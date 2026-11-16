2026 स्कोडा स्लाविया Vs हुंडई वरना: कौनसी सेडान कार खरीदें?

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published on नवंबर 16, 2026 13:16 ist

Nov 16, 2026 13:16 IST

last updated on Nov 16, 2026 13:16 IST

Nov 16, 2026 13:16 IST

published on Nov 16, 2026 13:16 IST

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स्कोडा ने हाल ही में अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया है, जिसने इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी बना दिया है। इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की सबसे मजबूत दावेदार हुंडई वरना से है, जो अपनी लंबी फीचर लिस्ट और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। दोनों ही सेडान कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं और इनकी कीमतें भी लगभग एक जैसी हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी प्राथमिकता एक मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो 2026 स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना में से कौनसी सेडान कार खरीदें? आइए, कीमत, साइज, फीचर और इंजन के आधार पर इनका कंपेरिजन करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौनसी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी।

कीमत

मॉडल स्कोडा स्लाविया हुंडई वरना कीमत (एक्स-शोरूम) 9.99 लाख रुपये से 18.84 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये से 18.46 लाख रुपये

स्कोडा स्लाविया सिर्फ टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं। इसके बेस 1.0-लीटर टर्बो एमटी वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप-एंड 1.5-लीटर टर्बो डीएसजी मॉडल की कीमत 18.84 लाख रुपये तक जाती है। दूसरी ओर, हुंडई वरना में नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल दोनों इंजन का विकल्प मिलता है। वरना बेस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप 1.5-लीटर टर्बो डीसीटी वेरिएंट की रेट 18.46 लाख रुपये है।

इसका मतलब है कि अगर आप एक एंट्री-लेवल सेडान कार चाहते हैं और टर्बो इंजन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो स्लाविया एक बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप फुली-लोडेड टॉप मॉडल देख रहे हैं, तो वरना का टर्बो वेरिएंट स्लाविया के टॉप मॉडल से करीब 38,000 रुपये सस्ता पड़ता है।

साइज

पैरामीटर स्कोडा स्लाविया हुंडई वरना अंतर लंबाई 4552 मिलीमीटर 4565 मिलीमीटर (-13 मिलीमीटर) चौड़ाई 1752 मिलीमीटर 1765 मिलीमीटर (-13 मिलीमीटर) ऊंचाई 1507 मिलीमीटर 1475 मिलीमीटर (+32 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2670 मिलीमीटर (-19 मिलीमीटर) बूट स्पेस 521 लीटर 528 लीटर (-7 लीटर)

वरना की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होने से इसे रोड पर एक बेहतर स्टांस मिलता है। वहीं, स्कोडा स्लाविया 32 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों में लगभग बराबर जगह है। वरना में स्लाविया से सिर्फ 7 लीटर ज्यादा स्पेस है, जो असल इस्तेमाल में शायद ही महसूस हो। व्हीलबेस के मामले में हुंडई वरना आगे है।

कलर ऑप्शन

स्कोडा स्लाविया हुंडई वरना कैंडी व्हाइट एटलस व्हाइट * स्टील ग्रे टाइटन ग्रे ^ कार्बन स्टील स्टारी नाइट डीप ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक लावा ब्लू क्लासी ब्लू आर्कटिक सिल्वर - ब्रिलियंट सिल्वर - चेरी रेड - शिमला ग्रीन - कैपुचीनो बेज -

स्कोडा स्लाविया 10 रंगों में उपलब्ध है, इनमें कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, कार्बन स्टील, डीप ब्लैक, लावा ब्लू, आर्टिक सिल्वर, ब्रिलियंट सिल्वर, चेरी रेड, शिमला ग्रीन, और कैपुचीनो बेज जैसे शेड शामिल हैं।

इसके मुकाबले, हुंडई वरना सिर्फ 5 रंग: एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, स्टारी नाइट, टाइटेनियम ब्लैक, और क्लासी ब्लू में आती है।

हुंडई वरना के कई वेरिएंट में एटलस व्हाइट कलर पर डुअल-टोन रूफ ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके लिए 15,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होते हैं, जो स्कोडा स्लाविया में नहीं मिलता है।

स्लाविया के टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो एडिशन में स्पोर्टी ब्लैक स्टाइल और डुअल-टोन रूफ ट्रीटमेंट मिलता है।

वरना का टाइटन ग्रे कलर कुछ वेरिएंट्स पर मैट फिनिश के साथ मिल सकता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर स्कोडा स्लाविया हुंडई वरना एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल ❌ ✅ फॉगलैंप्स ✅ (एलईडी) ❌ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ पीछे कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप ❌ ✅ पीछे सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ✅ ❌ पीछे स्पॉइलर ❌ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर स्कोडा ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर बोस (BOSE) ऑडियो सिस्टम पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ केबिन थीम डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ (बेज) ✅ (बेज) लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ टिल्ट & टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ✅ ✅ स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ (6 तरह इलेक्ट्रिक) ✅ (मेमोरी के साथ 8 तरह इलेक्ट्रिक) को-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट ✅ (6 तरह इलेक्ट्रिक) ✅ (4 तरह इलेक्ट्रिक) एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ पीछे सीट मसाज फंक्शन ✅ ❌ पीछे विंडो सनशेड ❌ ✅ कूल्ड ग्लव बॉक्स ✅ ✅ स्टोरेज के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) कनेक्टेड कार फीचर्स ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सनरूफ ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-जोन) ✅ (सिंगल-जोन) पीछे एसी वेंट्स ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ एम्ब्रिएंट लाइटिंग ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग 6 7 लेवल-2 एडीएएस ❌ ✅ पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे पार्किंग कैमरा ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर ❌ ✅ डैशकैम ❌ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) ✅ ✅ मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग ✅ ❌ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स ✅ (केवल 1.5 टीएसआई) ✅ ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ पीछे 60:40 स्प्लिट सीट ✅ ❌

दोनों कारें बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं, और इनमें कई फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और एलईडी एक्सटीरियर लाइटिंग शामिल हैं।

दोनों कारों में डुअल-टोन ब्लैक और बेज केबिन थीम है, जो काफी प्रीमियम दिखती है।

इन दोनों में हुंडई वरना कार ज्यादा इक्विप्ड है, जिसमें आगे और पीछे कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप्स, पीछे स्पॉइलर, मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, रियर विंडो सनशेड, एक लेवल-2 एडीएएस, 7 एयरबैग, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एक इन-बिल्ट डैशकैम जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं।

स्कोडा स्लाविया में एलईडी फॉग लाइट, सीक्वेंशियल रियर टर्न इंडिकेटर, रियर सीट मसाज फंक्शन और पीछे 60:40 स्प्लिट सीट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ अपनी खूबियां हैं।

कुल मिलाकर, स्लाविया और वरना गाड़ी दोनों की अपनी खूबियां और खामियां हैं। वरना में ज्यादा टेक्नोलॉजी और सेफ्टी है, जबकि स्लाविया की परफॉर्मेंस शानदार है। कुछ हाई-टेक फीचर्स को छोड़ दें, तो दोनों कारों में एक जैसा फीचर पैकेज मिल सकता है।

पावरट्रेन ऑप्शन

मॉडल स्कोडा स्लाविया हुंडई वरना इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडरों की संख्या 3 4 4 4 पावर 115 पीएस 150 पीएस 115 पीएस 160 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 144 एनएम 253 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी

यहीं पर दोनों सेडान के बीच सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है और यहीं से "फन-टू-ड्राइव" का फैसला होता है। स्कोडा स्लाविया पूरी तरह से टर्बो-पेट्रोल लाइनअप पर फोकस करती है, जबकि हुंडई वरना ग्राहकों को नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन, दोनों का विकल्प देती है।

स्कोडा स्लाविया का 1.0-लीटर टर्बो इंजन उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच संतुलन चाहते हैं। इसका 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर की ड्राइविंग के लिए स्मूद है। वहीं, 1.5-लीटर टीएसआई इंजन असली ड्राइविंग के शौकीनों के लिए है। यह 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क देता है और इसे 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह डीक्यू200 गियरबॉक्स अपने तेज शिफ्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके रख-रखाव और विश्वसनीयता को लेकर कुछ चिंताएं भी रही हैं।

हुंडई वरना का 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो एक भरोसेमंद और स्मूद इंजन चाहते हैं। यह वही इंजन है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी लोकप्रिय एसयूवी कार में भी इस्तेमाल होता है। इसका सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहरी ट्रैफिक में बेहद आरामदायक है, लेकिन तेज एक्सीलरेशन के दौरान इसमें "रबरबैंड इफेक्ट" महसूस हो सकता है। परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए, वरना का 1.5-लीटर टर्बो इंजन सेगमेंट में सबसे पावरफुल है। यह 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क देता है, जो स्लाविया के 1.5 टीएसआई से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। इसे 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

तो ड्राइविंग के शौकीनों के लिए कौनसी सेडान कार बेहतर है? स्लाविया के दोनों इंजन टर्बोचार्ज्ड हैं, जो हर आरपीएम पर एक रोमांचक अनुभव देते हैं। वरना का टर्बो इंजन आंकड़ों में ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्लाविया की चेसिस और सस्पेंशन ट्यूनिंग को अक्सर बेहतर हैंडलिंग के लिए सराहा जाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

दोनों ही सेडान अपनी-अपनी जगह बेहतरीन हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। वरना एक ज्यादा कम्प्लीट और वेल-राउंडेड पैकेज है, जबकि स्लाविया का फोकस पूरी तरह से ड्राइविंग के शौकीनों पर है।

अन्य विकल्प

स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना के अलावा आप इस सेगमेंट में फॉक्सवैगन वर्टस और होंडा सिटी जैसी सेडान कार पर भी विचार कर सकते हैं।