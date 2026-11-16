स्कोडा स्लाविया vs होंडा सिटी : कौनसी सेडान देती है बेहतर वैल्यू?

published on नवंबर 16, 2026 11:12 ist

Nov 16, 2026 11:12 IST

last updated on Nov 16, 2026 11:12 IST

Nov 16, 2026 11:12 IST

published on Nov 16, 2026 11:12 IST

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कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की दो सबसे दमदार गाड़ियों स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी को हाल ही में नए फेसलिफ्ट अपडेट्स मिले हैं। इन अपडेट्स के साथ दोनों कारें नए फीचर्स, आकर्षक स्टाइलिंग और बेहतर पैकेज के साथ आई हैं, जिससे खरीदारों के लिए फैसला लेना और भी दिलचस्प हो गया है। जहां फीचर्स और साइज के मामले में ये दोनों एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं, वहीं इनका ड्राइविंग कैरेक्टर और ओवरऑल एक्सपीरिएंस एक-दूसरे से काफी अलग है। यहां हमनें इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है ताकि आप जान सकेंगे कि कौनसी गाड़ी आपके लिए सबसे सही है :-

कीमत

मॉडल स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से 18.84 लाख रुपये 12 लाख रुपये से 21.36 लाख रुपये

कीमत के मोर्चे पर दोनों कारों के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। स्कोडा स्लाविया की कीमत 10 लाख से शुरू होकर 18.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। वहीं, होंडा सिटी की शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये है और इसके टॉप मॉडल की प्राइस 21.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। बेस वेरिएंट्स की तुलना करें तो स्लाविया होंडा सिटी से लगभग 2 लाख रुपये सस्ती है, जो कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जबकि, टॉप वेरिएंट्स की कीमतों में दोनों कारों के बीच करीब 2.5 लाख रुपये का अंतर है। होंडा सिटी के टॉप मॉडल की ज़्यादा कीमत का सबसे बड़ा कारण इसकी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है। वहीं, स्लाविया पूरी तरह से टर्बो-पेट्रोल इंजन पर निर्भर है।

साइज

डाइमेंशन स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी अंतर लंबाई 4,552 मिलीमीटर 4,594 मिलीमीटर (- 42 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,752 मिलीमीटर 1,748 मिलीमीटर +4 मिलीमीटर ऊंचाई 1,507 मिलीमीटर 1,489 मिलीमीटर +18 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,651 मिलीमीटर 2,600 मिलीमीटर +51 मिलीमीटर बूट स्पेस 521-लीटर 506-लीटर +15 लीटर

कागज पर दोनों सेडान कारों के साइज में मामूली अंतर है। होंडा सिटी स्कोडा स्लाविया से लगभग 42 मिलीमीटर ज्यादा लंबी कार है। लेकिन, डाइमेंशन के मामले में केवल यही एक पैमाना है जिसमें होंडा सिटी को बढ़त हासिल होती है।

लंबी होने के बावजूद होंडा सिटी के मुकाबले स्लाविया के व्हीलबेस का साइज 51 मिलीमीटर ज्यादा है। लंबे व्हीलबेस का सीधा मतलब है कि इसमें केबिन के अंदर खासकर पीछे वाली सीटों पर लेगरूम स्पेस बेहतर मिलती है। होंडा सिटी के मुकाबले स्लाविया ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार भी है।

बूट स्पेस के मामले में स्कोडा स्लाविया को थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन असल इस्तेमाल में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

कलर ऑप्शन

स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी कैंडी व्हाइट* ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल डीप ब्लैक रेडिएंट रेड मेटेलिक ब्रिलिएंट सिल्वर* प्लेटिनम व्हाइट पर्ल कार्बन स्टील मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक स्टील ग्रे* लुनार सिल्वर मेटेलिक लावा ब्लू क्रिस्टल ब्लैक पर्ल चेरी रेड* - आर्कटिक सिल्वर -

*डुअल-टोन शेड में भी उपलब्ध

कलर ऑप्शंस के मामले में स्कोडा स्लाविया खरीदारों को ज्यादा विकल्प देती है। स्लाविया कुल 10 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें कई आकर्षक डुअल-टोन ऑप्शन भी शामिल हैं। फेसलिफ्ट वर्जन के साथ नया आर्कटिक सिल्वर शेड पेश किया गया है जो इसे एकदम फ्रेश और प्रीमियम लुक देता है। इसके साथ मिलने वाले डुअल-टोन कलर ऑप्शन कार के स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी निखारते हैं। जबकि, होंडा सिटी केवल 6 सिंगल-टोन कलर ऑप्शंस में आती है। इसमें डुअल-टोन का कोई विकल्प नहीं दिया गया है, जो कुछ युवा खरीदारों को निराश कर सकता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ ऑटो हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फ्रंट फॉग लैंप ✅(एलईडी) ❌ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ अलॉय व्हील्स 16-इंच 16-इंच पावर्ड फ्रंट सीट्स ✅ ❌ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच फुली डिजिटल 7-इंच सेमी-डिजिटल डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅(अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ सिंगल-पेन सिंगल-पेन रियर सन शेड ❌ ✅(केवल रियर विंडशील्ड, साइड विंडो नहीं) रियर सीट मसाज ✅ फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ड्राइव मोड्स ❌ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक ✅ ✅ एयरबैग 6 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट और रियर रियर पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ❌ ✅ (केवल हाइब्रिड) रेन सेंसिंग वाइपर्स ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅(केवल 1.5-लीटर) ✅ (केवल हाइब्रिड) हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वॉर्निंग) ✅(केवल वॉर्निंग) एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ✅ (लेवल-2)

फीचर्स के मामले में मुकाबला दोनों कारों के बीच काफी कड़ा है क्योंकि यह दोनों ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कई आकर्षक कंफर्ट फीचर्स से लैस हैं। दोनों कारों में कई फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में) शामिल हैं।

स्लाविया का टेक पैकेज ज्यादा बेहतर है। भले ही दोनों कारों के इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज बराबर हो, लेकिन असल जिंदगी में स्लाविया का सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगता है, जिसमें गूगल वॉयस असिस्टेंट भी है। स्लाविया में फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है। हालांकि, स्लाविया में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की कमी रखी गई है, मगर इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। जबकि, होंडा सिटी में रियर सनशेड के साथ बेहतर रियर सीट कंफर्ट मिलता है। स्लाविया के मुकाबले होंडा सिटी में फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स और पावर्ड फ्रंट सीटों की कमी रखी गई है।

होंडा सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें लेवल 2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स (एडीएएस) दिया गया है, जो स्लाविया में नहीं मिलता है। इसमें केवल रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं।

यहां देखें पुरानी और नई स्लाविया के बीच कंपेरिजन

इंजन ऑप्शन

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहां देखें के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल स्कोडा स्लाविया होंडा सिटी इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड सिलेंडर 3 4 4 4 पावर 115 पीएस 150पीएस 121 पीएस 126 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 145 एनएम 253 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ई-सीवीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी = इलेक्ट्रिकली-कपल्ड कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी = डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

स्लाविया पूरी तरह से टर्बो-पेट्रोल परफॉर्मेंस पर फोकस करती है, जबकि होंडा सिटी अपने नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी को ज्यादा प्राथमिकता देती है।

होंडा सिटी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अपनी स्मूथनेस और लीनियर पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है। यह इंजन शहर की आरामदायक ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन यह स्लाविया के छोटे इंजन जितना दमदार नहीं है। होंडा सिटी में सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो आराम से गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा बेहतर है। वहीं, स्लाविया में मिलने वाला ऑटोमैटिक विकल्प उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा जिन्हें ड्राइविंग का शौक है।

परफॉर्मेंस के मामले में होंडा सिटी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्लाविया के 1.0-लीटर टर्बो जितना मज़ेदार नहीं है। वहीं, स्लाविया का 1.5-लीटर टर्बो परफॉर्मेंस के मामले में शानदार है। होंडा सिटी की हाइब्रिड पावरट्रेन उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। असल ड्राइविंग कंडीशन में यह लगभग 20 किमी/लीटर का माइलेज आसानी से दे सकता है।

खरीदारों के लिए सलाह : अगर आप स्पोर्टी यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स और दमदार इंजन विकल्प चाहते हैं, तो स्लाविया चुनें। यदि आप शांत तरीके से गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और बार-बार कार को जोर देकर नहीं चलाना चाहते तो होंडा सिटी चुनें।

कारदेखो का क्या है कहना…

इन दोनों में से कौनसी सेडान आपको चुननी चाहिए? इसका जवाब आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। ये दोनों ही बेहतरीन कारें हैं, लेकिन अलग-अलग तरह के लोगों के लिए बनी हैं। स्कोडा स्लाविया उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और यूरोपियन हैंडलिंग इसे एक ड्राइवर-सेंट्रिक कार बनाती है। यह एक अच्छी फैमिली कार भी है जिसमें भरपूर स्पेस और फीचर्स मिलते हैं। जो लोग एक स्पोर्टी, पावरफुल और मज़ेदार सेडान चाहते हैं, उनके लिए स्लाविया एक बेहतरीन विकल्प है।

होंडा सिटी उन खरीदारों के लिए है जो एक शांत, आरामदायक और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेहद स्मूथ है, केबिन अच्छी तरह से इंसुलेटेड है और सस्पेंशन काफी अच्छे है। एडीएएस सेफ्टी सूट और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन इसे एक बेहद प्रैक्टिकल और समझदारी भरा पैकेज बनाता है। यह कार आगे और पीछे दोनों सीटों पर बैठने वालों को एक जैसा प्रीमियम एहसास देती है।

आप यह ऑप्शन भी देख सकते हैं