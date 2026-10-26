हुंडई बेयोन पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी: किस वेरिएंट में कौनसा गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है?

published on अक्टूबर 26, 2026 18:23 ist

Oct 26, 2026 18:23 IST

last updated on Oct 26, 2026 18:23 IST

Oct 26, 2026 18:23 IST

published on Oct 26, 2026 18:23 IST

हुंडई ने अपनी नई एसयूवी बेयोन को भारत में लॉन्च कर दिया है, और इसके लिए पावरट्रेन चुनना काफी आसान है। क्रेटा की तरह तीन-तीन इंजन ऑप्शंस के बजाय, बेयोन में सिर्फ एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है। हुंडई बेयोन 7 वेरिएंट: एचएक्स2, एचएक्स3, एचएक्स3 प्लस, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स8 और एचएक्स10 में मिलेगी।

यहां देखें बेयोन के किस वेरिएंट में कौनसा गियरबॉक्स मिलता है:

हुंडई बेयोन: पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन

हुंडई बेयोन में सिर्फ एक 1.5-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। कंपनी ने फिलहाल बेयोन में कोई टर्बो-पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का विकल्प नहीं दिया है।

यह इंजन 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन और सीवीटी (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। सीवीटी वेरिएंट का माइलेज 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है। हुंडई ने सीवीटी को कुछ परफॉर्मेंस-फोकस्ड फीचर्स भी दिए हैं, जैसे ओवरटेक करते समय तुरंत पावर के लिए 'डैश बूस्ट' मोड और तेज एक्सीलरेशन के दौरान गियर-शिफ्ट का एहसास देने वाला 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' फंक्शन। इसके अलावा, इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट तीन ड्राइव मोड और मैनुअल कंट्रोल के लिए पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, सीवीटी* सर्टिफाइड माइलेज 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

हुंडई बेयोन: वेरिएंट वाइज पावरट्रेन

हुंडई बेयोन के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन इस प्रकार होंगे:

वेरिएंट पेट्रोल एमटी सीवीटी एचएक्स2 ✅ ❌ एचएक्स3 ✅ ❌ एचएक्स3 प्लस ✅ ❌ एचएक्स5 ✅ ✅ एचएक्स6 ✅ ✅ एचएक्स8 ✅ ✅ एचएक्स10 ✅ ✅

मैनुअल गियरबॉक्स उन खरीदारों को पसंद आ सकता है जो गियर बदलने पर ज्यादा कंट्रोल पसंद करते हैं, जबकि सीवीटी ऑटोमैटिक शहर में ड्राइविंग के लिए ज्यादा आसान ऑप्शन हो सकता है।

हुंडई बेयोन: फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई बेयोन टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है। इसके केबिन में डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन दी गई हैं, जिसमें एक टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी हैं। कंफर्ट के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं।

इसका सबसे खास फीचर पर्पलेक्सिटी और साउंडहाउंड एआई द्वारा संचालित जनरेटिव एआई वॉइस असिस्टेंट है। यह रोड ट्रिप प्लान करने या आस-पास रेस्टोरेंट ढूंढने जैसे सवालों के स्वाभाविक जवाब दे सकता है। फिलहाल यह एआई सिर्फ अंग्रेजी में काम करता है, लेकिन इसके अलावा 500 से ज्यादा ऑफलाइन वॉइस कमांड्स हिंदी, हिंग्लिश, तमिल, बंगाली और तेलुगु में भी उपलब्ध हैं। सेफ्टी की बात करें तो, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ईएससी, हिल-स्टार्ट असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं। ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर, डैशकैम और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिसे हुंडई "लेवल 2 प्रो" कहती है।

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होती है। बुकिंग 11,000 रुपये में शुरू हो गई है। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन के साथ-साथ हुंडई क्रेटा से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन उन खरीदारों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक ऐसी एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें पावरट्रेन को लेकर कोई कन्फ्यूजन न हो। इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन शहर की ड्राइविंग के लिए स्मूद और पर्याप्त है, खासकर सीवीटी गियरबॉक्स के साथ। यह एक आजमाया हुआ इंजन है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है। वेरिएंट्स में मैन्युअल और ऑटोमैटिक का बंटवारा भी काफी प्रैक्टिकल है, जिससे ज्यादातर खरीदारों को अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा।

हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं। ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए एक टर्बो-पेट्रोल इंजन का न होना और ज्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए सीएनजी या हाइब्रिड जैसे विकल्पों की कमी इसे कुछ प्रतिद्वंद्वियों, जैसे मारुति ग्रैंड विटारा से पीछे रख सकती है। कुल मिलाकर, बेयोन का मुख्य आकर्षण इसकी टेक्नोलॉजी है, जिसमें डुअल स्क्रीन और नया जनरेटिव एआई वॉइस असिस्टेंट शामिल हैं। अगर आपकी प्राथमिकता एक सिंपल, भरोसेमंद और फीचर्स से भरपूर एसयूवी है, तो बेयोन एक मजबूत विकल्प है।

तो आप क्या चुनेंगे: बेयोन का प्रैक्टिकल मैनुअल या आरामदायक सीवीटी वर्जन? हमें कमेंट्स में बताएं!