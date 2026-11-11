2026 होंडा एलिवेट Vs रेनो डस्टर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें और क्यों?

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published on नवंबर 11, 2026 18:05 ist

Nov 11, 2026 18:05 IST

last updated on Nov 11, 2026 18:05 IST

Nov 11, 2026 18:05 IST

published on Nov 11, 2026 18:05 IST

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मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और भी कड़ा हो गया है, जहां हाल ही में फेसलिफ्ट हुई होंडा एलिवेट का सीधा सामना नई रेनो डस्टर से है। दोनों ही गाड़ियां इस सेगमेंट में अपनी अलग पहचान रखती हैं: एलिवेट जहां अपने भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और बिना झंझट वाली ओनरशिप के लिए जानी जाती है, वहीं डस्टर एक नए बोल्ड डिजाइन, दमदार टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन और एडवांस फीचर्स के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2026 होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर में से कौनसी एसयूवी कार खरीदें और क्यों?

कीमत

मॉडल एक्स-शोरूम कीमत होंडा एलीवेट 11.80 लाख रुपये से 18.40 लाख रुपये रेनो डस्टर 10.49 लाख रुपये से 19.69 लाख रुपये

डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो एलिवेट के बेस मॉडल (11.80 लाख रुपये) से काफी कम है।

हालांकि, जब टॉप-एंड वेरिएंट्स की बात आती है तो कहानी बदल जाती है। होंडा एलिवेट का फुली-लोडेड वेरिएंट 18.40 लाख रुपये में आता है, जबकि डस्टर का टॉप मॉडल 19.69 लाख रुपये तक जाता है।

डस्टर के ऊंचे वेरिएंट्स की ज्यादा कीमत का मुख्य कारण इसका पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विकल्प है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर माइलेज का वादा करता है।

साइज

साइज होंडा एलीवेट रेनो डस्टर अंतर लंबाई 4312 मिलीमीटर 4349 मिलीमीटर (-37 मिलीमीटर) चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1815 मिलीमीटर (-25 मिलीमीटर) ऊंचाई 1650 मिलीमीटर 1674 मिलीमीटर (-24 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2650 मिलीमीटर 2657 मिलीमीटर (-7 मिलीमीटर) बूट स्पेस 458 लीटर 518 लीटर (-60 लीटर)

कागजों में रेनो डस्टर हर मामले में होंडा एलिवेट से बड़ी है, लेकिन यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। डस्टर की लंबाई 4349 मिलीमीटर है, जो एलिवेट (4312 मिलीमीटर) से 37 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है। इसी तरह, यह चौड़ाई में 25 मिलीमीटर और ऊंचाई में 24 मिलीमीटर ज्यादा है। डस्टर 518 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, जो एलिवेट के 458 लीटर के मुकाबले पूरे 60 लीटर ज्यादा है।

कलर ऑप्शन

होंडा एलीवेट रेनो डस्टर प्लेटिनम व्हाइट पर्ल* पर्ल व्हाइट* लूनर सिल्वर मेटैलिक ब्लेड सिल्वर* मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक इंडिगो ब्लू* क्रिस्टल ब्लैक पर्ल ओनिक्स ब्लैक ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल फ्लेयर गार्नेट* रेडिएंट रेड मेटैलिक* - नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल* -

*ब्लैक रूफ के साथ कलर भी उपलब्ध हैं

एलिवेट ज़्यादा कलर ऑप्शन में आती है, साथ ही कुछ कलर में डुअल-टोन वेरिएंट भी मिलते हैं। वहीं, डस्टर भी अच्छी कलर लिस्ट के साथ उपलब्ध है, जिसमें कुछ कलर के लिए डुअल-टोन वेरिएंट भी मिलते हैं।

केबिन और फीचर

फीचर होंडा एलीवेट रेनो डस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ 7-इंच एमआईडी 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले सनरूफ सिंगल-पेन पैनोरमिक फ्रंट सीट एडजस्टमेंट 8 तरह पावर्ड 6 तरह पावर्ड वेंटीलेटेड सीट ✅(आगे और पीछे) ✅(केवल आगे) वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ वायरलेस चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8 स्पीकर 6 स्पीकर एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ एंबिएंट लाइटिंग ✅ ✅ ड्राइव मोड ✅ ✅

डस्टर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फीचर्स के मामले में एलिवेट से आगे निकल जाती है। डस्टर में एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। ये फीचर्स आज के दौर में ग्राहकों को बहुत आकर्षित करते हैं। एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले कार को एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है, जबकि पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है।

होंडा एलिवेट में थोड़ी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक बेहतरीन 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो म्यूजिक लवर्स को पसंद आएगा। अच्छी बात यह है कि दोनों ही एसयूवी कार में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस फोन चार्जर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा फीचर्स होंडा एलीवेट रेनो डस्टर 6 एयरबैग ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ हिल-स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर (आगे और पीछे) ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ❌ ✅ लेवल-2 एडीएएस ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ ✅

सेफ्टी के मामले में, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, दोनों ही लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) टेक्नोलॉजी से लैस हैं। डस्टर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो एलिवेट में नहीं हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एलिवेट में एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स केवल चुनिंदा टॉप वेरिएंट्स में ही मिलते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा एलिवेट में सिर्फ एक इंजन 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलता है, जो 121 पीएस की पावर और 145 एनएम टॉर्क देता है। इसकी पावर डिलीवरी स्मूद और लीनियर है। दूसरी तरफ डस्टर तीन पावरट्रेन ऑप्शन में आती है।

स्पेसिफिकेशन होंडा एलीवेट रेनो डस्टर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड के साथ 1.8-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस टॉर्क 145 एनएम 166 एनएम 280 एनएम 208 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी

एलिवेट की पावर डस्टर के बेस 1.0 लीटर टर्बो से ज़्यादा है, पर टॉर्क उस छोटे टर्बो का ज़्यादा है, इसलिए कम स्पीड पर वो थोड़ा रिस्पॉन्सिव लगता है। लेकिन असली फर्क ऊपर दिखता है: डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो और हाइब्रिड एलिवेट के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से काफी पावरफुल हैं, जो हाईवे और ओवरटेकिंग में साफ आगे रहते हैं।

एलिवेट का सीवीटी शहर में आराम से चलाने के लिए बेहतर है, जबकि डस्टर का डीसीटी ज़्यादा परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड फील देता है। सीधी बात: परफॉर्मेंस चाहिए तो डस्टर आगे है, टर्बो की झंझट के बिना स्मूद और ड्राइविंग चाहिए तो एलिवेट आपके लिए है।

कारदेखो का क्या है कहना

फीचर-रिच और परफॉर्मेंस वाली एसयूवी चाहिए तो रेनो डस्टर चुनें, स्मूद, झंझट-मुक्त ड्राइविंग चाहिए तो होंडा एलिवेट बेहतर है। दोनों एक ही सेगमेंट में हैं, पर नज़रिया बिल्कुल अलग है।

डस्टर का लुक ज़्यादा फ्रेश है, फुटप्रिंट बड़ा है (518 लीटर बूट, यानी एलिवेट से 60 लीटर ज़्यादा), और फीचर लिस्ट लंबी है: पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 1.3 लीटर टर्बो (163 पीएस) और हाइब्रिड (160 पीएस) इंजन हाईवे और ओवरटेकिंग के लिए एलिवेट की नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट से काफी ज़्यादा ताकतवर हैं।

एलिवेट का 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (121 पीएस) स्मूद और लीनियर है, सीवीटी रोज़ के शहरी ट्रैफिक के लिए सबसे कंफर्टेबल है, और पिछली सीट ज़्यादा स्पेशियस है। टर्बो की जटिलता नहीं चाहिए तो यही आपकी गाड़ी है।

अन्य विकल्प

होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर के अलावा आप इस सेगमेंट में निसान टेक्टन, टाटा कर्व, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, हुंडई बेयोन, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, और एमजी एस्टर पर विचार कर सकते हैं।