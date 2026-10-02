2026 महिंद्रा थार ओजी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये का भुगतान करना होगा? जानिए यहां

Published On अक्टूबर 02, 2026 11:16 ist

Oct 02, 2026 11:16 IST

last updated on Oct 02, 2026 11:16 IST

Oct 02, 2026 11:16 IST

published on Oct 02, 2026 11:16 IST

2026 महिंद्रा थार ओजी भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस एसयूवी कार में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर कई डिजाइन अपडेट्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं और इसकी पावरट्रेन को भी दोबारा से ट्यून किया गया है। नया अपडेट मिलने से यह ऑफ-रोडर कार अब पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आती है और यह अब ज्यादा आरामदायक भी हो गई है। यहां देखें महिंद्रा थार ओजी की लॉन्च स्टोरी।

यदि आप नई महिंद्रा थार ओजी को कार लोन पर लेने का विचार कर रहे हैं, तो यहां अलग-अलग लोन अवधि के आधार पर सभी ईएमआई ऑप्शन की जानकारी दी गई है जिन्हें आप कार खरीदने के लिए चुन सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने नई दिल्ली में थार ओजी के टॉप मॉडल जेडएक्सटी 4डब्लूडी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की ऑन रोड कीमत के आधार पर यह गणना की है। बता दें कि नई दिल्ली में थार ओजी के टॉप मॉडल जेडएक्सटी 4डब्लूडी की ऑन-रोड कीमत 22.82 लाख रुपये है।

वेरिएंट महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी 2.2-लीटर डीजल एटी 4डब्लूडी ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली) 22.82 लाख रुपये डाउन पेमेंट (ऑन रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) 4.6 लाख रुपये लोन राशि 18.22 लाख रुपये ब्याज दर 9.5%

इस गणना के लिए हमने 4.60 लाख रुपये का डाउन पेमेंट लिया है, जो कि कुल कीमत का लगभग 20 प्रतिशत है। हमने ब्याज दर 9.5 प्रतिशत स्टैंडर्ड माना है और 3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल की लोन अवधि के आधार पर ईएमआई और ब्याज की गणना की है।

नोट : ये आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं और वास्तविक ईएमआई राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट, और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इस कैलकुलेशन के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत की स्टैंडर्ड रेट मानी है।ज्यादा सटीक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी शोरूम और अपनी पसंद के बैंक या लेंडर से संपर्क करने की सलाह देते हैं। यहां देखें महिंद्रा थार ओजी की बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी।

महिंद्रा थार ओजी : 3 साल का ईएमआई प्लान

अगर आप 3 साल (36 महीने) की लोन अवधि चुनते हैं, तो थार ओजी के लिए हर महीने की ईएमआई 58,351 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 4.6 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 58,351 रुपये

3 साल बाद कुल लागत: 25.61 लाख रुपये (ब्याज सहित)

महिंद्रा थार ओजी : 4 साल का ईएमआई प्लान

अगर आप अपनी लोन अवधि में एक साल और जोड़ते हैं और 48 महीनों तक ईएमआई चुकाते हैं, तो आपकी मासिक ईएमआई घटकर 45,765 रुपये हो जाएगी।

डाउन पेमेंट: 4.6 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 45,765 रुपये

4 साल बाद कुल लागत: 26.57 लाख रुपये (ब्याज सहित)

यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ब्याज में ज़्यादा बढ़ोतरी किए बिना अपनी मासिक ईएमआई को काफी कम करना चाहते हैं।

महिंद्रा थार ओजी: 5 साल का ईएमआई प्लान

5 साल (60 महीने) के लोन पीरियड के लिए, थार ओजी के टॉप-वेरिएंट की मंथली ईएमआई 38,257 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 4.6 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 38,257 रुपये

5 साल बाद कुल लागत: 27.55 लाख रुपये (ब्याज सहित)

जो लोग कम मासिक ईएमआई के साथ लंबी लोन अवधि चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा ब्याज चुकाने से कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है।

महिंद्रा थार ओजी: 7 साल का ईएमआई प्लान

अगर आप सबसे लंबी लोन अवधि यानी 7 साल (84 महीने) चुनते हैं, तो आपकी मासिक ईएमआई घटकर 29,772 रुपये हो जाएगी।

डाउन पेमेंट: 4.6 लाख रुपये

ईएमआई राशि: 29,772 रुपये

7 साल बाद कुल लागत: 29.61 लाख रुपये (ब्याज सहित)

नोट : जो लोग सबसे कम ईएमआई और लोन चुकाने के लिए ज़्यादा से ज्यादा समय चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है।

2026 महिंद्रा थार ओजी से जुड़ी जानकारी

2026 महिंद्रा थार ओजी में क्लासिक डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए कई मॉडर्न अपडेट्स दिए गए हैं। इसमें एक नई ग्रिल, फुल एलईडी लाइटिंग और नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं।

इस एसयूवी कार के केबिन को ज़्यादा आरामदायक और फीचर लोडेड बनाया गया है। इसमें डुअल-टोन लेदरेट सीटें, पीछे बैठने वालों के लिए कपहोल्डर के साथ साइड आर्मरेस्ट, वायरलेस फोन चार्जर, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। मनोरंजन के लिए इसमें 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम भी मिलता है।

सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी काफी अच्छी है। इसमें 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

नई महिंद्रा थार ओजी में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं, जिसमें 1.5-लीटर और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन, और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल शामिल हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (एमस्टालियन) 162 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी 1.5-लीटर डीजल 119 पीएस 300 एनएम 6-स्पीड एमटी सिर्फ आरडब्ल्यूडी 2.2-लीटर डीजल (एमहॉक) 152 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

कीमत और मुकाबला

2026 महिंद्रा थार ओजी की कीमत 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुति जिम्नी जैसी कारों से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

अगर आप कोई दूसरी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर अलग-अलग मॉडल्स और उनके वेरिएंट्स के लिए कारदेखो ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कीमतों को अपने शहर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन नजदीक है, इसलिए ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और दूसरे फायदे देना शुरू कर देंगे। ऐसे में अपनी पसंद की कार और उसके ईएमआई प्लान्स के बारे में पता करने का यह सबसे अच्छा समय है।