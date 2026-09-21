सभी
सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    ये हैं मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 कार, देखिए पूरी लिस्ट

    स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी से लेकर सस्ती हैचबैक तक, ये मारुति कार सबसे ज्यादा माइलेज का वादा करती हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 21, 2026 12:42 ist
    info icon
    published onSep 21, 2026 12:42 IST
    last updated onSep 21, 2026 12:42 IST
    2.7K Views
    • Write a कमेंट

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    नई कार खरीदते समय माइलेज सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक होता है, क्योंकि बेहतर माइलेज आपकी जेब पर पड़ने वाले रोजाना के खर्च को काफी कम कर देता है। मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कई ऐसे मॉडल्स हैं जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। इनमें छोटी हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट सेडान और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली एसयूवी कार तक शामिल हैं। अगर आप भी ज्यादा माइलेज वाली मारुति कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए ही है। यहां हमने मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 कार की लिस्ट बनाई है:

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    सर्टिफाइड माइलेज: 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

    कीमत: 16.42 लाख रुपये (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड), बेस मॉडल की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, और इसकी वजह है इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन। इसका सर्टिफाइड माइलेज 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी कार में से एक बनाता है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह कॉम्बिनेशन मिलकर 116 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि सही परिस्थितियों में यह एसयूवी कार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर भी चला सकता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है।

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के अलावा, विक्टोरिस दो और इंजन ऑप्शंस में भी उपलब्ध है। पहला, 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। दूसरा ऑप्शन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का है, जो 88 पीएस की पावर और 122 एनएम का टॉर्क देता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

    मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

    सर्टिफाइड माइलेज: 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

    कीमत: 16.68 लाख रुपये (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड), बेस मॉडल की कीमत 10.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

    इस लिस्ट में अगला नाम मारुति ग्रैंड विटारा का है, जो अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का सर्टिफाइड माइलेज देती है। विक्टोरिस की तरह ही, ग्रैंड विटारा में भी वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह सेटअप भी 116 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग की जरूरतों के हिसाब से पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर के बीच खुद-ब-खुद स्विच करता रहता है, जिससे बेहतरीन माइलेज मिलता है।

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    ग्रैंड विटारा में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ चुना जा सकता है। इसके अलावा, जो लोग रनिंग कॉस्ट को और भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी मौजूद है, जो सीएनजी मोड में 88 पीएस की पावर देता है।

    मारुति सुजुकी सेलेरियो

    सर्टिफाइड माइलेज: 26 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    कीमत: 4.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

    मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज वाली हैचबैक कार की बात करें तो सेलेरियो इस लिस्ट में सबसे आगे है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट का माइलेज 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया गया है। सेलेरियो में 1-लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 69 पीएस की पावर और 91 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है। मैनुअल वेरिएंट्स का सर्टिफाइड माइलेज थोड़ा कम 25.24 किलोमीटर प्रति लीटर है।

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    यह फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी आती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और छोटा इंजन इसे शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाने के लिए एक बेहतरीन कार बनाते हैं।

    मारुति सुजुकी स्विफ्ट

    सर्टिफाइड माइलेज: 26 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    कीमत: 5.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

    मारुति स्विफ्ट 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर तक के सर्टिफाइड माइलेज के साथ इस लिस्ट में दूसरी सबसे किफायती हैचबैक कार है। इसमें नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 82 पीएस की पावर और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी का ऑप्शन मिलता है।

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    इसका एएमटी वर्जन 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि मैनुअल वेरिएंट्स का माइलेज 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। स्विफ्ट फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है, और सीएनजी में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं।

    मारुति सुजुकी डिजायर

    सर्टिफाइड माइलेज: 25.71 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    कीमत: 6.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

    मारुति डिजायर पांचवी सबसे ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी है, जो 25.71 किलोमीटर प्रति लीटर तक का सर्टिफाइड माइलेज देती है। स्विफ्ट की तरह, डिजायर में भी 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 82 पीएस की पावर और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन है, जिसमें एएमटी वेरिएंट ज्यादा माइलेज देता है।

    Top 5 Most Fuel Efficient Maruti Cars

    मारुति डिजायर को फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ भी पेश किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट-सेडान बॉडी स्टाइल ज्यादा बूट स्पेस का फायदा भी देता है, साथ ही शहर में इसे चलाना भी आसान है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति सुजुकी की लाइनअप में अलग-अलग सेगमेंट में एफिशिएंट पावरट्रेन्स का एक बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसकी एसयूवी कार को इस लिस्ट में टॉप पर रखती है, जो कि बेहतरीन माइलेज के आंकड़े हासिल करने में मदद करती है। वहीं, इसकी छोटी हैचबैक और सेडान कार भी अपने पारंपरिक पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ ज्यादा माइलेज देती हैं, जो बजट-कॉन्शियस खरीदारों को आकर्षित करती हैं।

    तो, अगर कार का माइलेज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, तो इन पांच मारुति कार में से कौनसी आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी? हमें कमेंट्स में बताएं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Grand Vitara पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    ये हैं मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 5 कार, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है