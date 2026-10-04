किआ सोरेंटो को चलाने के बाद पता चली ये 5 बातें, खरीदने से पहले आप जरूर देखें

किआ इंडिया ने पिछले महीने अपनी नई एसयूवी कार सोरेंटो को बाजार में उतारा था। इसकी आक्रामक कीमत, कई पावरट्रेन विकल्प और एडवांस्ड फीचर लिस्ट इसे अपने सेगमेंट के प्रतिद्वंद्वियों के सामने एक मजबूत दावेदार बनाती है। अब जब हमें इस कार को चलाने का मौका मिला है, तो इसके बारे में कुछ अहम बातें सामने आई हैं जो आपको खरीदने का फैसला लेने में मदद कर सकती हैं।

स्टाइलिश और मॉडर्न

नई किआ सोरेंटो का डिजाइन एलिगेंट, मॉडर्न और दमदार लुक है। इसके डिजाइन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी को नापसंद आए। किआ की डिजाइन टीम ने इसे दिलचस्प बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके शार्प दिखने वाले अलॉय व्हील्स और सिग्नेचर ऑल-एलईडी लाइटिंग इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। कार के अंदर और बाहर, दोनों जगहों पर हाई-क्वालिटी फिनिश और टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर, सोरेंटो स्टाइल से समझौता किए बिना ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने में कामयाब होती है।

अपना फ्यूल चुनें

किआ सोरेंटो भारतीय ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को समझते हुए दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है। पहला ऑप्शन 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन है, जो बेहद रिफाइंड परफॉर्मेंस और शानदार एफिशिएंसी का वादा करता है। दूसरा विकल्प 2.2-लीटर का भरोसेमंद डीजल इंजन है, जो अपनी पावर और टॉर्क के लिए जाना जाता है और हमेशा से ही लोकप्रिय रहा है। दोनों ही इंजन के साथ सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, इसमें कोई मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा, जो लोग मुश्किल रास्तों पर ड्राइव करना पसंद करते हैं, उनके लिए हायर वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। इससे यह साफ है कि सोरेंटो में हर तरह के खरीदार के लिए पावर और परफॉर्मेंस का सही कॉम्बिनेशन मौजूद है।

तीन पंक्ति में सीट: बड़ों के लिए दो

अंदर से सोरेंटो का केबिन काफी आलीशान और रिच फील देता है, जिसे देखकर लगता है कि यह एक परफेक्ट फैमिली कार या 'पीपल मूवर' है। यह बात पहली और दूसरी रो में बैठने वाले पैसेंजर के लिए पूरी तरह सच भी है, जहां उन्हें भरपूर स्पेस और कंफर्ट मिलता है। हालांकि, तीसरी रो की कहानी थोड़ी अलग है। यहां स्पेस की कमी महसूस होती है, और यह काफी तंग लगती है, खासकर जब इसकी तुलना टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी एमपीवी से की जाती है। यह उन कुछ चीजों में से एक है जो सोरेंटो के एक पारंपरिक एसयूवी कार होने का एहसास दिलाती है, जहां तीसरी रो अक्सर बच्चों के लिए ही ज्यादा उपयुक्त होती है।

दमदार सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में किआ सोरेंटो कोई समझौता नहीं करती। इसमें 10 एयरबैग, कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) पैकेज, और पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एक क्रिस्प हाई-रेजोल्यूशन 360-डिग्री कैमरा भी है जो तंग जगहों पर गाड़ी चलाने में काफी मदद करता है। ये सभी फीचर्स मिलकर सोरेंटो की सेफ्टी प्रोफाइल को बेहद मजबूत बनाते हैं। हालांकि, इस एसयूवी कार का अभी तक भारत एनकैप क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन किआ का दावा है कि भारत में बेचे जाने वाले मॉडल में ग्लोबल वर्जन के मुकाबले अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट्स दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सेफ्टी टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इसकी मजबूती पर भरोसा किया जा सकता है।

सड़क पर आराम से चलती है

सोरेंटो की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका सस्पेंशन सेटअप है, जो सॉफ्ट, लचीला और अच्छी तरह से संतुलित है। यह खराब सड़कों, गड्ढों और उतार-चढ़ाव को बड़े आत्मविश्वास और आराम के साथ पार कर लेती है, और इस मामले में यह अपने से बड़ी एसयूवी कार को भी टक्कर देती है। हाईवे पर भी इसकी राइड काफी स्थिर और फ्लैट रहती है, जिससे लंबी यात्राएं आरामदायक बन जाती हैं। केबिन के अंदर ज्यादा उछाल या झटके महसूस नहीं होते, जो इसके बेहतरीन राइड क्वालिटी को दर्शाता है। नतीजतन, यह अपनी प्राइस रेंज की सबसे आरामदायक कार में से एक बनकर उभरती है।

कारदेखो का क्या है कहना

नई किआ सोरेंटो में कमियां ढूंढना मुश्किल है। यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक रिच और प्रीमियम कार लगती है, और इसमें इतने टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं कि आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इसकी सेफ्टी फीचर लिस्ट भी काफी बड़ी है। हालांकि, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो एक ड्राइवर-फोकस्ड एसयूवी कार चाहते हैं जिसे कोनों में तेजी से मोड़ा जा सके, क्योंकि इसकी हैंडलिंग स्पोर्टी नहीं है। इसके अलावा, तीसरी रो में स्पेस और बेहतर हो सकता था। कुल मिलाकर, अपने मौजूदा रूप में, किआ सोरेंटो उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया चॉइस है जो अपने गैराज में एक फैमिली-फ्रेंडली और हर काम में माहिर ऑल-राउंडर कार चाहते हैं।

नई किआ सोरेंटो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।