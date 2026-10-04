ये हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट वाली 10 सबसे सस्ती कार

हर साल फेसलिफ्ट और नए मॉडल अपग्रेड के साथ भारत का कार बाजार लगातार बेहतर होता जा रहा है। इन अपडेट्स का एक बड़ा हिस्सा मॉडर्न डिजाइन और स्टाइल पर केंद्रित होता है, लेकिन साथ ही मास-मार्केट कार में अब ऐसे फीचर्स भी आ रहे हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी कार में ही मिलते थे। ऐसा ही एक फीचर है वेंटिलेटेड सीट, जो अब कई नई कार में, यहां तक कि सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट से ही उपलब्ध है। कागजों में यह फीचर शायद बहुत जरूरी न लगे, लेकिन यह कार के अंदर के अनुभव को काफी बेहतर बनाता है, खासकर भारत की गर्मी में। यह लंबी ड्राइव के दौरान आपकी पीठ और बेस को ठंडा रखकर आराम देता है। अगर आप जल्द ही एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और वेंटिलेटेड सीट आपकी जरूरी फीचर्स की लिस्ट में है, तो यहां इस फीचर वाली 10 सबसे सस्ती कार की लिस्ट दी गई है।

टाटा एरिस

वेरिएंट: अकंप्लिश्ड, अकंप्लिश्ड सीएनजी

कीमत: 8.19 लाख रुपये से 9.74 लाख रुपये

इस लिस्ट की पहली कार बाजार में सबसे नई लॉन्च हुई गाड़ी भी है। टाटा एरिस असल में पुरानी टाटा टिगोर का ही रिप्लेसमेंट है और यह भारत में वेंटिलेटेड सीट की पेशकश करने वाली सबसे सस्ती कार बन गई है। यह फीचर इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान के सिर्फ टॉप अकंप्लिश्ड वेरिएंट में ही मिलता है। वेंटिलेशन को कंट्रोल करने के लिए सीट के साइड में एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, जिससे आप कूलिंग के तीन अलग-अलग लेवल सेट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम बहुत कम आवाज के साथ काम करता है, जिससे केबिन का शांत माहौल बना रहता है।

रेनो काइगर

वेरिएंट: इमोशन

कीमत: 8.50 लाख रुपये से 10.40 लाख रुपये

रेनो काइगर टॉप मॉडल इमोशन में फ्रंट सीट वेंटिलेशन का फीचर मिलता है। इसके कंट्रोल्स के लिए सेंट्रल एसी वेंट्स के ठीक नीचे दोनों तरफ डेडिकेटेड टॉगल स्विच दिए गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना आसान है। यह सिस्टम भी तीन अलग-अलग कूलिंग लेवल ऑफर करता है। हालांकि, जब यह काम करता है तो इसके पंखों की आवाज थोड़ी सुनाई देती है, जिसे कुछ लोग नोटिस कर सकते हैं।

मारुति बलेनो

वेरिएंट: अल्फा, अल्फा (ओ)

कीमत: 9.10 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये

मारुति बलेनो को हाल ही में एक फेसलिफ्ट मिला था, जिसमें डिजाइन में बहुत कम बदलाव किए गए, लेकिन फीचर लिस्ट में कुछ जरूरी चीजें जोड़ी गईं। इन्हीं में से एक फ्रंट सीट वेंटिलेशन भी है। यह फीचर इस प्रीमियम हैचबैक कार के टॉप से एक नीचे वाले अल्फा वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसके बटन क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के नीचे, सेंटर कंसोल में चार्जिंग पोर्ट्स के ठीक बीच में दिए गए हैं। इसमें तीन कूलिंग मोड हैं, और यह कुछ ही सेकंड में पीठ पर ठंडक देना शुरू कर देता है, लेकिन यह बहुत जल्दी और तेज आवाज करने लगता है।

मारुति ब्रेजा

वेरिएंट: जेडएक्सआई+

कीमत: 11.26 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये

बलेनो से भी पहले, मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ इस फीचर को पेश किया था। बलेनो के विपरीत, ब्रेजा में यह फीचर सिर्फ टॉप जेडएक्सआई+ वेरिएंट में ही मिलता है। इसका काम करने का तरीका बलेनो जैसा ही है, जिसमें वही तीन कूलिंग लेवल, बटनों का वही डिजाइन और वैसी ही आवाज शामिल है। हालांकि, एक बड़ा फर्क बटन की जगह का है। ब्रेजा में सीट वेंटिलेशन को ऑन/ऑफ करने के बटन सेंट्रल टनल पर, कपहोल्डर्स के ठीक आगे दिए गए हैं।

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स

वेरिएंट: मैक्स

कीमत: 11.34 लाख रुपये से 14.11 लाख रुपये

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स भारतीय बाजार की गिनी-चुनी कूपे-एसयूवी कार में से एक है। कुछ समय पहले इसे "X" ब्रांडिंग के साथ अपडेट किया गया था, जिससे इसमें कुछ नए फीचर्स जुड़े और यह पहले से ज्यादा प्रीमियम और वैल्यू-फॉर-मनी लगने लगी। इस अपडेट में जोड़े गए फीचर्स में से एक फ्रंट सीट वेंटिलेशन भी है। इसके एक्जीक्यूशन के लिए सिट्रोएन ने टाटा से प्रेरणा ली है। बटन दिखने में टाटा जैसा ही है और सीट के साइड में लगा है, जहां आमतौर पर टाटा की गाड़ियों में यह मिलता है। इस्तेमाल के दौरान पंखों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अगर आप मीडियम वॉल्यूम पर म्यूजिक चला रहे हैं, तो यह आवाज दब जाती है।

किआ सोनेट

वेरिएंट: एचटीएक्स, जीटीएक्स+, एक्स-लाइन

कीमत: 11.75 लाख रुपये से 13.80 लाख रुपये

किआ सोनेट को भले ही लंबे समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला हो, लेकिन यह काफी समय से फ्रंट सीट वेंटिलेशन का फीचर देती आ रही है। इस लिस्ट की दूसरी कारों के मुकाबले, सोनेट में यह फंक्शन मिड वेरिएंट एचटीएक्स से ही मिल जाता है, जो इसे खरीदारों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। इसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के नीचे फिजिकल बटन दिए गए हैं, जो 360-डिग्री कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटनों के बगल में हैं। इन बटनों को ड्राइविंग के दौरान सड़क से नजर हटाए बिना आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सोनेट का सीट वेंटिलेशन सिस्टम ज्यादा आवाज नहीं करता है।

स्कोडा कायलाक

वेरिएंट: प्रेस्टीज, प्रेस्टीज+

कीमत: 11.75 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये

ब्रेजा और सोनेट के बाद, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में फ्रंट सीट वेंटिलेशन देने वाली अगली कार स्कोडा कायलाक है। यह सिर्फ वेंटिलेशन ही नहीं, बल्कि इसके साथ दोनों फ्रंट सीट के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट भी ऑफर करती है। दूसरी मास-मार्केट स्कोडा कार की तरह, इसमें भी टच-सेंसिटिव क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है, जिसे कार चलाते समय इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राहत की बात यह है कि सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स फिजिकल हैं और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ठीक ऊपर लगे हैं। कूलिंग का असर शुरू होने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन यह कम शोर के साथ काम करता है।

हुंडई वेन्यू

वेरिएंट: एचएक्स 8, एचएक्स 8 नाइट, एचएक्स 10, एचएक्स 10 नाइट

कीमत: 11.95 लाख रुपये से 15.83 लाख रुपये

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार स्पेस में फ्रंट सीट वेंटिलेशन देने वाली अगली कार हुंडई वेन्यू है। यह फीचर इसके टॉप-दो वेरिएंट के साथ-साथ स्पेशल नाइट एडिशन में भी मिलता है। नई वेन्यू में हर फीचर के लिए बड़े फिजिकल बटन दिए गए हैं, इसलिए सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स तक पहुंचना बहुत आसान है। ये बटन गियर नॉब के दोनों तरफ दिए गए हैं। इसमें तीन अलग-अलग मोड हैं और यह फीचर लगभग बिना किसी आवाज के काम करता है, जो एक प्रीमियम अनुभव देता है।

टाटा नेक्सन

वेरिएंट: फियरलेस+ पीएस

कीमत: 12.42 लाख रुपये से 14.52 लाख रुपये

टाटा नेक्सन काफी समय से वेंटिलेटेड सीट का फीचर दे रही है, और यह सिर्फ टॉप फियरलेस+ पीएस वेरिएंट तक ही सीमित है। यह फीचर फियरलेस+ पीएस वेरिएंट के रेड डार्क, डार्क और केमो जैसे सब-वेरिएंट्स में भी मिलता है। जैसा कि टाटा की दूसरी कारों में होता है, इस फीचर को ऑन/ऑफ करने के बटन सीट के साइड में दिए गए हैं। नेक्सन में भी यह फीचर बहुत शांति से काम करता है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

वेरिएंट: मैक्स

कीमत: 11.62 लाख रुपये से 14.72 लाख रुपये

सिट्रोएन बसॉल्ट की तरह, एयरक्रॉस को भी नया "X" अपडेट मिला, जिसके साथ फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे नए फीचर आए। एयरक्रॉस एक्स में यह फीचर टॉप मैक्स वर्जन में मिलता है। इसे लिस्ट में सबसे अंत में इसकी कीमत के कारण रखा गया है। इसके बटन भी सीट के साइड में हैं और यह भी तीन कूलिंग मोड ऑफर करती है। इस्तेमाल के दौरान इसके पंखे थोड़ी आवाज करते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि वह आपको परेशान करे।

कारदेखो का क्या है कहना

हमारे देश के मौसम में, जहां गर्मियों में तापमान आसानी से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, एक ऐसी कार जो कुछ ही मिनटों में अंदर से ठंडक दे, किसी वरदान से कम नहीं है। एसी तो हर कार में बढ़िया काम करता है, पर सीट वेंटिलेशन "चेरी ऑन टॉप" जैसा है। यह पीठ को पसीने से बचाता है और आपको ज्यादा रिलैक्स महसूस करने में मदद करता है।

10 लाख रुपये से कम में: अगर आपका बजट सीमित है, तो टाटा एरिस, रेनो काइगर और मारुति बलेनो यह फीचर देकर एक बेहतरीन वैल्यू ऑफर करती है।

बड़ी कार चाहिए: तो सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में खरीदारों के पास कई विकल्प हैं। टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा और स्कोडा कायलाक, ये सभी सीट वेंटिलेशन की सुविधा देती हैं।

अलग लुक चाहिए: तो सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स का कूपे-एसयूवी कार डिजाइन भीड़ से अलग दिखता है।

स्पेस चाहिए: तो सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स न सिर्फ यह फीचर देती है, बल्कि यह एक स्पेशियस 7 सीटर कार भी है।

अगर आप फेस्टिव सीजन में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इनमें से कौनसी कार आपकी लिस्ट में होगी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।