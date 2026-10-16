2026 रेनो डस्टर हाइब्रिड कल लॉन्च होगी: 29 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, मारुति विक्टोरिस और टोयोटा हाइराइडर को देगी टक्कर

Published On अक्टूबर 16, 2026 16:08 ist

last updated on Oct 16, 2026 16:08 IST

published on Oct 16, 2026 16:08 IST

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब तक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर जापानी कार कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन अब रेनो अपनी नई डस्टर हाइब्रिड के साथ उन्हें चुनौती देने जा रही है। कंपनी काफी समय से इस नई एसयूवी को टीज़ कर रही थी और अब इसे कल लॉन्च किया जाएगा।

आइए, विस्तार से जानते हैं कि इस फ्रेंच कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से क्या-क्या उम्मीदें की जा सकती हैं।

रेनो डस्टर हाइब्रिड: क्या उम्मीद करें?

डिज़ाइन के मामले में, डस्टर हाइब्रिड अपने स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल जैसी ही दिखने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आपको वही मस्कुलर और रग्ड लुक मिलेगा जो डस्टर की पहचान है। असली और सबसे बड़ा बदलाव इसके बोनट के नीचे किया गया है, जहां एक बेहद एडवांस्ड और एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। यह पावरट्रेन डस्टर को न केवल शहर की सड़कों के लिए, बल्कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है।

पावरट्रेन की बात करें तो, डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप मिलता है। यह सिस्टम दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक 1.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करता है। यह पूरा सेटअप कुल मिलाकर 160 पीएस की पावर जनरेट करता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी कार में से एक बनाता है। इसे 8-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (डीएचटी) के साथ जोड़ा गया है, जो एक स्मूथ और एफिशिएंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। इसका एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 29 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है, जो इसे अपने जापानी प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनाती है।

इंजन 1.8-लीटर पेट्रोल+स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 160 पीएस टॉर्क घोषणा होनी बाकी बैटरी पैक 1.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 गियरबॉक्स 8-स्पीड डीएचटी* माइलेज (एआरएआई) 29 किलोमीटर प्रति लीटर

यहां यह जानना दिलचस्प है कि डस्टर जिस प्लेटफॉर्म पर बनी है, उसी पर निसान टेक्टन भी बनी है। हालांकि, यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप डस्टर के लिए एक्सक्लूसिव रहने की संभावना है और इसे टेक्टन में दिए जाने की उम्मीद बहुत कम है।

फीचर्स और सेफ्टी

डस्टर में कई सारे फीचर्स हैं, जो शायद हाइब्रिड वर्जन में भी होंगे। इसमें मिलने वाले कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार हैं:

10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी

10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

बड़ा पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस फ़ोन चार्जर

पावर्ड टेलगेट

सेफ्टी के मामले में भी डस्टर हाइब्रिड कोई समझौता नहीं करती है। इसे पहले ही भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। इसके अलावा, इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है, जिसमें कई एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। अन्य सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

रेनो डस्टर हाइब्रिड को एक प्रीमियम पेशकश के तौर पर पोजिशन किया जाएगा। इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा और आने वाली किआ सेल्टोस हाइब्रिड से होगा, जिसे पेरिस मोटर शो 2026 में दिखाया गया था।

कारदेखो का क्या है कहना

भारतीय कार बाजार तेजी से बदल रहा है और खरीदार अब पेट्रोल-डीजल से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड जैसे वैकल्पिक पावरट्रेन की ओर देख रहे हैं। रेनो का डस्टर को स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड अवतार में लाना एक बहुत ही सही और समय पर लिया गया फैसला है। डस्टर का नाम अपने आप में एक मजबूत ब्रांड वैल्यू रखता है, जो इसके रग्ड कैरेक्टर और ऑफ-रोड क्षमता से जुड़ा है। अब इस पहचान के साथ जब 160 पीएस की पावर, 29 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और एडीएएस जैसे मॉडर्न फीचर्स जुड़ जाते हैं, तो यह एक बेहद आकर्षक पैकेज बन जाता है।

कुछ महीनों की सेल्स को देखें तो, नई डस्टर अपने पेट्रोल अवतार में बिक्री के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह उन ग्राहकों को रेनो शोरूम तक खींच कर लाएगा जो एक दमदार, सुरक्षित, फीचर-लोडेड और बेहद किफायती एसयूवी की तलाश में हैं।