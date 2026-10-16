टेस्ला रोडस्टर ईवी शोकेस: हवा में उड़ सकती है, बैक क्लिप भी लगा सकती है, भारत में बुकिंग हुई शुरू!

टेस्ला ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की पिछले दो दशकों की शायद सबसे बड़ी खबर दी है: हम बात कर रहे हैं नई रोडस्टर ईवी हाइपरकार की, जो उड़ भी सकती है! लगभग सात साल की देरी के बाद, इस कार से काफी उम्मीदें थीं, और ऐसा लगता है कि कंपनी ने उन उम्मीदों को न सिर्फ पूरा किया है, बल्कि उन्हें पार भी कर दिया है। यह कार लगभग अंतरिक्ष जैसी परफॉर्मेंस और हैरान कर देने वाली टॉप स्पीड के साथ आई है, जो ध्वनि की गति का लगभग एक-तिहाई है। आइए, इस टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ी की हर डिटेल पर करीब से नजर डालते हैं।

टेस्ला रोडस्टर: भारत में कीमत और बुकिंग

टेस्ला की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट ने नई टेस्ला रोडस्टर फ्लाइंग कार के लिए रिजर्वेशन खोल दिए हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी केवल बुकिंग अमाउंट लिया जा रहा है और कार की अंतिम कीमतें अभी भी गुप्त हैं। रोडस्टर को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है: परफॉर्मेंस, थ्रस्ट, और सबसे चर्चित रॉकेट, जो उड़ने की क्षमता रखता है।

आप 50 लाख के अमाउंट के साथ अपनी रोडस्टर रिजर्व कर सकते हैं। वेरिएंट के हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट अलग-अलग है:

वेरिएंट कीमत (केवल डिपॉजिट) परफॉर्मेंस 50.06 लाख रुपये थ्रस्ट 2.50 करोड़ रुपये रॉकेट घोषणा होनी बाकी

रॉकेटवेरिएंट एक इनवाइट-ओनली मॉडल होगा, और इसे फिलहाल सार्वजनिक सड़कों पर चलाने की मंजूरी नहीं है। टेस्ला ने बताया है कि रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा, और भारतीय सड़कों पर इसके दिखने की उम्मीद 2029 तक की जा सकती है। हालांकि टेस्ला की भारतीय वेबसाइट पर बुकिंग लाइव हैं, लेकिन टेस्ला के भारतीय डिवीजन से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, जिससे थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है।

स्पेस-एज स्टाइल

इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और काबिलियत को देखते हुए, रोडस्टर को भी वैसा ही दिखना चाहिए, और टेस्ला ने यह सुनिश्चित किया है कि ये वैसी ही दिखे। जब इसे पार्क किया जाता है, तो यह एक सिंपल लगती है, जिसमें वेज जैसा शेप, छिपे हुए हेडलैंप और एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार है।

हालांकि, थोड़ा और ध्यान से देखें, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी मशीन जैसा दिख सकती है, जिसमें एक बड़ा टेल स्पॉइलर, कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स (थ्रस्ट वेरिएंट से), और मैकलारेन की तरह ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे हैं।

टेस्ला कार होने के नाते, इसकी खासियतें और वाऊ फैक्टर यहीं खत्म नहीं होते हैं, और कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसके कंस्ट्रक्शन में मैग्नीशियम, टाइटेनियम और कार्बन-फाइबर जैसे मटीरियल का भारी इस्तेमाल हुआ है। फिक्स्ड सीटों और मैनुअल कंट्रोल्स के साथ वजन को कम से कम रखा गया है।

इसके अंदर भी फंक्शन हैं, जिसमें एक सेंट्रल टचस्क्रीन इसका मुख्य कंट्रोल पैनल बन गया है। ड्राइवर के फील को बेहतर बनाने के लिए स्टीयरिंग व्हील की जगह एक योक है और फिजिक्स को मात देने वाले परफॉर्मेंस लेवल के लिए आपको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए खास स्पोर्ट्स सीट दी गई है।

पहले कभी न देखी गई परफॉर्मेंस

नई टेस्ला रोडस्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी परफॉर्मेंस है, जो किसी भी प्रोडक्शन कार से मीलों आगे है। इसका टॉप वेरिएंट रॉकेट सचमुच उड़ सकता है! यह कार एक मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम, कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती है, जो पलक झपकते ही बारीक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यह सिस्टम न सिर्फ़ कार को ऊपर उठा सकता है, बल्कि आगे, ऊपर और साइड की रोटेशनल गति को भी कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब है कि रोडस्टर सिर्फ़ उड़ ही नहीं सकती, बल्कि हवा में बैकफ्लिप भी कर सकती है!

जमीन पर भी इसकी परफॉर्मेंस होश उड़ा देने वाली है। टेस्ला ने 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ने के जो आंकड़े दिए हैं, वे किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं:

वेरिएंट सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-97 किलोमीटर प्रति घंटे) परफॉर्मेंस 1.6 सेकंड थ्रस्ट 0.81 सेकंड रॉकेट 0.59 सेकंड

थ्रस्ट और रॉकेट वेरिएंट के लिए 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार एक सेकंड से भी कम समय में हासिल करना "कोई बड़ी बात नहीं" है। इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है! जो इसे सीधे तौर पर प्राइवेट जेट इंडस्ट्री के सामने एक प्रतियोगी के रूप में खड़ा करती है।

क्या यह असली है?

टेस्ला ने इस हाइपरकार (या कहें "स्पेसक्राफ्ट") का डेब्यू किया है, जिससे यह तो साफ़ है कि यह कॉन्सेप्ट असली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कभी प्रोडक्शन मॉडल के रूप में सड़कों पर उतरेगी? प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने की उम्मीद है, और डिलीवरी उसके बाद होगी। मतलब, ग्राहकों को अभी लंबा इंतजार करना होगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, टेस्ला की भारतीय वेबसाइट रिजर्वेशन तो ले रही है, लेकिन भारतीय डिवीजन से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सबसे बड़ी अनिश्चितता इस बात को लेकर है कि उड़ने जैसी टेक्नोलॉजी और एक सेकंड से कम एक्सेलरेशन को सार्वजनिक सड़कों के लिए बनाए गए नियमों के तहत मंजूरी मिल पाएगी या नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कार तक पहुंच पाती है या नहीं। इन सभी सवालों के बावजूद, हमें यकीन है कि यह इंतजार करने लायक है!

कारदेखो का क्या है कहना

टेस्ला हमेशा से फिजिक्स की हदों को पार करने वाली कंपनी रही है, और नई रोडस्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कार खड़ी होने पर जितनी सीधी-सादी और शांत दिखती है, अपनी परफॉर्मेंस से उतने ही बड़े धमाके करती है। यह अब तक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जो कुछ भी संभव माना जाता था, उसे झुठलाती है। अगर आपको लगता था कि दूसरी टेस्ला कूल थीं, तो यह सचमुच एक रॉकेटशिप है!

हालांकि, यह हकीकत अभी कुछ साल दूर है। यह देखना बाकी है कि ये हैरान करने वाले फीचर्स सिर्फ़ चर्चा और रोमांच पैदा करने के लिए हैं, या वाकई कुछ सालों में सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन एक बात तय है: टेस्ला रोडस्टर ने भविष्य की कारों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है।