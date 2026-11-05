2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एडिशन वन डीलरशिप पर दिखी: क्या जल्द लॉन्च होगी?

त्योहारों का सीजन आते ही कार कंपनियां अपने मॉडल्स को अपडेट करने या स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की तैयारी में लग जाती हैं। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए महिंद्रा भी अपनी पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन का एक नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी में है। हाल ही में, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एडिशन वन को एक डीलरशिप के स्टॉकयार्ड में देखा गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे जल्द ही बाजार में उतारा जा सकता है। हालांकि, महिंद्रा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक हुई तस्वीरों से इस नए एडिशन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यह अपडेट मुख्य रूप से कॉस्मेटिक यानी कि इसके लुक और फील पर फोकस्ड लगता है, जिसका मकसद पहले से ही सफल इस एसयूवी को एक और फ्रेश और एक्सक्लूसिव अपील देना है।

क्या कुछ दिखा खास?

स्टॉकयार्ड में दिखी महिन्द्रा स्कॉर्पियो एन एडिशन वन में कई छोटे लेकिन ध्यान खींचने वाले बदलाव किए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं। इस पर "एडिशन वन" की नई बैजिंग दी गई है जो साइड फेंडर और रियर क्वार्टर ग्लास के पीछे देखी जा सकती है। यह बैजिंग इस एसयूवी को एक खास पहचान देती है।

इसके फ्रंट लुक में सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में है। मौजूदा स्कॉर्पियो एन में 6-स्लैट वाली पारंपरिक ग्रिल मिलती है, लेकिन इस स्पेशल एडिशन में एक नया ग्रिल डिजाइन दिया गया है जिसमें स्प्लिट हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट्स हैं। यह डिजाइन इसे सामने से एक ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। हालांकि, फ्रंट के बाकी एलिमेंट्स जैसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, बंपर में स्कॉर्पियन-शेप वाले एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह काफी हद तक स्टैंडर्ड स्कॉर्पियो एन जैसा ही है। इसमें वही बॉक्सी सिल्हूट, 18-इंच के अलॉय व्हील्स और क्रोम विंडो लाइन मिलती है जो पीछे की तरफ जाकर स्कॉर्पियन-टेल जैसा डिजाइन बनाती है। यहां सिर्फ "एडिशन वन" बैज का ही इकलौता अपग्रेड है।

इंटीरियर में भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। केबिन को एक नई डुअल-टोन ब्लैक और मरून थीम दी गई है। यह कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड, डोर पैनल्स और सेंटर आर्मरेस्ट पर इस्तेमाल किया गया है, जो अंदर से गाड़ी को एक ज्यादा अपमार्केट और स्पोर्टी फील देता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस एडिशन में कोई अतिरिक्त फीचर्स जोड़े जाएंगे या नहीं, लेकिन यह अपडेट्स स्कॉर्पियो एन को उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बना देंगे जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को कुछ समय पहले ही एक माइनर अपडेट मिला था, जिसमें कुछ नए फीचर्स और डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए गए थे। यह एसयूवी अपने बॉक्सी सिल्हूट और दमदार स्टांस के लिए जानी जाती है, जो आइकॉनिक स्कॉर्पियो की विरासत को आगे बढ़ाती है। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी अपने सेगमेंट में काफी आगे है।

इसके केबिन में एक अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटो हेडलैंप्स शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में भी स्कॉर्पियो एन निराश नहीं करती। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 540-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

यहां 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

इंजन और परफॉर्मेंस

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एडिशन वन में किसी भी मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि यह मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ ही आएगी। स्कॉर्पियो एन अपनी दमदार परफॉर्मेंस और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है, और यह स्पेशल एडिशन भी उसी अनुभव को बनाए रखेगा।

इंजन 2.0-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस (अधिकतम) टॉर्क 380 एनएम (अधिकतम) 400 एनएम (अधिकतम) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर) 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर) ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव / 4-व्हील ड्राइव

दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके अलावा, डीजल वेरिएंट में 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो इसे एक बेहद काबिल ऑफ-रोडर बनाता है।

कीमत और मुकाबला

फिलहाल, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होकर 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। उम्मीद है कि "एडिशन वन" को टॉप वेरिएंट्स पर तैयार किया जाएगा और इसकी कीमत स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होगी। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगा जो अपनी गाड़ी के लिए एक प्रीमियम और एक्सक्लूसिव टच चाहते हैं और उसके लिए थोड़ी अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार हैं।

अगर मुकाबले की बात करें, तो लैडर-फ्रेम चेसिस वाली एसयूवी कार में स्कॉर्पियो एन का कोई सीधा मुकाबला नहीं है, सिवाय महिंद्रा थार रॉक्स के, जो एक अलग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। हालांकि, कीमत के मामले में इसका मुकाबला कई मोनोकॉक एसयूवी कार से है। इस प्राइस ब्रैकेट में टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियां आती हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपने नाम की विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रही है। इसका बॉक्सी डिजाइन, बड़े अलॉय व्हील्स, लंबा बोनट और दमदार स्टांस इसे दमदार रोड़ प्रजेंस देते हैं। यह एक ऐसी एसयूवी है जो परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स और सेफ्टी का एक बेहतरीन पैकेज पेश करती है, और यही वजह है कि यह इतनी पॉपुलर है।

हालांकि, इसकी लोकप्रियता का एक साइड-इफेक्ट यह भी है कि यह सड़कों पर बहुत आम हो गई है। ऐसे में, जो ग्राहक एक दमदार फैमिली एसयूवी तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि उनकी गाड़ी भीड़ में सबसे अलग दिखे, उनके लिए आने वाला स्कॉर्पियो एन एडिशन वन एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तस्वीरों में दिखे कॉस्मेटिक अपडेट्स, जैसे कि नई ग्रिल और डुअल-टोन इंटीरियर इसे एक फ्रेश और एक्सक्लूसिव अपील देते हैं। यह स्पेशल एडिशन उन खरीदारों को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा जो अपनी स्कॉर्पियो एन को सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं।