ) वेरिएंट पांच रंगों में मिलता है।

आई20 एस्टा (ओ) डुअल-टोन शेड्स, ब्लैक रूफ और मैट फिनिश के साथ भी मिलती है।

बेयोन एसयूवी के मुकाबले आई20 में आपके पास ज्यादाऑप्शन हैं।

फीचर्स

फीचर हुंडई बेयोन हुंडई आई20 एलईडी हेडलाइट्स ✅(प्रोजेक्टर) ✅(रिफ्लेक्टर) एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ व्हील कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील पीछे स्पॉइलर ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅(आगे) ✅(आगे और पीछे) एंबिएंट लाइटिंग ❌ ✅(ब्लू) इंफोटेनमेंट सिस्टम ❌ ✅(10.25-इंच टचस्क्रीन) वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ❌ ✅(एडॉप्टर के माध्यम से) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी-डिजिटल सेमी-डिजिटल वायरलेस फोन चार्जर ❌ ✅ साउंड सिस्टम 6 स्पीकर 7-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम ऑटो-डिमिंगआईआरवीएम ❌ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ❌ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ✅(मैनुअल) ✅(ऑटोमैटिक) पीछे एसी वेंट ✅ ✅ पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ❌ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट ✅ (3x टाइप-सी) ✅(1x टाइप-सी, 1x टाइप-ए) सनरूफ ❌ ✅(सिंगल-पैन) मल्टी-ड्राइव मोड ❌ ✅(नॉर्मल, स्पोर्ट्स) कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ✅ एयरबैग 6 6 रियर व्यू कैमरा ❌ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(पीछे) ✅(पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ वाशर के साथ पीछे वाइपर ❌ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅

फीचर्स के मामले में इन दोनों कारों के बीच का अंतर सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। यहां हुंडई आई20 एस्टा (ओ) अपने टॉप वेरिएंट होने का पूरा फायदा उठाती है और बेयोन के बेस वेरिएंट को पीछे छोड़ देती है। आई20 एस्टा (ओ) उन सभी "फील-गुड" फीचर्स से लैस है जो एक प्रीमियम अनुभव देते हैं। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सिंगल-पेन सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर केबिन को ज्यादा आकर्षक और आरामदायक बनाते हैं। दूसरी तरफ, हुंडई बेयोन बेस एचएक्स2 वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि यह आई20 जितनी फीचर-लोडेड नहीं है, पर इसमें मिलने वाले इक्विपमेंट ज्यादातर प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के इस्तेमाल में उपयोगी हैं।

इंजन

मॉडल हुंडई बेयोन हुंडई आई20 इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस 83 पीएस (एमटी) 88 पीएस (सीवीटी) टॉर्क 144 एनएम 115 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में बेयोन एक ज्यादा पावरफुल पैकेज है। हुंडई बेयोन में एक ही इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, जो 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इसके शुरुआती तीन बेस वेरिएंट्स में केवल मैन्युअल ट्रांसमिशन का ही विकल्प दिया गया है। इसकी तुलना में, हुंडई आई20 में एक छोटा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। आई20 में मैन्युअल और सीवीटी ऑटोमैटिक, दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन उपलब्ध है।

पावर के आंकड़ों में बेयोन साफ तौर पर आगे है। इसका इंजन आई20 से 27 पीएस ज्यादा पावर और 29 एनएम ज्यादा टॉर्क देता है। यह अतिरिक्त पावर हाईवे पर ओवरटेक करते समय और लंबी दूरी की यात्राओं में काफी मददगार साबित होगी, जिससे ड्राइविंग अनुभव ज्यादा स्मूद और आरामदायक बनेगा। वहीं, अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के ट्रैफिक में होती है, तो आई20 का ऑटोमैटिक (सीवीटी) ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो ड्राइविंग को बेहद सुविधाजनक बनाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

इन दोनों कारों के बीच का चुनाव पूरी तरह से आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनी हैं।

हुंडई बेयोन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक छोटी कार से अपग्रेड कर रहे हैं और एक एसयूवी का अनुभव चाहते हैं। इसकी ऊंची सीटिंग पोजिशन बेहतर विजिबिलिटी देती है, जबकि ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसका बड़ा साइज और दमदार रोड प्रेजेंस इसे भीड़ में अलग दिखाता है। साथ ही, इसका 1.5-लीटर पावरफुल इंजन उन लोगों को आकर्षित करेगा जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। बेस वेरिएंट होने के बावजूद, एलईडी लाइट्स और 16-इंच व्हील्स जैसे फीचर्स इसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाते हैं।

हुंडई आई20 एस्टा (ओ) उन ग्राहकों के लिए है जो साइज से ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील को महत्व देते हैं। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कॉम्पैक्ट हो लेकिन फीचर्स से भरपूर हो, तो आई20 आपके लिए है। बड़ा टचस्क्रीन, सनरूफ, लेदरेट सीट और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसे शहर में चलाने के लिए एक बेहद आरामदायक और शानदार कार बनाते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक कार चाहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंफर्ट दे।