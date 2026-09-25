2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट : नई हैचबैक कार को खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

मारुति सुजुकी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को नए अपडेट्स के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है। यह प्रीमियम हैचबैक कार पहली बार कार खरीदने वालों, शहर में कार चलाने वालों और एक परिवार के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें स्विफ्ट और डिजायर वाला नया जेड-सीरीज इंजन दिया गया है जिसका मुख्य फोकस बेहतर माइलेज और सिटी ड्राइविंग पर है। यदि आप भी नई मारुति बलेनो को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं तो यहां इससे जुड़ी सभी जानकारियां देख सकते हैं :-

2026 मारुति बलेनो लॉन्च रिपोर्ट

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में चार वेरिएंट्स सिग्मा, डेल्टा, अल्फा और अल्फा (ओ) में पेश किया गया है। इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया पावरट्रेन कॉम्बिनेशन है। पहली बार बलेनो में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह सिटी ट्रैफिक में आरामदायक और किफायती राइड्स देती है। कंपनी का लक्ष्य पहली बार कार खरीदने वालों और छोटी फैमिली वाले ग्राहकों को टारगेट करना है, जिन्हें कम रनिंग कॉस्ट वाली एक फीचर लोडेड कार चाहिए। नई बलेनो फेसलिफ्ट की लॉन्च रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें :-

2026 मारुति बलेनो बुकिंग प्रक्रिया

यदि आपने बलेनो फेसलिफ्ट को अपनी नई कार के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है तो आप नजदीकी शोरूम पर जाकर या फिर ऑनलाइन बुकिंग करके इसे बुक कर सकते हैं। नीचे देखें इसकी बुकिंग प्रक्रिया, बुकिंग राशि और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी :-

2026 मारुति बलेनो ऑन-रोड कीमत

क्या आप बलेनो की ऑन-रोड कीमत जानना चाहते हैं? हमनें भारत के प्रमुख शहरों में बलेनो फेसलिफ्ट की ऑन-रोड कीमतों की एक डिटेल्ड लिस्ट तैयार की है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी ऑन-रोड कीमतें नीचे दी गई जानकारी के अनुसार ही होंगी :

2026 मारुति बलेनो ईएमआई गाइड

अब जब आपको बुकिंग डिटेल्स और प्राइस के बारे में पता चल गया है, तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि अगर फाइनेंस करवाते हैं तो हर महीने कितने रुपये देने होंगे। इसलिए मारुति बलेनो की ऑन रोड कीमत के आधार पर हमने 3,4,5, और 7 साल की लोन अवधि का आपको एक अंदाजा दिया है कि आपकी हर महीने की ईएमआई कितनी होगी। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा आर्टिकल पढ़ें:

2026 मारुति बलेनो वेरिएंट-वाइज फीचर

नई मारुति बलेनो कार कुल 5 वेरिएंट्स, 2 पावरट्रेन और 2 गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। सभी वेरिएंट में अलग-अलग फीचर्स दिए गए हैं। नीचे दी गई हमारी वेरिएंट-वाइज फीचर गाइड आपको यह तय करने में मदद करेगी कि आपके लिए कौनसा वेरिएंट सबसे अच्छा है।

2026 मारुति बलेनो वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

बलेनो फेसलिफ्ट में स्विफ्ट और डिजायर वाला नया जेड12ई 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है जो बेहतर माइलेज और अच्छी सिटी राइड्स देता है। दिलचस्प बात यह है कि मारुति बलेनो में अब सीएनजी के साथ मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

2026 मारुति बलेनो फोटो गैलरी

क्या आप नई मारुति बलेनो की तस्वीरें देखना चाहते हैं? हमनें बलेनो फेसलिफ्ट की फोटो गैलरी तैयार की है जिसमें आप इसके नए फीचर्स, स्पेस, स्टाइलिंग और कलर के बारे में जान सकते हैं। यहां देखें इसकी फोटो गैलरी :-

2026 बलेनो वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

कार खरीदने की प्रक्रिया में आखिरी उलझनों में से एक यह है कि कौनसा कलर चुनें। हमनें नई बलेनो फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बारे में बताया है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बलेनो फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देख सकते हैं :-

2026 मारुति बलेनो एसेसरीज

नई मारुति बलेनो को खरीदने के बाद आपके पास इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने का विकल्प भी होगा। इसलिए, अगर आप अपनी बलेनो फेसलिफ्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो मारुति कई तरह की ऑफिशियल एसेसरीज भी दे रही है। हमने बलेनो फेसलिफ्ट कार के साथ मिल रही ऑफिशियल एसेसरीज और उनकी कीमतों की एक लिस्ट नीचे दी है:

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