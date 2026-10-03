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    2026 टाटा एरिस स्मार्ट Vs प्योर वेरिएंट: क्या बेस मॉडल से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट के लिए 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करना सही है?

    प्योर वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर कई सारे काम के फीचर्स मिलते हैं

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    Published On अक्टूबर 03, 2026 12:09 ist
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    published onOct 03, 2026 12:04 IST
    last updated onOct 03, 2026 12:09 IST
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    Tata Aeris Smart Vs Pure Variants Compared

    नई टाटा एरिस कॉम्पेक्ट सेडान भारत में लॉन्च हो गई है। टाटा टिगोर की जगह लेने वाली एरिस कार अब दमदार स्टाइलिंग, एडवांस्ड फीचर्स और अच्छे सेफ्टी पैकेज के साथ आती है। नया अपडेट मिलने से इसका फ्रंट लुक अब ज्यादा आकर्षक नजर आता है और इसमें पुरानी टिगोर की तरह नॉचबैक रूफलाइन सिल्हाउट दिया गया है। आजकल ट्रेंड में चल रही कनेक्टेड टेललाइट भी इसमें दी गई है। यदि आप नई टाटा एरिस के बेस वेरिएंट स्मार्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इससे ठीक ऊपर वाले प्योर वेरिएंट को भी लेना चाहें। अब सवाल यह उठता है कि क्या बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले ज्यादा कीमत देकर प्योर वेरिएंट को लेना सही होगा? आइए, इस कंपेरिजन के जरिये जानते हैं इसके बारे में आगे  :- 

    कीमत 

    यहां देखें इन दोनों वेरिएंट की कीमतें:

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    एएमटी

    स्मार्ट

    5.29 लाख रुपये

    -

    6.29 लाख रुपये

    -

    प्योर

    6.14 लाख रुपये

    6.69 लाख रुपये

    7.14 लाख रुपये

    7.69 लाख रुपये

    एरिस स्मार्ट वेरिएंट के पेट्रोल मैनुअल और सीएनजी मैनुअल मॉडल की कीमतें क्रमशः 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 6.29 लाख (एक्स-शोरूम) है। जबकि, प्योर पेट्रोल मैनुअल मॉडल की कीमत 6.14 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके सीएनजी एएमटी मॉडल की प्राइस 7.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कीमत के मोर्चे पर दोनों वेरिएंट्स के बीच 1 लाख रुपये से लेकर 1.4 लाख रुपये तक का अंतर है। 

    डिजाइन 

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    फ्रंट डिजाइन की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट काफी हद तक एक जैसे नजर आते हैं। स्मार्ट और प्योर वेरिएंट में आगे की तरफ हैलोजन हेडलैंप्स और स्लीक हेडलैंप्स को कनेक्ट करता ब्लैक-आउट पैनल दिया गया है जो इसे बेहद आकर्षक लुक देता है। इन दोनों वेरिएंट्स में फॉग लैंप्स की कमी है, जो रात में या बारिश के दिनों में विजिबिलिटी को ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो स्मार्ट वेरिएंट में ब्लैक डोर हैंडल्स, बॉडी-कलर्ड बी-पिलर, ब्लैक ओआरवीएम्स, 14-इंच के स्टील व्हील्स, और फेंडर पर इंडिकेटर मिलते हैं, जिससे इसका लुक काफी सिंपल लगता है। जबकि, प्योर वेरिएंट में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल, ब्लैक-आउट बी-पिलर, टर्न इंडिकेटर वाले ओआरवीएम्स और व्हील कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील मिलते हैं, जिससे यह ट्रिम लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक और प्रीमियम नजर आती है। दोनों वेरिएंट में फ्रंट डोर पर एरिस बैजिंग मिलती है।

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    पीछे की तरफ सबसे बड़ा बदलाव प्योर वेरिएंट में देखने को मिलता है, जहां इसमें रियर डिफॉगर जोड़ा गया है। इसके अलावा दोनों ही वेरिएंट्स में एक जैसे कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, बूट के बीच में टाटा लोगो और इसके नीचे एरिस बैजिंग दी गई है। इन दोनों वेरिएंट्स में अपडेटेड रियर बंपर के साथ वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट हाउसिंग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। 

    कलर ऑप्शन

    एरिस स्मार्ट वेरिएंट में केवल तीन कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें डेटोना ग्रे, प्रिस्टाइन व्हाइट और प्योर ग्रे शामिल है। जबकि, प्योर वेरिएंट से नई एरिस में उपलब्ध सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें नई टाटा एरिस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    नई टाटा एरिस के केबिन में डुअल-टोन लाइट कलर थीम दी गई है, जिससे इसका लुक काफी प्रीमियम लगता है। इन दोनों ही वेरिएंट्स में एसी वेंट्स पैनल पर एक जैसी टेक्सचर फिनिश, डोर हैंडल्स के अंदर सिल्वर फिनिश, स्मार्टफोन को रखने के लिए डुअल स्पेस और 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।  

    स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले ज्यादातर फीचर्स जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, विंडो और ओआरवीएम्स मैनुअल ऑपरेट होते हैं, जबकि प्योर वेरिएंट में इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ऑल-फोर विंडो, टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स और अतिरिक्त 2 स्पीकर मिलते हैं। प्योर वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और आगे की तरफ 15वाट यूएसबी-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    कुल मिलाकर, लुक्स के मामले में यह दोनों ही वेरिएंट्स बिलकुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन यह अलग-अलग एक्सपीरिएंस देते हैं। 

    फीचर 

    फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट वेरिएंट में सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मैनुअल एसी, मैनुअल ओआरवीएम्स, मैनुअल ऑपरेटेड विंडो और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आप स्मार्ट वेरिएंट के केबिन में मिलने वाले फीचर्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।

    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    प्योर वेरिएंट में सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में ब्लूटूथ ऑडियो फंक्शन जोड़ा गया है, और डैशबोर्ड पर आपको अपना डिवाइस रखने के लिए जगह भी मिलती है। इसमें ऑल-फोर पावर विंडो, टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और डे/नाइट आईआरवीएम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। प्योर ट्रिम के साथ कई शानदार कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं, जो रोजाना काफी काम आते हैं।

    सेफ्टी 

    सेफ्टी के मामले में दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। जबकि, प्योर वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स के तौर पर स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक और रियर डिफॉगर मिलते हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा एरिस कार के स्मार्ट और प्योर वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट दी गई है, जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। प्योर वेरिएंट से इसमें इन दोनों पावरट्रेन के साथ एएमटी ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है।

    यहां देखें नई टाटा एरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    75 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    96 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / एएमटी

    5-स्पीड एमटी / एएमटी

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Tata Aeris Smart
    2026 Tata Aeris Pure Variant Explained In Detail

    मुकाबला

    नई टाटा एरिस का मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी सब-4 मीटर सेडान कार से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    नई टाटा एरिस के स्मार्ट और प्योर दोनों ही वेरिएंट्स में एक प्रैक्टिकल और बड़ा केबिन मिलता है, जिसमें सामान रखने के लिए कई सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में स्मूद पेट्रोल व सीएनजी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। स्मार्ट वेरिएंट के मुकाबले प्योर ट्रिम में कुछ जरूरी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें ऑल-फोर पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और स्पीड-सेंसिटिव डोर लॉक शामिल हैं, जो रोजाना के सफर में काफी काम आते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में टाटा फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, तो एरिस का स्मार्ट वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से स्मार्ट वेरिएंट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पावरट्रेन के आधार पर 85,000 रुपये से लेकर 1.4 लाख रुपये ज्यादा खर्च करके आपको प्योर वेरिएंट में काफी कुछ मिल जाता है, और अगर आप एसेसरीज पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो यह वेरिएंट आपके लिए एकदम सही रहेगा।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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