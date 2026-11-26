published on नवंबर 26, 2026 16:14 ist

Nov 26, 2026 16:14 IST

last updated on Nov 26, 2026 16:14 IST

Nov 26, 2026 16:14 IST

published on Nov 26, 2026 16:14 IST

टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन और फीचर लिस्ट में मामूली बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़े अपडेट के तौर पर इसमें नया फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है और इसका पावर आउटपुट भी थोड़ा बढ़ा है।

प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह, 2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस दो इंजन ऑप्शन: 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है। दोनों इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, और कोई मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प नहीं है। नई टोयोटा एमपीवी कार चार वेरिएंट: जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स में उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट में, हम टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, यहां इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (पेट्रोल) टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (हाइब्रिड) इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल पावर 173 पीएस 200 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी* ई-सीवीटी*

*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन अब 200 पीएस का संयुक्त पावर आउटपुट देता है, जो थोड़ा ज्यादा है, जबकि इसका पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर क्रमश: 188 एनएम और 206 एनएम का टॉर्क देते हैं।

फ्लेक्स-फ्यूल क्षमता के साथ, अब आप हाईक्रॉस हाइब्रिड को ई85 इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पर चला सकते हैं।

पेट्रोल इंजन के पावर आउटपुट में भी 2 पीएस की बढ़ोतरी देखी गई है, और इसमें डायरेक्ट शिफ्ट सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन में टोयोटा का ई-ड्राइव ट्रांसमिशन मिलता है।

हाइब्रिड पावरट्रेन में एक ईवी मोड और तीन ड्राइव मोड: इको, नॉर्मल और पावर मिलते हैं।

वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन

वेरिएंट 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल जी ❌ ✅ जीएक्स ✅ ✅ वीएक्स ❌ ✅ जेडएक्स ❌ ✅

बेस मॉडल जी सिर्फ 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है।

अगर आप नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं, तो आपको बेस मॉडल से ऊपर वाले जीएक्स वेरिएंट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यह दूसरे वेरिएंट्स के साथ नहीं मिलता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलता है।

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग सीटिंग कॉन्फिगरेशन भी मिलते हैं। जी, जीएक्स और वीएक्स वेरिएंट 7 और 8-सीटर लेआउट दोनों में मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल जेडएक्स सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में मिलता है।



फीचर्स और सेफ्टी

2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीट, दूसरी पंक्ति में पावर्ड ओटोमन सीट, मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है।

सुरक्षा के लिए इनोवा हाईक्रॉस गाड़ी में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। टॉप लाइन वेरिएंट्स में रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, प्री-कोलिजन सिस्टम और ऑटोमैटिक हाई बीम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

कीमत और मुकाबला

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की कीमत 19.59 लाख रुपये से शुरू होकर 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

इसका मुकाबला मारुति इनविक्टो से है, इसके अलावा यह किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 का ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को पावरट्रेन के मामले में दो बड़े अपडेट मिले हैं। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन से हाईक्रॉस हाइब्रिड 85 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंडिंग (ई85 पेट्रोल) पर चल सकती है, जो अभी देश में इसके अलावा कोई भी हाइब्रिड कार सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा, टोयोटा ने यह फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन बेस मॉडल जी से दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

इससे फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए बेहतर हाइब्रिड पावरट्रेन एक्सेस करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जिसके लेग्स रेगुलर पेट्रोल पावरट्रेन के मुकाबले ज्यादा लंबे हैं।

यह शहर और हाईवे पर इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर साबित होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की वजह से माइलेज और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस मिलता है।