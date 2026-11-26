published on नवंबर 26, 2026 11:23 ist

Nov 26, 2026 11:23 IST

last updated on Nov 26, 2026 11:23 IST

Nov 26, 2026 11:23 IST

published on Nov 26, 2026 11:23 IST

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टोयोटा ने अपनी प्रीमियम एमपीवी कार इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। इसमें एक बड़ी हेक्सागोनल पैटर्न ग्रिल, अपडेटेड एलईडी हेडलैंप और टेललैंप के साथ अपडेटेड फ्रंट फेस मिलता है। फेसलिफ्ट हाईक्रॉस में नए फीचर्स, पावरट्रेन ऑप्शन, नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा गया है।

2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 4 वेरिएंट: जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स में आती है। यहां हम इनोवा हाईक्रॉस के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे:

कलर ऑप्शन

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जो नीचे दिए गए हैं:

ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

सिल्वर मेटैलिक (नया)

एटीट्यूड ब्लैक माइका

सुपर व्हाइट

हमारी पसंद: अपडेटेड इनोवा हाईक्रॉस के लिए हमारी पसंद ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक है, जो एमपीवी कार को प्रीमियम अपील देता है और ओवरऑल लुक को बेहतर बनाता है।

वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

वेरिएंट के हिसाब से कलर ऑप्शन का बंटवारा इस तरह है:

वेरिएंट जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक ✅ ✅ ✅ ✅ प्लेटिनम व्हाइट पर्ल ✅ ✅ ✅ ✅ सिल्वर मेटैलिक (नया) ✅ ✅ ✅ ✅ एटीट्यूड ब्लैक माइका ✅ ✅ ✅ ✅ सुपर व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, एटीट्यूड ब्लैक माइका, सुपर व्हाइट और नया सिल्वर मेटैलिक शामिल है, जो अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज मेटैलिक शेड की जगह लेता है।

सभी कलर हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं, जिससे आपको अपनी इनोवा हाईक्रॉस को प्रीमियम लुक देने की सुविधा मिलती है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में नया 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, ये दोनों ही नए फीचर हैं। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और आगे वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स भी हैं।

सुरक्षा के लिए 2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। प्री-फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इस फेसलिफ्ट मॉडल का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट होने के बाद इसे भी ऐसे ही स्कोर मिल सकते हैं।

इंजन

फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस का मुख्य हाइलाइट नया 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो ई85 इथेनॉल ब्लेंड सपोर्ट करता है और यह इंजन अधिकांश वेरिएंट में दिया गया है। आप पहले की तरह 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी चुन सकते हैं।

यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी* ई-सीवीटी*

*सीवीटी – कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी – इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी

कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की शुरुआती कीमत बेस जी पेट्रोल वेरिएंट के लिए 19.59 लाख रुपये है और टॉप मॉडल जेडएक्स स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के लिए 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट लॉन्च स्टोरी में देखें।

इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस, बीवाईडी ईमैक्स 7, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और मारुति इनविक्टो से है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में नया डिजाइन थीम है, जो पहले लॉन्च हुए हालइक्स पिकअप जैसा है। बोल्ड फेस, अपडेटेड ग्रिल और हेडलैंप के साथ, यह एमपीवी कार पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर दिखती है।

वहीं अपडेटेड कलर ऑप्शन के साथ, इनोवा हाईक्रॉस पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम दिखती है। खासकर ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक शेड के साथ, यह अंधेरे में काली दिखती है और इसमें हल्के स्पार्कलिंग एलिमेंट हैं, जो इस कलर को हमारी पसंद बनाता है।