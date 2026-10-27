कन्फर्म: हुंडई बेयोन सीएनजी 2027 में लॉन्च होगी, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा सीएनजी को देगी टक्कर

हुंडई ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन के सीएनजी वेरिएंट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। हुंडई बेयोन सीएनजी जनवरी 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च होगी और यह हुंडई का पहला "प्रीमियम" प्रोडक्ट होगा जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां सीएनजी विकल्प के साथ अच्छी बिक्री कर रही हैं। हुंडई बेयोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया गया है, और सीएनजी का जुड़ना इसे उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत दावेदार बना देगा जो रनिंग कॉस्ट को लेकर काफी सजग हैं।

हुंडई बेयोन सीएनजी कन्फर्म

हुंडई बेयोन के लॉन्च इवेंट के दौरान, कंपनी ने यह साफ़ कर दिया कि इसका सीएनजी वेरिएंट पाइपलाइन में है और जनवरी 2027 तक शोरूम में पहुंच जाएगा। यह हुंडई की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, क्योंकि अब तक कंपनी ने सीएनजी का ऑप्शन केवल अपनी एंट्री-लेवल कारों जैसे ग्रैंड आई10 निओस, ऑरा और एक्सटर तक ही सीमित रखा था। बेयोन सीएनजी के साथ, हुंडई अब प्रीमियम सेगमेंट में भी वैकल्पिक ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी में है।

फिलहाल, बेयोन केवल एक पेट्रोल इंजन के साथ आती है, इसलिए सीएनजी का विकल्प उन लोगों के लिए बेहद आकर्षक होगा जो रोजाना ज्यादा किलोमीटर ड्राइव करते हैं और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचना चाहते हैं। मौजूदा पेट्रोल इंजन एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट है जो हुंडई की कई गाड़ियों में अपनी विश्वसनीयता और किफायती परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी

सीएनजी मोड में इस इंजन के पावर और टॉर्क के आंकड़े क्या होंगे, इस बारे में हुंडई ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, सीएनजी के जुड़ने से इसकी रनिंग कॉस्ट में काफी कमी आने की उम्मीद है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या हुंडई इसमें एक्सटर की तरह डुअल-सिलेंडर सेटअप देगी, जिससे बूट में सामान रखने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल स्पेस मिल सके।

हुंडई बेयोन के बारे में

सीएनजी वेरिएंट आने से पहले, यह समझना जरूरी है कि हुंडई बेयोन अपने आप में क्या पेशकश करती है। यह एक ऐसी एसयूवी है जो डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी का एक संतुलित पैकेज लेकर आती है।

बेयोन का लुक आकर्षक है, लेकिन इसकी स्टाइल में कोई बहुत ज्यादा बोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। यह एक ऐसा डिजाइन है जो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। इसके फ्रंट में आजकल का पॉपुलर स्प्लिट-हेडलैम्प डिजाइन दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ एल-आकार के एलईडी डीआरएल हैं और नीचे आयताकार हाउसिंग में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हैं। मोटी सिल्वर स्किड प्लेट इसके फ्रंट लुक को रग्ड एहसास देती है।

साइड से देखने पर इसके प्रोपोर्शन्स एक क्रॉसओवर जैसे लगते हैं। मोटे रूफ रेल्स, 17-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और शार्क-फिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं।

पीछे की तरफ, पतले एलईडी टेललैम्प्स और बंपर पर लगा सिल्वर एप्लिक इसे एक अलग पहचान देते हैं।

अंदर कदम रखते ही आपको एक ड्यूल-टोन इंटीरियर मिलता है जिसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है। केबिन का मुख्य आकर्षण इसका कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। यह सेटअप केबिन को मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। डैशबोर्ड पर वर्टिकल एसी वेंट्स का डिजाइन भी काफी दिलचस्प है। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है:

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस फोन चार्जर

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड (ईपीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होकर 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और हुंडई क्रेटा से है।

कारदेखो का क्या है कहना

बढ़ती लागत और फ्यूल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन भारतीय ग्राहकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले सीएनजी को केवल छोटी और बजट कारों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मारुति और टाटा ने इस ट्रेंड को जल्दी पहचान लिया और अपनी एसयूवी कार में सीएनजी का विकल्प देकर इसका फायदा उठाया।

हुंडई बेयोन में सीएनजी का आना कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद उन ग्राहकों को अपने शोरूम तक लाना है जो एक फीचर-लोडेड और प्रीमियम एसयूवी चाहते हैं, लेकिन साथ ही रनिंग कॉस्ट पर भी नियंत्रण रखना चाहते हैं। बेयोन सीएनजी सीधे तौर पर मारुति विक्टोरिस सीएनजी और ग्रैंड विटारा सीएनजी को टक्कर देगी। हुंडई के मजबूत सर्विस नेटवर्क और ब्रांड इमेज का इसे फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर, बेयोन में सीएनजी का जुड़ना न केवल इसकी अपील को बढ़ाएगा बल्कि इसकी बिक्री को भी बूस्ट देगा।

आने वाली हुंडई बेयोन सीएनजी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।