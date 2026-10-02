इस दिवाली डीजल एसयूवी खरीदने से पहले ये 10 ऑटोमैटिक ऑप्शन जरूर देखें

Published On अक्टूबर 02, 2026 11:00 ist

Oct 02, 2026 11:00 IST

last updated on Oct 02, 2026 11:00 IST

Oct 02, 2026 11:00 IST

published on Oct 02, 2026 11:00 IST

फेस्टिव सीजन नजदीक है और इस दौरान कार खरीदना एक परंपरा जैसा है, जिसे बहुत से लोग शुभ मानते हैं। इस दौरान साल भर में गाड़ियों की सबसे ज़्यादा बिक्री देखी जाती है। भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की बढ़ती मांग के साथ-साथ डीजल इंजन वाले मॉडल्स भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो लंबी दूरी का सफर तय करते हैं और बेहतर माइलेज चाहते हैं।

कुछ साल पहले तक डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन ज्यादातर महंगी और बड़ी एसयूवी कारों तक ही सीमित था। लेकिन, अब चीजें काफी बदल चुकी है। आज 20 लाख रुपये के बजट में कई शानदार डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी कारें उपलब्ध हैं जो परफॉर्मेंस, फीचर्स और कंफर्ट का एक बेहतरीन संतुलन पेश करती हैं।

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन एक नई डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी कार घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो यहां मार्केट में मौजूद 10 सस्ते विकल्प देख सकते हैं जो आपके फैसले को आसान बनाएंगे :-

किआ सोनेट

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) किआ सोनेट एचटीई (ओ) 10 लाख रुपये किआ सोनेट एचटीके (ओ) 11 लाख रुपये किआ सोनेट एचटीके+ 11.36 लाख रुपये किआ सोनेट एचटीके+ (ओ) 11.86 लाख रुपये किआ सोनेट एचटीएक्स 12.30 लाख रुपये किआ सोनेट जीटीएक्स+ 14.37 लाख रुपये

किआ सोनेट भारतीय बाजार में किआ की सबसे छोटी और सबसे पुरानी एसयूवी कार है, लेकिन आज भी यह सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इसकी सफलता का राज इसमें मिलने वाली आकर्षक डिजाइन, प्रीमियम और फीचर लोडेड केबिन, और कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन है। सोनेट उन खरीदारों को टारगेट करती है जो एक कॉम्पैक्ट पैकेज में बड़ी कार वाले फीचर्स और फील चाहते हैं।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, किआ सोनेट में क्रेटा वाला 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह कॉम्बिनेशन शहर के ट्रैफिक और हाईवे ड्राइविंग, दोनों के लिए स्मूद और आरामदायक है। टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स अपनी विश्वसनीयता और आसान गियर शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है, जो एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) की तुलना में ज़्यादा रिफाइंड महसूस होता है। इस एसयूवी कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है जिसके साथ मैनुअल, आईएमटी और डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

टाटा नेक्सन

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) टाटा नेक्सन प्योर+ 10.87 लाख रुपये टाटा नेक्सन प्योर+ पीएस 11.37 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव 11.97 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव कैमो 12.22 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ एस 12.27 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ एस कैमो 12.52 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ एस डार्क 12.72 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ पीएस 13.27 लाख रुपये टाटा नेक्सन क्रिएटिव+ पीएस डार्क 13.67 लाख रुपये टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस 14.22 लाख रुपये टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस डार्क 14.42 लाख रुपये टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस रेड डार्क 14.52 लाख रुपये

टाटा नेक्सन एक समय भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार थी। हालांकि, अब इसे कड़े कम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में जगह बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन यह आज भी एक बहुत वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है। नेक्सन अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और प्रैक्टिकल केबिन के लिए जानी जाती है। इसका डिजाइन काफी बोल्ड है और यह सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है।

नेक्सन एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसे 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। एएमटी गियरबॉक्स शहर में ड्राइविंग को आसान बनाता है, हालांकि यह टॉर्क कन्वर्टर जितना स्मूद नहीं लगता। नेक्सन कार में टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है। इस गाड़ी में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके खास कैमो वेरिएंट में कंपनी फिटेड डैशकैम भी मिलता है, जो सेफ्टी के लिहाज से एक उपयोगी फीचर है।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स एज (ओ) 11.91 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स5 12.20 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स7 13.80 लाख रुपये

एक्सयूवी 3एक्सओ महिंद्रा की इकलौती सब-4मीटर एसयूवी कार नहीं है, क्योंकि बोलेरो और बोलेरो नियो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। हालांकि, एक्सयूवी 3एक्सओ महिंद्रा की सबसे एडवांस्ड और प्रीमियम सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसका डिजाइन पूरी तरह से नया है और यह ज्यादा आक्रामक और मॉडर्न दिखती है। इसमें बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स, ढेर सारे फीचर्स और आरामदायक राइड का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, जो इसे एक शानदार ऑप्शन बनाता है।

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। अन्य इंजन ऑप्शन में दो 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। एक्सयूवी 3एक्सओ के 11 ट्रिम्स में से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला डीजल इंजन केवल तीन वेरिएंट में मिलता है। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, दो 10.25-इंच स्क्रीन (रेवएक्स एज (ओ) में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), ऑटो हेडलैंप और वाइपर जैसे कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं।

हुंडई वेन्यू

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 11.94 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 13.77 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 नाइट 13.92 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 डुअल टोन 13.95 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 8 नाइट डुअल टोन 14.10 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 10 15.65 लाख रुपये हुंडई वेन्यू एचएक्स 10 डुअल टोन 15.83 लाख रुपये

हुंडई वेन्यू इस लिस्ट में एक और मजबूत दावेदार है, जो किआ सोनेट वाले प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है, लेकिन यह उससे थोड़ी बड़ी है। इसका व्हीलबेस लंबा है, जिसका मतलब है कि केबिन के अंदर पैसेंजर्स को इसमें बैठने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। वेन्यू का डिजाइन हुंडई की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज से प्रेरित है और यह एक प्रीमियम एसयूवी दिखती है। कंपनी ने इसके केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाने पर फोकस किया है।

वेन्यू में भी वही 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो सोनेट में दिया गया है। इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन केवल मिड और टॉप वेरिएंट में ही उपलब्ध है। अन्य इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर पेट्रोल और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल शामिल हैं। इस गाड़ी के मिड और टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच या 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) भी मिलता है, लेकिन यह फीचर केवल टॉप वेरिएंट एचएक्स10 तक ही सीमित है।

किआ सिरोस

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) किआ सिरोस एचटीके+ 12.76 लाख रुपये किआ सिरोस एचटीके+ (ओ) 14.02 लाख रुपये किआ सिरोस एचटीएक्स 14.82 लाख रुपये किआ सिरोस एचटीएक्स (ओ) 15.82 लाख रुपये

अगर आपको बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन ज्यादा पसंद आता है, तो किआ सिरोस अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन कारों में से एक हो सकती है। सिरोस किआ की एक नई पेशकश है, जो अपने शानदार केबिन पैकेजिंग के लिए जानी जाती है। बाहर से यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह दिख सकती है, लेकिन अंदर से यह काफी बड़ी है। यह 20 लाख रुपये के बजट में आने वाली सबसे फीचर लोडेड कारों में से एक है, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, एडीएएस, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और भी बहुत कुछ मिलता है।

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो सोनेट, क्रेटा, वेन्यू और सेल्टोस जैसी गाड़ियों में भी मिलता है। इस इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। सोनेट और वेन्यू के मुकाबले इसमें दूसरा इंजन ऑप्शन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

किआ सेल्टोस

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) 15.32 लाख रुपये किआ सेल्टोस एचटीके 16.34 लाख रुपये किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) 17.44 लाख रुपये किआ सेल्टोस एचटीएक्स 18.84 लाख रुपये किआ सेल्टोस एचटीएक्स (ए) 19.94 लाख रुपये किआ सेल्टोस जीटीएक्स 20 लाख रुपये किआ सेल्टोस एक्स लाइन 20 लाख रुपये

किआ सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक बेंचमार्क रही है और 20 लाख रुपये के बजट में यह एक प्रीमियम विकल्प के रूप में उभरती है। हालांकि, इस कीमत में आपको इसके सभी वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे, और डीज़ल ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन के लिए इसके कुछ सीमित वेरिएंट ही इस बजट में फिट होते हैं। अगर आपको एडीएएस चाहिए, तो सिर्फ एक ही वेरिएंट (एचटीएक्स (ए)) में आपको यह फीचर मिलेगा, लेकिन अगर आपको डुअल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे दूसरे फीचर्स चाहिए, तो इसके जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट्स में यह फीचर्स आपको 20 लाख रुपये बजट में मिल जाएंगे।

सेल्टोस एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। इस गाड़ी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसके साथ सीवीटी, आईएमटी, मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है।

टाटा सिएरा

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) टाटा सिएरा प्योर 15.99 लाख रुपये टाटा सिएरा प्योर एल (ओ) 16.99 लाख रुपये टाटा सिएरा प्योर एल (ओ) डार्क 17.34 लाख रुपये टाटा सिएरा प्योर+ एल 17.74 लाख रुपये टाटा सिएरा प्योर+ एल डार्क 18.04 लाख रुपये टाटा सिएरा एडवेंचर+ 18.64 लाख रुपये टाटा सिएरा एडवेंचर+ एल 19.49 लाख रुपये टाटा सिएरा एडवेंचर+ एल डार्क 19.79 लाख रुपये टाटा सिएरा अकंपलिश्ड 19.99 लाख रुपये

टाटा सिएरा भारत के कार बाजार में एक आइकॉनिक नाम रहा है और अब इसकी वापसी एक मॉडर्न और प्रीमियम एसयूवी के तौर पर हुई है। ओरिजिनल सिएरा में नैचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन और टर्बोचार्ज्ड यूनिट मिलती थी, लेकिन अब नई सिएरा में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए है, जिसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

सिएरा में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। फीचर्स के मामले में टाटा ने सिएरा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर डिस्प्ले), एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, बॉस मोड और वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं।

हुंडई क्रेटा

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) हुंडई क्रेटा ईएक्स (ओ) 16.15 लाख रुपये हुंडई क्रेटा एस (ओ) 17.37 लाख रुपये हुंडई क्रेटा किंग 19.81 लाख रुपये हुंडई क्रेटा किंग डुअल टोन 19.96 लाख रुपये

हुंडई क्रेटा कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की लीडर कार है और कई महीनों तक यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही। इसकी सफलता का राज इसका भरोसेमंद इंजन, आरामदायक राइड और फीचर्स से भरपूर केबिन है। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अच्छी माइलेज चाहते हैं, तो इसके डीजल इंजन को चुनना सबसे बेहतर विकल्प है।

20 लाख रुपये के बजट में आपको क्रेटा डीजल ऑटोमैटिक के कई वेरिएंट्स मिल जाएंगे। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस बजट में आपको इसका टॉप वेरिएंट नहीं मिलेगा। एडीएएस सेफ्टी सूट के लिए आपको किंग या किंग डुअल टोन वेरिएंट चुनना होगा।

महिंद्रा थार ओजी

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) महिंद्रा थार ओजी एलएक्सटी 2डब्लूडी 16.49 लाख रुपये महिंद्रा थार ओजी एलएक्सटी 4डब्लूडी 17.99 लाख रुपये महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी 2डब्लूडी 17.49 लाख रुपये महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी 4डब्लूडी 18.99 लाख रुपये

महिंद्रा थार ओजी असल में 2020 में लॉन्च हुई दूसरी जनरेशन थार का फेसलिफ्ट वर्जन है। यह इस लिस्ट की इकलौती ऐसी एसयूवी कार है जो दो डीजल इंजन के साथ आती है, जिसमें 1.5-लीटर और 2-लीटर यूनिट शामिल है। लेकिन, यहां जिस मॉडल की बात हो रही है उसमें 2.2-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, क्योंकि यही एकमात्र डीजल इंजन है जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इस प्राइस रेंज में मिलने वाली इकलौती डीजल ऑटोमैटिक फोर-व्हील-ड्राइव एसयूवी भी है।

नया अपडेट मिलने से महिंद्रा थार की ऑन-रोड राइड क्वालिटी काफी बेहतर हो गई है। थार ओजी में फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स, पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जैसे मेकेनिकल बदलाव किए गए हैं। केबिन के अंदर इसमें 10.25-इंच की टचस्क्रीन, 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं।

महिंद्रा थार रॉक्स

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स3 2डब्लूडी 17.82 लाख रुपये महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 2डब्लूडी 18.52 लाख रुपये महिंद्रा थार रॉक्स एएक्स5 एल 2डब्लूडी 19.28 लाख रुपये महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन 2डब्लूडी 19.29 लाख रुपये

महिंद्रा थार रॉक्स रेगुलर थार का ही 5-डोर वर्जन है और 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही यह गाड़ी बाजार में काफी सफल रही है। यह उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें थार का दमदार लुक तो पसंद है, लेकिन उन्हें एक प्रैक्टिकल फैमिली कार भी चाहिए। 20 लाख रुपये के बजट में इसके डीज़ल ऑटोमैटिक वेरिएंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि इस बजट में आपको फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि आपको थार ओजी के साथ मिलता है।

इसके एएक्स5 एल और स्टार एडिशन वेरिएंट्स में भी कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच की टचस्क्रीन, 10.25-इंच का वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको 20 लाख रुपये से कम कीमत में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपका परिवार छोटा है और गाड़ी ज्यादातर आप ही चलाएंगे, तो नेक्सन, एक्सयूवी 3एक्सओ, वेन्यू और सोनेट में से किसी कार को लेना अच्छा ऑप्शन रहेगा। यदि आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप चाहते हैं कि कोई और गाड़ी चलाए और आप आराम से बैठें, तो सिरोस, क्रेटा, सिएरा और सेल्टोस को खरीदना बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें अच्छी स्पेस और बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। वहीं, अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं, तो थार ओजी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी मजबूत दिखे, लेकिन आप उसे ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं ले जाना चाहते, तो थार रॉक्स को लेना सबसे अच्छी चॉइस होगी।

इन सभी ऑप्शंस में से आप कौनसी गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।