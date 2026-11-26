modified on नवंबर 26, 2026 13:03 ist

Nov 26, 2026 13:03 IST

last updated on Nov 26, 2026 13:03 IST

Nov 26, 2026 10:47 IST

published on Nov 26, 2026 10:47 IST

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को भारत में आए लगभग चार साल हो गए हैं और अब कंपनी ने इसे मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। इस अपडेट में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन स्टाइल में छोटे-मोटे सुधार और कुछ बेहद जरूरी फीचर्स को जोड़ा गया है, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह अब देश की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड फ्लेक्स-फ्यूल कार बन गई है। नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए, तस्वीरों के जरिए इसके सभी बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

एक्सटीरियर

सबसे ज्यादा और साफ दिखने वाले बदलाव कार के फ्रंट प्रोफाइल में ही किए गए हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से आप नई और पुरानी हाइक्रॉस में आसानी से फर्क कर सकते हैं।

इसकी ऊंची बोनट लाइन और दमदार फ्रंट डिजाइन को बरकरार रखा गया है। हालांकि, ग्रिल का पैटर्न अब बदल गया है। पुराने मॉडल में जहां हनीकॉम्ब पैटर्न मिलता था, वहीं अब इसमें नया डायमंड पैटर्न दिया गया है।

हेडलैम्प्स को भी अपग्रेड किया गया है। अब इसमें रिफ्लेक्टर यूनिट्स की जगह प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलती हैं। एलईडी डीआरएल को अब मुख्य हेडलैम्प क्लस्टर में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है और यही टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं।

एलईडी फॉग लैंप्स को बंपर पर थोड़ा ऊपर की ओर खिसकाया गया है और इन्हें शार्प ट्राएंगुलर सराउंड में रखा गया है।

हेडलैम्प्स को जोड़ने वाली एक नई काली पट्टी भी है, जिसके ऊपर एक पतला सिल्वर इन्सर्ट दिया गया है। इसके अलावा, ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) अब काले रंग में आते हैं।

साइड से देखने पर फेसलिफ्टेड इनोवा हाईक्रॉस लगभग पहले जैसी ही दिखती है। कंपनी ने इसके 18-इंच के क्रोम-फिनिश अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी पहले जैसा ही रखा है। हालांकि यहां एकमात्र बदलाव आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम) में है।

व्हील-आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना और डोर हैंडल व विंडो लाइन पर क्रोम टच जैसी चीजें पहले की तरह मिलना जारी हैं।

कार के पिछले हिस्से में भी बहुत मामूली अपडेट किए गए हैं। इसके एलईडी टेललैम्प्स का आकार तो वही है, लेकिन उनके अंदर की डिटेलिंग को बदल दिया गया है। दोनों टेललैम्प्स को जोड़ने वाली क्रोम पट्टी को अब एक ग्लॉस ब्लैक ट्रिम से बदल दिया गया है।

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और बंपर पर क्लैडिंग इसे स्पोर्टी लुक देती है।

कलर ऑप्शन: इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट पांच रंग: ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, एटीट्यूड ब्लैक माइका, सुपर व्हाइट उपलब्ध है। हमारी राय में, ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक रंग में हाइक्रॉस शानदार नजर आती है।

इंटीरियर

इनोवा हाईक्रॉस का केबिन लेआउट और थीम पहले जैसा ही है। इसमें वही लेयर्ड डैशबोर्ड और ब्राउन-ब्लैक कलर स्कीम को बरकरार रखा गया है।

हालांकि, यहां बड़े बदलाव के तौर पर बड़ी फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन दी गई है।

ड्राइवर को भी फुल डिजिटल 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

बाकी इंटीरियर पहले जैसा ही है। यह 7-सीटर और 8-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

7-सीटर वेरिएंट में दूसरी पंक्ति में पावर-एडजस्टेबल ओटोमन सीटें मिलती हैं। साथ ही, पीछे की खिड़कियों पर सनशेड्स भी दिए गए हैं।

तीसरी पंक्ति में कोई बदलाव नहीं है और यह अभी भी अपनी कीमत पर सबसे ज्यादा स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी वाले अनुभवों में से एक प्रदान करती है।

फीचर्स और सेफ्टी

2026 इनोवा हाइक्रॉस में अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जब​कि पुरानी हाईक्रॉस में 10.1-इंच यूनिट दी गई थी।

इसमें नया 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है।

हाइक्रॉस में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट भी दी गई है, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी इसकी खासियतों में से एक हैं।

दूसरे खास फीचर्स में 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

पावरट्रेन

हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसमें सीवीटी गियरबॉक्स है और एक नया 2-लीटर फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन जिसमें ईसीवीटी गियरबॉक्स है। फेसलिफ्ट मॉडल में अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ फ्लेक्स-फ्यूल सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे भविष्य में बढ़ते फ्यूल ब्लेंडिंग के खिलाफ फ्यूचर-प्रूफ बनाता है। इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल फ्लेक्स-फ्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी ई-सीवीटी

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.59 लाख रुपये से शुरू होकर 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

इसका सीधा मुकाबला इसके रीबैज वर्जन मारुति इनविक्टो से है। हालांकि, इस प्राइस रेंज में किआ कैरेंस क्लाविस और बीवाईडी ईमैक्स 7 भी हैं। डीजल इंजन वाली गाड़ी पसंद करने वालों के लिए, अभी भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने का ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत में 'इनोवा' नाम सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि पांच से ज्यादा लोगों के साथ लंबे और आरामदायक सफर का पर्याय बन चुका है। 2005 में अपनी लॉन्चिंग के बाद से यह देश की पसंदीदा एमपीवी कार बनी हुई है और कोई भी प्रतिद्वंद्वी इसकी जगह नहीं ले पाया है। इसकी वजह है टोयोटा की बेजोड़ विश्वसनीयता, आसान ओनरशिप और वह आराम जो एक आम खरीदार एक बड़ी गाड़ी में चाहता है।

2022 में जब हाईक्रॉस को मोनोकॉक चेसिस पर लॉन्च किया गया, तो इसने आराम और ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई। फिर भी, इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स की कमी महसूस होती थी। इस फेसलिफ्ट के साथ, टोयोटा ने बड़ी टचस्क्रीन, एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी जैसे अपडेट देकर उन कमियों को काफी हद तक दूर कर दिया है। यह अपडेट इनोवा हाईक्रॉस को एक पहले से मजबूत पैकेज को और भी आकर्षक और फ्यूचर-रेडी बनाता है।