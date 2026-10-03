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    पीली गेट्ज़ से लेकर जॉर्जकुट्टी की इकोस्पोर्ट तक: दृश्यम मूवी की वो 10 कारें जिन्हें आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा

    क्या आपको वह कार याद है जो सैम के गायब होने में एक अहम सुराग बनी थी? दृश्यम में कारें सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉप्स से कहीं ज्यादा हैं। फिल्म की इन 10 दिलचस्प कारों को देखें।

    सोनू
    सोनू
    Published On अक्टूबर 03, 2026 12:30 ist
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    published onOct 03, 2026 12:30 IST
    last updated onOct 03, 2026 12:30 IST
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    10 Cars You May Have Missed In Drishyam

    अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के रूप में लौट रहे हैं, और इस बार यह "दृश्यम: द कन्क्लूजन" है। हिंदी फ्रैंचाइजी की यह तीसरी फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने वाली है, जो पहली फिल्म की उस यादगार तारीख "2 और 3 अक्टूबर" को फिर से हमारे सामने लाएगी। "दृश्यम" ने हमें सिखाया है कि सबसे छोटी डिटेल्स भी सबसे बड़ा सुराग बन सकती है। फिल्म के किरदारों, उनकी कहानियों और पाव भाजी के उस मशहूर डिनर के बीच, अक्सर गाड़ियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस कहानी में कारें सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं हैं। कुछ कहानी के लिए बेहद जरूरी हैं, तो कुछ किरदारों की दुनिया को और असली बनाती हैं। चलिए, हिंदी फिल्म की उस चमकीली पीली हुंडई गेट्ज़ से लेकर जॉर्जकुट्टी की फोर्ड इकोस्पोर्ट और विजय की नई किआ सेल्टोस तक, उन 10 दिलचस्प कार पर एक नजर डालते हैं जो इस सस्पेंस थ्रिलर का एक अनकहा हिस्सा रही हैं।

    हुंडई गेट्ज़: वह कार जो सुराग बन गई

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    अगर "दृश्यम" की किसी एक कार को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, तो वह है चमकीली पीली हुंडई गेट्ज़। यह सैम देशमुख की कार है, और इसी के लापता होने से पूरी कहानी की जांच शुरू होती है। फिल्म में इसका अनोखा पीला रंग इसे तुरंत सबसे अलग दिखाता है, जिससे दर्शकों के दिमाग में इसकी एक अलग पहचान बन जाती है। बाद में, जब यह कार एक खदान में मिलती है, तो यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं रह जाती, बल्कि पुलिस के लिए एक अहम सुराग बन जाती है। "दृश्यम" की खूबी यही है कि यह रोजमर्रा की चीजों को रहस्य का हिस्सा बना देती है। उस दौर में गेट्ज़ भारतीय सड़कों पर काफी आम हैचबैक थी, और इसी वजह से कहानी में इसका इस्तेमाल और भी असरदार लगता है। एक साधारण सी दिखने वाली कार कैसे एक परिवार के सबसे बड़े राज का हिस्सा बन सकती है, यह गेट्ज़ की कहानी बखूबी बताती है।

    महिंद्रा कमांडर: पुरानी पुलिस जीप

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    महिंद्रा मेजर दृश्यम मूवी के दोनों संस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मलयालम सीक्वल "दृश्यम 2" में, जॉर्जकुट्टी इसी पुरानी जीप को चलाकर वरुण के अवशेषों को नए बन रहे पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाता है। कहानी का यही पैटर्न हिंदी संस्करण में भी दोहराया गया। पहली हिंदी फिल्म में, विजय सलगांवकर भी एक कमांडर जीप का इस्तेमाल सैम के अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए करता है। यह दिखाता है कि यह जीप सिर्फ बैकग्राउंड में खड़ी एक सरकारी गाड़ी नहीं है, बल्कि दोनों फिल्मों में यह परिवार के सबसे बड़े राज को छिपाने की जटिल योजना का एक अहम हिस्सा है। जिस फ्रैंचाइजी में हर कोई यह याद रखने की कोशिश कर रहा है कि कौनसी गाड़ी कहां और कब देखी गई, वहां कमांडर को निश्चित रूप से एक बहुत ही अलग वजह से स्क्रीन पर अपना हिस्सा मिलता है।

    बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज (एफ10): मलयालम फिल्म का गायब कार का वर्जन

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    हिंदी फिल्म "दृश्यम" के आखिर में एक सीन है जहां विजय सलगांवकर, सैम के माता-पिता से गोवा के काबो दे रामा में एक चट्टान पर मिलता है। इस इमोशनल सीन के बैकग्राउंड में एक बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज (एफ10) सेडान खड़ी दिखाई देती है। ज्यादातर दर्शकों का ध्यान किरदारों की बातचीत पर होता है, इसलिए इस प्रीमियम कार पर शायद ही किसी की नजर जाती है। लेकिन कार के शौकीनों के लिए यह एक दिलचस्प डिटेल है। पीली गेट्ज़ के विपरीत, जो जांच का केंद्र बिंदु है, यह बीएमडब्ल्यू सिर्फ उस सीन की सेटिंग को पूरा करती है।

    मारुति जेन: मलयालम फिल्म की पीली कार

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    जैसे हिंदी "दृश्यम" की पहचान पीली गेट्ज़ से है, वैसे ही मूल मलयालम "दृश्यम" की अपनी एक पीली कार मारुति जेन है। यह कार वरुण प्रभाकर की होती है, और उसके लापता होने के बाद पुलिस का सारा ध्यान इसी पर केंद्रित हो जाता है। यह एक साधारण सी हैचबैक है जो पहली नजर में बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं लगती, लेकिन जल्द ही यह जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। हिंदी संस्करण की तरह ही, यह जेन भी अंत में एक खदान में मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि यही पीली जेन कथित तौर पर मोहनलाल की दूसरी फिल्मों में भी दिखाई दी है, जिन्हें एंटनी पेरुंबावूर ने प्रोड्यूस किया था, जैसे कि "नरसिंहम", "रावणप्रभु" और "बाबा कल्याणी"।

    फोर्ड इकोस्पोर्ट

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    सात साल एक लंबा समय होता है, और "दृश्यम 2" इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है। मलयालम "दृश्यम" 2013 में आई थी और इसका सीक्वल 2021 में। कहानी भी सात साल आगे बढ़ चुकी है। इन सालों में, जॉर्जकुट्टी का केबल बिजनेस काफी बढ़ गया है और अब वह एक थिएटर का मालिक भी है। उसकी पुरानी जीप की जगह अब एक नई फोर्ड इकोस्पोर्ट ने ले ली है। यह एक छोटा लेकिन बहुत साफ़ संकेत है कि 2013 में हम जिस जॉर्जकुट्टी से मिले थे, उसकी जिंदगी अब कितनी बदल चुकी है। इकोस्पोर्ट उसकी आर्थिक तरक्की का प्रतीक है, जो यह दिखाती है कि अब वह पहले से ज्यादा सफल और संपन्न है।

    किआ सेल्टोस: विजय सलगांवकर का अपग्रेड

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    यही आइडिया हिंदी "दृश्यम 2" में भी देखने को मिलता है, बस कार अलग है। पहली हिंदी फिल्म 2015 में आई थी और सीक्वल 2022 में, यानी ठीक सात साल बाद। इन सात सालों में विजय सलगांवकर सिर्फ एक केबल ऑपरेटर नहीं रहा, वह भी एक थिएटर का मालिक बन चुका है और अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस करने की तैयारी में है। सीक्वल में, उसके परिवार की कार पहली पीढ़ी की किआ सेल्टोस है। यह कार विजय के बदले हुए स्टेटस को दर्शाती है, लेकिन यह कहीं से भी दिखावा नहीं लगती। जॉर्जकुट्टी की इकोस्पोर्ट की तरह, सेल्टोस भी यह बताती है कि किरदार आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं अभी भी उसका परिवार ही है। दोनों सीक्वल में किरदारों को मिली नई एसयूवी उनकी सफलता की कहानी कहती है।

    टाटा सूमो

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    टाटा सूमो की कहानी में पीली गेट्ज़ जैसी यादगार भूमिका तो नहीं है, लेकिन इसका बॉक्सी डिजाइन और उपयोगी स्वभाव फिल्म के माहौल में पूरी तरह फिट बैठता है। हिंदी फिल्म "दृश्यम" में, सूमो गोवा पुलिस के बेड़े का हिस्सा है, जो इन्वेस्टिगेशन की ज़मीनी, रोज़मर्रा की सेटिंग में अच्छी तरह से फिट बैठती है। यह हमें उस दौर की याद दिलाती है जब सूमो सरकारी विभागों और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत ही आम वाहन हुआ करती थी। जिस फिल्म का पूरा तनाव आम जगहों और साधारण दिखने वाली चीजों से पैदा होता है, वहां सूमो जैसी परिचित गाड़ी का होना कहानी को और विश्वसनीय बनाता है।

    महिंद्रा बोलेरो: पुलिस की वर्कहॉर्स

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    महिंद्रा बोलेरो का सीधा संबंध पुलिस और जांच से है। यह स्थानीय पुलिस और इन्वेस्टीगेशन के दृश्यों में प्रमुखता से दिखाई देती है, खासकर उन सीन में जहां सलगांवकर परिवार को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। यह कार मलयालम "दृश्यम" में भी नजर आती है, जो इसे दोनों संस्करणों में पुलिस जांच का एक कॉमन चेहरा बनाती है। पुरानी मेजर जीप के विपरीत, बोलेरो उस दौर की आधुनिक पुलिसिंग की छवि पेश करती है। यह कोई फिल्मी प्रॉप नहीं लगती, बल्कि थानों के बाहर और सड़कों पर दिखने वाली एक आम गाड़ी लगती है, जो "दृश्यम" की दुनिया को और असली बनाती है।

    महिंद्रा थार रॉक्स: पुरानी जीपों से आधुनिक एसयूवी तक

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    "Drishyam: The Conclusion" के ट्रेलर में एक नई गाड़ी की झलक मिली है, जो इस फ्रैंचाइजी के बदलते ऑटोमोटिव लैंडस्केप को दिखाती है। नए पुलिस अधिकारी, जिसका किरदार जयदीप अहलावत निभा रहे हैं, को एक नई महिंद्रा थार रॉक्स (संभावित 5-डोर थार) में दिखाया गया है। पुरानी मेजर और इस नई थार में जमीन-आसमान का फ़र्क है। मेजर एक पुरानी, देसी यूटिलिटी जीप थी, जबकि थार एक आधुनिक लाइफस्टाइल एसयूवी कार है, जिसमें लेटेस्ट डिजाइन और फीचर्स हैं। यह नई एसयूवी सीधे तौर पर पुरानी पुलिस जीप की जगह नहीं ले रही है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि इन सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार और फिल्मों में दिखने वाली गाड़ियां कितनी बदल गई हैं।

    टाटा हैरियर डार्क एडिशन: एक नया बैकग्राउंड

    10 Cars You May Have Spotted In The Movie Drishyam

    जैसे-जैसे "दृश्यम" का सीक्वल आगे बढ़ रहा है, किरदारों के आसपास की कारें भी ज्यादा आधुनिक होती जा रही हैं। तीसरे और अंतिम पार्ट में विजय सलगांवकर की नई पर्सनल कार मौजूदा जनरेशन की टाटा हैरियर डार्क एडिशन है। इसका ऑल-ब्लैक रंग स्क्रीन पर एक दमदार मौजूदगी दर्ज कराता है। टाटा ने हैरियर के इस एडिशन को पूरी तरह से ब्लैक एक्सटीरियर और ब्लैक-थीम वाले केबिन के साथ पेश किया था, जो इसे एक बोल्ड लुक देता है। यह कार सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह फ्रैंचाइजी के बदलते माहौल को भी दर्शाती है। पुरानी फिल्मों में जहां आम और साधारण गाड़ियां थीं, वहीं अब कहानी के साथ-साथ कारें भी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो गई हैं।

    Fun Fact: जॉर्जकुट्टी की नंबर प्लेट का असली विवाद

    दृश्यम 3 की अपनी एक छोटी सी असल दुनिया की मिस्ट्री है। जॉर्जकुट्टी की काली एमजी हेक्टर की नंबर प्लेट पर KL 69 D 2772 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन खबर है कि यह नंबर इडुक्की के रहने वाले एक व्यक्ति की कार के नंबर हैं, जिसकी असली गाड़ी एक सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो है।

    बाद में उस व्यक्ति ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के इस्तेमाल के बारे में शिकायत की। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स में साफ किया गया कि फिल्म में दिखाई गई गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं, बल्कि एक अलग मॉडल है। तो, सुरागों, एलिबिस और ध्यान से प्लांट की गई डिटेल्स के आस-पास बनी फिल्म में जॉर्जकुट्टी की नंबर प्लेट ने भी फ़िल्म के बाहर एक मिस्ट्री बना दी।

    दृश्यम फिल्म की कारों को शायद किरदारों, एलिबिस या मशहूर 2 और 3 अक्टूबर की टाइमलाइन जितना ध्यान न मिले, लेकिन कई कारें कहानी का यादगार हिस्सा बन गई हैं। और एक सीरीज में जो दूसरों से छूट जाती है, उसे नोटिस करने के इर्द-गिर्द बनी है, यह सही लगता है कि इसकी कुछ कारों की अपनी कहानियां हैं।

    दृश्यम फिल्मों में कारों को शायद 2 और 3 अक्टूबर की टाइमलाइन या विजय और जॉर्जकुट्टी की मशहूर पाव भाजी जितना अटेंशन न मिले, लेकिन वे अक्सर हमें जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बताती हैं। कुछ सुराग बन जाती हैं, कुछ दिखाती हैं कि किरदारों की ज़िंदगी कैसे बदल गई है, जबकि कुछ बस दुनिया का हिस्सा होती हैं जो इन फिल्मों को इतना जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं।

    और शायद यही बात दृश्यम में कारों को इतना दिलचस्प बनाती है। उस आम पाव भाजी डिनर की तरह, छोटी-छोटी बातें भी क्रेडिट रोल के बहुत बाद तक आपको याद रह सकती हैं।

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    सोनू
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