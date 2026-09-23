2026 महिंद्रा थार ओजी के बेस मॉडल एएक्सटी में 10.32 लाख रुपये कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां
एक फीचर जो हम चाहते थे कि थार ओजी में स्टैंडर्ड तौर पर मिलता, वह इसमें मौजूद नहीं है
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महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड एसयूवी थार को नया अपडेट दिया है। इसे '2026 महिंद्रा थार ओजी' नाम से पेश किया गया है। इस नए मॉडल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं और इसे कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट भी दिए गए हैं। नई महिंद्रा थार ओजी तीन वेरिएंट: एएक्सटी, एलएक्सटी और जेडएक्सटी में उपलब्ध है। इसका बेस वेरिएंट एएक्सटी उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो थार का आइकॉनिक रग्ड लुक और दमदार मौजूदगी तो चाहते हैं, लेकिन एक सीमित बजट में। इसे एक तरह से "ब्लैंक कैनवस" के तौर पर पेश किया गया है, जिसे ओनर्स अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हैं। नई महिंद्रा थार ओजी के एंट्री-लेवल एएक्सटी में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-
कीमत
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वेरिएंट
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी
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10.32 लाख रुपये
नई महिंद्रा थार ओजी के एंट्री-लेवल वेरिएंट एएक्सटी की कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह वेरिएंट केवल एक ही पावरट्रेन कॉम्बिनेशन डीजल एमटी के साथ आता है। जो लोग ज्यादा फीचर्स या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प चाहते हैं, वह इससे ऊपर वाले एलएक्सटी और जेडएक्सटी वेरिएंट्स देख सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर पर इसमें क्या कुछ खास मिलता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं :-
एक्सटीरियर
बाहर से देखने पर थार ओजी एएक्सटी वेरिएंट अपने रग्ड और बेसिक अंदाज को बनाए रखता है। इसमें बहुत ज्यादा फैंसी एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर आप एसयूवी को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। इसके एक्सटीरियर में मिलने वाले मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं :-
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हैलोजन हेडलैंप्स
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ब्लैक बंपर
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व्हील आर्क क्लैडिंग
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'थार' बैजिंग के साथ अपडेटेड फाइव-स्लैट ग्रिल
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16-इंच के स्टील व्हील्स
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'थार ओजी' फेंडर बैजिंग
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ब्लैक ओआरवीएम्स और डोर हैंडल
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स्टील साइड स्टेप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील
इंटीरियर
केबिन की बात करें तो इसे काफी प्रैक्टिकल रखा गया है। यहां लग्ज़री से ज्यादा ध्यान फंक्शनैलिटी पर दिया गया है। सीटें विनाइल अपहोल्स्ट्री में आती हैं जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है, खासकर अगर आप इसे ऑफ-रोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल है और इसमें बेसिक, लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।
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विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री
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ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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मोनोक्रोम मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी)
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
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50:50 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट
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रियर एसी वेंट्स
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दूसरी रो में कपहोल्डर्स के साथ साइड आर्मरेस्ट
फीचर और सेफ्टी
महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी वेरिएंट में कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में सभी बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें एक्टिव सेफ्टी टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड दी गई है। यहां देखें इसकी जानकारी :-
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पावर विंडो
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रिमोट कीलेस एंट्री
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मैनुअल एसी
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रियर यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट
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डुअल एयरबैग्स
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
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रोल-ओवर मिटिगेशन
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हिल होल्ड असिस्ट
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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रियर पार्किंग सेंसर्स
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रियर डिफॉगर
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आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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फीचर की कमी :
महिंद्रा अपनी कारों में सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसे देखते हुए हमें लगता है कि थार ओजी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जाने चाहिए थे, जो फिलहाल केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सटी में ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। आप इसकी पूरी वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट यहां देख सकते हैं।
इंजन ऑप्शन
थार ओजी में पुराने मॉडल वाले तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। बेस एएक्सटी वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो सिर्फ रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) कॉन्फिगरेशन में आता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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1.5-लीटर डीजल
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पावर
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119 पीएस
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टॉर्क
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300 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्लूडी
भले ही यह एक आरडब्लूडी एसयूवी कार है, लेकिन महिंद्रा ने इसमें एक खास ऑफ-रोड फीचर ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल स्टैंडर्ड दिया है। यह सिस्टम रियर एक्सल पर काम करता है और जब कोई पहिया हवा में होने या फिसलने की वजह से ट्रैक्शन खो देता है, तो उस पर ब्रेक लगाकर पावर को दूसरे पहिये पर भेज देता है। इससे मुश्किल रास्तों पर गाड़ी को बेहतर पकड़ मिलती है। यहां देखें इसके इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।
मुकाबला
इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी से है। यह गाड़ी महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5 डोर जैसी ऑफ-रोडर कारों के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।
कारदेखो का क्या है कहना…
महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहद आकर्षक पैकेज है जो थार की दमदार रोड प्रेजेंस और लाइफस्टाइल अपील को एक किफायती दाम पर अपनाना चाहते हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपनी गाड़ी को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कस्टमाइज करना पसंद करते हैं। हालांकि, जो लोग एक फीचर लोडेड, आरामदायक फैमिली एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें शायद यह वेरिएंट अधूरा लगे। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें फैक्ट्री-फिटेड टचस्क्रीन, 6 एयरबैग या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसी सुविधाएं चाहिए।
क्या आप महिंद्रा थार ओजी एएक्सटी वेरिएंट को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।