होंडा ने अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा का एक और टीजर जारी किया है, जिसमें इसके फ्रंट डिजाइन का खुलासा हुआ है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार भारत के तेजी से बढ़ते ईवी बाजार में होंडा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां फिलहाल टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा है।

होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी में क्या कुछ खास मिलेगा, आइए जानते हैं आगे:

होंडा अल्फा का टीजर जारी: क्या दिखा नया?

पहली नजर में, अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी काफी हद तक अपने कॉन्सेप्ट जैसी दिखती है, जो फ्यूचरिस्टिक फील देती है। इसमें आगे की तरफ नियो-रेट्रो लुक है, जिसमें उल्टे एल-शेप के डीआरएल और उनके बीच एक कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप है।

टीजर को करीब से देखने पर, हम देख सकते हैं कि इसमें एलईडी हेडलैंप, एक काले पैनल पर नया चमकीला होंडा लोगो, और पैसेंजर साइड में एक चार्जिंग पोर्ट है। इसमें लोगो के नीचे एक फ्रंट कैमरा भी है, जो कार में 360-डिग्री कैमरा सेटअप मिलने की ओर इशारा करता है।

फ्रंट बंपर में बॉडी-कलर एलिमेंट्स के साथ चौकोर इन्सर्ट हैं, जबकि निचला एयर डैम काले रंग का है और इसमें कई हॉरिजॉन्टल इन्सर्ट हैं, और यहां से बैटरी को ठंडा रखने के लिए हवा पहुंचती है, साथ ही एयरोडायनामिक्स भी बेहतर होता है।

कुल मिलाकर, होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक कार का आगे का डिजाइन निश्चित रूप से ध्यान खींचेगा, क्योंकि यह बाजार में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी से अलग है।

होंडा अल्फा के बारे में

पुराने डिजाइन स्केच और टेस्टिंग के दौरान देखी गई तस्वीरों से अल्फा ईवी के ओवरऑल सिल्हूट का अंदाजा लगता है। यह एक टॉल-बॉय स्टांस वाली एसयूवी होगी। इसके बड़े और स्टाइलिश डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स इसके साइड प्रोफाइल को और भी दमदार बनाएंगे। इसकी विंडो लाइन पीछे की तरफ ऊपर की ओर उठती है। यह डिजाइन न केवल इसे एक मॉडर्न और डायनामिक लुक देता है, बल्कि इसे भीड़ से अलग दिखाने में भी मदद करेगा।

इंटीरियर स्केच के अनुसार, केबिन में आगे की तरफ एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक डिजिटल क्लस्टर और नया स्टीयरिंग व्हील होगा। डैशबोर्ड में डुअल-टोन ब्लैक और बेज थीम होगी, जो इसे प्रीमियम फील देगी, और डैशबोर्ड व डोर पैनल पर एम्बिएंट लाइटिंग केबिन के अनुभव को बेहतर बनाएगी। केबिन बड़ा और प्रैक्टिकल दिखता है, जिसमें कई स्टोरेज स्पेस, कपहोल्डर और चार्जिंग पोर्ट हैं।

फीचर्स की बात करें तो, अल्फा कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ और पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स होंगे।

सुरक्षा के लिए, होंडा इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स दे सकती है।

हालांकि अभी तक इसके पावरट्रेन ऑप्शन के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन उम्मीद है कि होंडा अल्फा में अलग-अलग तरह के खरीदारों के लिए कई बैटरी पैक ऑप्शन होंगे।

लॉन्च, कीमत और मुकाबला

होंडा अल्फा ईवी का ऑफिशियल डेब्यू 2 दिसंबर 2026 को होगा। इसका निर्माण कंपनी के राजस्थान स्थित टपुकड़ा प्लांट में किया जाएगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20 लाख के आसपास हो सकती है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ 7, टाटा सिएरा ईवी, एमजी जेडएस ईवी और टाटा कर्व ईवी जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

होंडा अल्फा ईवी का नया टीजर एक ऐसी कार की तस्वीर पेश करता है जो डिजाइन के मामले में एक अलग पहचान रखती है। इसका फ्रंट लुक, जिसमें चौकोर हेडलैंप यूनिट और चमकीला लोगो शामिल है, इसे भीड़ से अलग करता है, फिर भी यह पहली नजर में एक होंडा कार ही लगती है।

कंपनी ने डिजाइन में एक अच्छा संतुलन साधा है: यह क्लासी है, पर पुरानी नहीं लगती, और इसमें दिए गए मॉडर्न टच जबरदस्ती के नहीं लगते। यह उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो एक स्टाइलिश लेकिन बहुत ज्यादा तड़क-भड़क ईवी नहीं चाहते। हालांकि, अल्फा ईवी का असली ट्रंप कार्ड इसका केबिन हो सकता है। होंडा अपनी कारों की बेहतरीन क्वालिटी, फिट-फिनिश और प्रैक्टिकल इंटीरियर के लिए जानी जाती है, और अगर अल्फा ईवी में भी यह परंपरा कायम रहती है, तो यह कई खरीदारों के लिए एक मजबूत आकर्षण का केंद्र बन सकती है। अभी पावरट्रेन और रेंज जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आना बाकी हैं, जिनका खुलासा 2 दिसंबर 2026 को इसके डेब्यू पर होगा।