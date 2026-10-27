2026 हुंडई बेयोन फोटो गैलरी: बोल्ड लुक और यूनिक केबिन! जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलता है

last updated on Oct 27, 2026 14:02 IST

हुंडई ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार बेयोन को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। कंपनी ने इसे अपनी लाइनअप में वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया है, जिसका मकसद उन ग्राहकों को टारगेट करना है जो एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड एसयूवी चाहते हैं। बेयोन का मस्क्युलर स्टाइल, यूनिक केबिन डिजाइन और भरोसेमंद इंजन ऑप्शन इसे सेगमेंट में एक अलग पहचान देते हैं। चलिए, 18 तस्वीरों के जरिए इस नई हुंडई गाड़ी के एक्सटीरियर से लेकर इसके इंटीरियर तक की हर डिटेल पर एक नजर डालते हैं।

डिजाइन

हुंडई बेयोन का फ्रंट काफी शार्प और आक्रामक दिखता है। इसका उठा हुआ बोनट और मस्क्युलर बंपर इसे एक दमदार स्टांस देते हैं।

ऊपर की तरफ पतली एलईडी डीआरएल दी गई हैं, जबकि मुख्य एलईडी हेडलैम्प्स को नीचे की तरफ जगह मिली है।

लाइट्स के चारों ओर दिया गया ब्लैक ट्रिम एक अच्छा कंट्रास्ट पैदा करता है। हुंडई का नया लोगो बोनट पर लगाया गया है, जो इसके लुक को पूरा करता है।

फ्रंट बंपर पर दी गई सिल्वर स्किड प्लेट इसके रग्ड एसयूवी कैरेक्टर को और मजबूत करती है।

साइड से देखने पर, बेयोन का मस्क्युलर लुक जारी रहता है। दरवाजों पर तराशे हुए पैनल्स और मोटी बॉडी क्लैडिंग इसे एक मजबूत स्टांस देती है।

17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी काफी आकर्षक है और इसके साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाता है।

इसके अलावा, काले रंग के रूफ रेल्स, इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर वाले ओआरवीएम, एक शार्कफिन एंटीना और ब्लैक-आउट वी-पिलर जैसे एलिमेंट्स इसके प्रीमियम लुक को बढ़ाते हैं।

पीछे की तरफ, इसके एलईडी टेललैम्प्स का डिजाइन फ्रंट डीआरएल से मेल खाता है। टेलगेट का डिजाइन चौकोर है, जिस पर हुंडई और बेयोन की बैजिंग दिखाई देती है। एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर इसे स्पोर्टी टच देता है।

मस्क्युलर रियर बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट इसके रग्ड अपील को बनाए रखते हैं। रिवर्स लैम्प्स को बंपर में सफाई से इंटीग्रेट किया गया है।

इंटीरियर

हुंडई बेयोन का केबिन आपको कंपनी की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग महसूस कराएगा।

इसमें डुअल-टोन थीम और एक कर्व्ड डुअल-डिस्प्ले सेटअप है, जो डैशबोर्ड को मॉडर्न अपील देता है।

ओवरऑल लेआउट में कई खास डिज़ाइन एलिमेंट भी शामिल हैं।

इसमें पतले और वर्टिकल एसी वेंट्स दिए गए हैं, जिनके बीच में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है। कर्व्ड डिस्प्ले में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। यह पूरा सेटअप ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, जिससे सभी जानकारी और कंट्रोल्स तक पहुंचना आसान हो जाता है।

केबिन में गोलाकार एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि अंदर के डोर हैंडल्स और स्पीकर, जो डैशबोर्ड के शार्प डिजाइन से अलग दिखते हैं।

स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन वरना और वेन्यू जैसा ही है, लेकिन इस पर मोर्स-कोड स्टाइल हुंडई लोगो मिलता है, जो इसे एक अलग पहचान देता है।

बेयोन में दो तरह के इंटीरियर थीम का ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड तौर पर, मोनोटोन एक्सटीरियर रंगों के साथ डुअल-टोन ग्रे और व्हाइट केबिन थीम आती है, जो केबिन को काफी हवादार और खुला-खुला महसूस कराती है। वहीं, अगर आप मैट या डुअल-टोन एक्सटीरियर शेड चुनते हैं, तो आपको स्पोर्टी ऑल-ब्लैक केबिन मिलेगा, जिसमें कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग दी गई है। यह न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे मेंटेन करना भी आसान होता है।

फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई ने बेयोन को फीचर्स के मामले में सेगमेंट में सबसे आगे रखने की पूरी कोशिश की है। इसमें मिलने वाले फीचर इस प्रकार हैं:

कर्व्ड डुअल-डिस्प्ले: 12.3-इंच टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट: गर्मियों में यह फीचर काफी आरामदायक साबित होता है।

पैनोरमिक सनरूफ: केबिन को और भी हवादार और प्रीमियम बनाता है।

बोस साउंड सिस्टम: 8 स्पीकर वाला यह सिस्टम बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।

अन्य फीचर्स: वर्टिकल ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम भी शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर्स में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट एंकर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।

2026 हुंडई बेयोन में लेवल-2 एडीएएस भी है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हाई-बीम असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीप असिस्ट शामिल हैं। इसमें ऑटो-हेडलाइट्स और 360-डिग्री कैमरा के साथ-साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी है।

इंजन

हुंडई बेयोन को भारत में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो हुंडई क्रेटा में भी आता है। यह इंजन अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। हालांकि, टर्बो-पेट्रोल या डीजल इंजन की कमी कुछ ग्राहकों को निराश कर सकती है जो ज्यादा पावर या ज्यादा माइलेज चाहते हैं।

यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जो शहर और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग कंडीशंस के लिए उपयुक्त है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। बेयोन कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और यहां इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है।

इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और हुंडई क्रेटा से है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन निसंदेह भारतीय बाजार में एक दिलचस्प पेशकश है। इसका यूनिक डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स वाला केबिन और भरोसेमंद इंजन इसे एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह भीड़ भरे एसयूवी बाजार में खुद को कैसे स्थापित करती है। आज के समय में ग्राहकों के पास इतने विकल्प हैं कि सिर्फ एक लंबी फीचर लिस्ट के दम पर कार बेचना मुश्किल है।

बेयोन को कीमत, प्रैक्टिकैलिटी, कंफर्ट और ओनरशिप की आसानी के मामले में एक संपूर्ण और भरोसेमंद पैकेज पेश करना होगा। इसका यूनिक डिजाइन उन खरीदारों को आकर्षित कर सकता है जो कुछ अलग और हटकर चाहते हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह डिजाइन ग्राहकों को क्रेटा और सेल्टोस जैसे लोकप्रिय मॉडल्स से दूर खींचने के लिए काफी होगा। हम जल्द ही हुंडई बेयोन कार को चलाकर इसके ड्राइविंग इम्प्रेशन्स आपके साथ साझा करेगा।