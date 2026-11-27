modified on नवंबर 27, 2026 17:17 ist

Nov 27, 2026 17:17 IST

last updated on Nov 27, 2026 17:17 IST

Nov 27, 2026 16:56 IST

published on Nov 27, 2026 16:56 IST

मिनी ने भारत में कूपर एसई को 53.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह कूपर एस का इलेक्ट्रिक वर्जन है और कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक के बाद कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है। कूपर एसई उन लोगों के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक विकल्प है जो शहर में चलाने के लिए एक शानदार और मज़ेदार कार चाहते हैं। भारतीय सड़कों पर मिनी कारें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन नए मॉडल्स के आने से अब सड़कों पर और भी दिलचस्प कारें दिखने की उम्मीद जगी है।

कूपर एसई के अलावा मिनी ने कूपर एई, कूपर एस और कूपर कन्वर्टिबल एस के पॉल स्मिथ एडिशन को भी पेश किया है। यहां देखें मिनी की नई कारों से जुडी जानकरी :-

कीमत

नई मिनी कूपर एसई की एक्स-शोरूम कीमत 53.90 लाख रुपये रखी गई है। यहां देखें पॉल स्मिथ एडिशन की कीमत :-

मिनी कूपर एसई वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) कूपर एसई 53.90 लाख रुपये पॉल स्मिथ एडिशन कूपर एस 55.75 लाख रुपये कूपर एसई 56.40 लाख रुपये कूपर कन्वर्टिबल 61.50 लाख रुपये

मिनी कूपर एसई की कीमत बेस पेट्रोल कूपर एस के मुकाबले 9.45 लाख रुपये ज्यादा रखी गई है।

कूपर एसई पॉल स्मिथ एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड कूपर एसई से 2.5 लाख रुपये ज्यादा है।

डिजाइन

पहली नजर में नई कूपर एसई अपने पेट्रोल-पावर्ड सिबलिंग जैसी ही दिखती है। राउंड हेडलैंप्स और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से यह बिल्कुल एक मिनी कार जैसी दिखती है।

करीब से देखने पर डिज़ाइन में अंतर साफ तौर पर नजर आता है। इलेक्ट्रिक कूपर एसई में क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है जिस पर पियानो ब्लैक फ़िनिश मिलती है। हालांकि, इसके फ्रंट हिस्से पर अभी भी एक ऑक्टागनल डिज़ाइन एलिमेंट है, और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को ठंडा रखने के लिए नीचे की तरफ एक एयर डैम भी दिया गया है।

सिग्नेचर मिनी-स्टाइल वाले राउंड हेडलैंप्स में सर्कुलर एलईडी डीआरएल्स भी शामिल हैं।

साइड से देखने पर, कूपर एसई और आईसीई मॉडल में फर्क करना काफी मुश्किल है।

हालांकि, सबसे बड़ा अंतर यह है कि कूपर एसई में 18-इंच के नए डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाते हैं।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप दिए गए हैं, जिसमें प्रीसेट कस्टमाइजेबल डिटेलिंग है।

हालांकि, इसमें कोई कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप नहीं है, लेकिन टेलगेट पर एक ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं जिस पर 'कूपर एस' ब्रांडिंग है और यह दोनों तरफ के टेललैंप्स को आपस में जोड़ता है।

अन्य स्पोर्टी एलिमेंट्स में रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और बंपर के निचले हिस्से पर बेहतरीन तरीके से लगाई गई ब्लैक क्लैडिंग शामिल हैं।

कूपर एस, एसई और कन्वर्टिबल पॉल स्मिथ एडिशन में ग्रिल और आउटसाइड रियर व्यू मिरर पर डार्क ग्रीन एक्सेंट दिए गए हैं।

इस स्पेशल एडिशन मॉडल में नए डिजाइन के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए है, जिसके सेंटर कैप पर हरे रंग की डिटेलिंग और पॉल स्मिथ बैजिंग दी गई है।

पॉल स्मिथ कारों में सबसे खास एलिमेंट रूफ पर दिया गया कलर स्ट्राइप्स वाला छोटा रेक्टेंगुलर एक्सेंट है, जो फैशन डिज़ाइनर पॉल स्मिथ की पहचान है।

कलर ऑप्शन

कूपर एसई तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन

चिली रेड

ओशियन वेव ग्रीन

जबकि, पॉल स्मिथ एडिशन तीन शेड में उपलब्ध है :-

इंस्पायर्ड व्हाइट

स्टेटमेंट ग्रे

मिडनाइट ब्लैक

हमारा पिक : हमें 'चिली रेड' कलर बेहद पसंद है क्योंकि यह एक यूथफुल अहसास देता है, और यह कूपर एसई के जोशीले मिज़ाज पर बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी ओर, पॉल स्मिथ एडिशन का इंस्पायर्ड व्हाइट कलर इसकी अनोखी डिज़ाइन थीम के साथ खूब जचता है।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही कूपर एसई का केबिन आपको एक मॉडर्न और अनोखे एहसास से भर देता है। इसका डिज़ाइन मिनिमल और क्वर्की है, जो मिनी की पहचान है।

डैशबोर्ड पर डुअल-टोन फैब्रिक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है जो इसे प्रीमियम टच देता है। केबिन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसका फ्लोटिंग 9.45-इंच का टचस्क्रीन है।

अन्य यूथफुल टच में ओवल शेप के एसी वेंट, और टचस्क्रीन के नीचे दिए गए पावरट्रेन व म्यूजिक कंट्रोल पैनल शामिल हैं।

केबिन का माहौल और स्पेस कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी है, जैसा कि एक मिनी कार से उम्मीद की जाती है।

सीटिंग पोजीशन काफी नीची और स्पोर्टी है, जो आपको एक गो-कार्ट जैसी ड्राइविंग फील देती है। हालांकि, यह कार प्रेक्टिकेलिटी के लिए नहीं जानी जाती।

यह एक 3-डोर हैचबैक है, इसलिए पीछे की सीटों पर जाना थोड़ा मुश्किल है और वहां स्पेस भी सीमित है। औसत कद के वयस्क छोटी दूरी के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन लंबी यात्राओं के लिए यह आरामदायक नहीं होगी।

पॉल स्मिथ एडिशन के इंटीरियर में एक डार्क ब्लैक और ब्लू कलर थीम दी गई है। स्टीयरिंग व्हील के स्ट्रैप में रेनबो कलर हैं, जो इसके एक्सटीरियर डिजाइन से मेल खाते हैं। इसमें डैशबोर्ड के दोनों साइड पर स्पोर्टी डिजाइन पैटर्न भी मिलते हैं।

इंटीरियर कलर : कूपर एसई में ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और चिली रेड कलर में एक गहरा नाइटशेड ब्लू भी शामिल है।

फीचर और सेफ्टी

मिनी कूपर एसई में ज्यादातर मॉडर्न टेक फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें हेड-अप डिस्प्ले, मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

इसमें वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम हरमन-कार्डन साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएसीसी ), डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी रेटिंग : कूपर को यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

पावरट्रेन

मिनी कूपर एसई में 54.2 केडब्लूएच बैटरी और सिंगल-मोटर सेटअप दिया गया है। इसके अलावा, कूपर एस और कूपर कन्वर्टिबल एस में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखें इसके पावरट्रेन आंकड़ें :-

मिनी कूपर एसई मिनी कूपर एस मिनी कूपर कन्वर्टीबल एस बैटरी पैक 54.2 केडब्लूएच इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी 7-स्पीड डीसीटी पावर 217 पीएस पावर 204 पीएस 204 पीएस टॉर्क 330 एनएम टॉर्क 300 एनएम 300 एनएम दावा की गई रेंज (डब्लुएलटीपी) 402 किमी दावा किया गया एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटा) 6.6 सेकंड 6.9 सेकंड दावा किया गया एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटा) 6.7 सेकंड - - -

एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइव / डीसीटी - डुअल-क्लच ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

मिनी ब्रांड भारत में हमेशा से एक सीमित ग्राहकों वाला ब्रांड रहा है। जो लोग शहर में चलाने के लिए एक महंगी, स्पोर्टी और मजेदार कार चाहते हैं, वे मिनी कूपर के कूपे या कन्वर्टिबल मॉडल को चुनते हैं। हालांकि, जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली विकल्प चाहते हैं, उनके लिए मिनी के लाइनअप में कंट्रीमैन मौजूद है।

कूपर एसई के लॉन्च होने से लग्जरी सिटी कारों के विकल्प और बढ़ जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक कारों वाली खासियतें हैं जैसे कि तुरंत मिलने वाला टॉर्क और बेहतरीन रिफाइनमेंट। दिलचस्प बात यह है कि कूपर एस अपने इलेक्ट्रिक वर्जन के मुकाबले 0.1 सेकंड जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है।

पॉल स्मिथ एडिशन मिनी कूपर के पेलेट में फैशन और एक्सक्लूसिविटी का एक कलरफुल फ्लेवर जोड़ता है, जो उन लोगों को आकर्षित करेगा जो भीड़ से बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं और इसके लिए अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार हैं। डार्क ग्रीन एक्सेंट, यूनीक कलर पैलेट और रूफ व स्टीयरिंग व्हील पर रेनबो कलर टच का इस्तेमाल इसे एक असली 'स्पेशल एडिशन' का अहसास देता है।