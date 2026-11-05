हुंडई बेयोन एसयूवी को चलाने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

हुंडई ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन को पेश कर दिया है, जिसे वेन्यू और क्रेटा के बीच के गैप को भरने के लिए लाया गया है। हाल ही में हमने इस नई हुंडई कार को चलाकर देखा है, जिससे हमें इस गाड़ी से जुड़ी पांच अहम बातें पता चली हैं, जिनके बारे में जानेंगे आगे:

राइड क्वालिटी

हुंडई की गाड़ियां आमतौर पर एक संतुलित राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बेयोन इस मामले में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आती है। इसकी चौड़ी बॉडी और क्रॉसओवर स्टांस की वजह से यह सड़क पर काफी स्थिर और "प्लांटेड" महसूस होती है, कुछ मामलों में तो क्रेटा से भी ज्यादा। इसका सस्पेंशन सेटअप खासतौर पर आराम के लिए ट्यून किया गया है। इसका मतलब है कि शहर के गड्ढों या खराब सड़कों पर भी केबिन के अंदर झटके कम महसूस होते हैं। यह उन परिवारों के लिए एक बड़ी खूबी है जो अक्सर खराब रास्तों पर सफर करते हैं। जहां कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी कार स्पोर्टी हैंडलिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं, वहीं बेयोन ने आराम को प्राथमिकता दी है, जो भारतीय ड्राइविंग कंडीशंस के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच है।

डैश मोड: जब चाहिए एक्स्ट्रा पावर

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में सीवीटी गियरबॉक्स अपनी स्मूदनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्सर तेज स्पीड बढ़ाते समय इनमें 'रबर-बैंड इफ़ेक्ट' (इंजन का शोर बढ़ना लेकिन स्पीड का धीरे-धीरे बढ़ना) महसूस होता है। हुंडई अपने सीवीटी को आईवीटी (इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन) कहती है और इसमें इस कमी को काफी हद तक दूर किया गया है। बेयोन के आईवीटी गियरबॉक्स की सबसे खास बात इसका 'डैश मोड' है। जब आपको हाईवे पर किसी गाड़ी को तेजी से ओवरटेक करने की जरूरत होती है, तो यह मोड तुरंत पावर बूस्ट देता है, जिससे ओवरटेकिंग आसान और सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा, यह गियरबॉक्स पारंपरिक ऑटोमैटिक की तरह गियर बदलने का अहसास भी देता है, जिससे ड्राइवर को कार से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। यह उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें सीवीटी की स्मूदनेस तो चाहिए, लेकिन ड्राइविंग का मजा भी कम नहीं करना चाहते।

हुंडई का नाम और फीचर्स की भरमार

हुंडई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उसकी लंबी फीचर लिस्ट होती है, और बेयोन इस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाती है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 18.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, और इस प्राइस पॉइंट पर यह कई ऐसे फीचर्स देती है जो आमतौर पर ऊंचे सेगमेंट की कारों में मिलते हैं। केबिन का मुख्य आकर्षण डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। ये दोनों स्क्रीन एक कर्व्ड पैनल में लगी हैं, जो डैशबोर्ड को एक बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लुक देती हैं।

अन्य मुख्य फीचर्स में शामिल हैं:

पैनोरमिक सनरूफ

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट

कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट

एम्बिएंट लाइटिंग

360-डिग्री कैमरा

इंजन ऑप्शन: सिर्फ एक विकल्प

जहां बेयोन फीचर्स और आराम में आगे है, वहीं पावरट्रेन के मामले में विकल्प सीमित हैं। लॉन्च के समय, इसमें केवल एक ही इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन मैनुअल और आईवीटी (सीवीटी) दोनों गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। यह एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद इंजन है जो अच्छी रिफाइनमेंट, संतोषजनक परफॉर्मेंस और ठीक-ठाक माइलेज का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। शहर में चलाने और कभी-कभार हाईवे पर इस्तेमाल के लिए यह इंजन पर्याप्त है।

हालांकि, जो ग्राहक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन या ज्यादा माइलेज देने वाले डीजल इंजन की तलाश में हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। हाइब्रिड का विकल्प भी फिलहाल मौजूद नहीं है। हालांकि, हुंडई ने पुष्टि की है कि जनवरी 2027 तक बेयोन का सीएनजी वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जो कम रनिंग कॉस्ट चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित करेगा।

क्या इसमें कुछ अलग है?

हुंडई बेयोन आरामदायक है, फीचर्स से भरी है, और चलाने में आसान है। लेकिन, ड्राइव रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें किसी एक ऐसी अनोखी खूबी की कमी है जो इसकी एक अलग पहचान बना सके। इसमें न तो किसी ऑफ-रोडर जैसा दमदार लुक है और न ही किसी स्पोर्टी एसयूवी जैसी तेजतर्रार परफॉर्मेंस। ज्यादातर भारतीय खरीदार एक ऐसी ही गाड़ी चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, जिसमें परिवार के लिए पर्याप्त जगह और आराम हो, और जो आधुनिक फीचर्स से लैस हो। इस लिहाज से, बेयोन शहरी और पारिवारिक उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन देखने में एक आकर्षक और प्रीमियम एहसास देने वाली क्रॉसओवर है। यह उन सभी पैमानों पर खरी उतरती है जिनके लिए हुंडई जानी जाती है - बेहतरीन इंटीरियर क्वालिटी, लंबी फीचर लिस्ट, आरामदायक राइड और रिफाइनमेंट। हालांकि, भारतीय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला बहुत कड़ा है, और केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ यह कुछ लोगों को एक 'सेफ' यानी थोड़ी साधारण पेशकश लग सकती है। इसमें कोई एक ऐसा 'वॉव' फैक्टर नहीं है जो इसे सबसे अलग दिखाए।

लेकिन, जिन ग्राहकों की प्राथमिकता एक आरामदायक, फीचर-लोडेड और चलाने में आसान पारिवारिक कार है, उनके लिए हुंडई बेयोन एक बहुत मजबूत दावेदार है। यह उन लोगों के लिए है जो स्टाइल या तेज परफॉर्मेंस से ज्यादा रोजमर्रा की व्यावहारिकता और एक प्रीमियम केबिन अनुभव को महत्व देते हैं।