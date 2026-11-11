जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में डेब्यू के लिए तैयार, पहला प्रोडक्ट हुआ कन्फर्म! यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए

modified on नवंबर 11, 2026 16:50 ist

last updated on Nov 11, 2026 16:50 IST

published on Nov 11, 2026 13:25 IST

स्टील और सीमेंट सेक्टर के दिग्गज जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अब भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अपने खुद के कार ब्रांड जेएसडब्ल्यू मोटर्स के साथ कदम रखने की पुष्टि कर दी है। ग्रुप का पहला प्रोडक्ट 'कॉम्बैट' नाम की एक 5 सीटर एसयूवी कार होगी, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली जेटूर टी2 पर बेस्ड है।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स इंडिया ब्रांड लॉन्च टाइमलाइन

जेएसडब्ल्यू मोटर्स का ऑफिशियल भारत डेब्यू 4 दिसंबर 2026 को होने वाला है। इसके लिए कंपनी 3 और 4 दिसंबर को दो दिनों का एक इवेंट आयोजित करेगी। इसी इवेंट में ब्रांड की योजनाओं और पहली गाड़ी कॉम्बैट एसयूवी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की बिक्री दिसंबर 2026 से 2027 की शुरुआत के बीच शुरू हो सकती है। गाड़ी की कीमतों की घोषणा भी लॉन्च के आसपास ही होने की उम्मीद है। गाड़ियों की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित जेएसडब्ल्यू की अपनी फैक्ट्री में की जाएगी। हालांकि, यह संभव है कि शुरुआत में कुछ यूनिट्स को सीधे इंपोर्ट किया जाए, जिसके बाद लोकल असेंबली शुरू होगी।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एंट्री के लिए तैयार: जानिए सब कुछ

जेएसडब्ल्यू मोटर्स, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक स्वतंत्र कार ब्रांड है, जिसे लेकर बाजार में काफी उत्सुकता है। यह समझना जरूरी है कि यह ब्रांड जेएसडब्ल्यू ग्रुप और चीन की एसएआईसी मोटर के बीच मौजूदा जॉइंट वेंचर 'जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया' से पूरी तरह अलग काम करेगा। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की पार्टनरशिप पहले की तरह चलती रहेगी, लेकिन जेएसडब्ल्यू मोटर्स का अपना अलग प्रोडक्ट लाइनअप और डीलरशिप नेटवर्क होगा। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का मुख्य फोकस चीनी ऑटोमेकर चेरी की गाड़ियों को भारतीय बाजार में जेएसडब्ल्यू की ब्रांडिंग के साथ पेश करने पर रहेगा। कॉम्बैट एसयूवी, जो असल में जेटूर टी2 का रीबैज्ड वर्जन है, इस रणनीति के तहत पहला प्रोडक्ट होगी।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट (जेटूर टी2) के बारे में

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का डिज़ाइन काफी रग्ड और बॉक्सी है, जो इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देता है। यह अंतरराष्ट्रीय मॉडल जेटूर टी2 पर बेस्ड है, लेकिन इसमें भारतीय बाजार के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय मॉडल प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर आधारित होगा।

इसका सीधा और सपाट फ्रंट फेस इसे एक मस्कुलर लुक देता है। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि भारत आने वाले मॉडल में नए हेडलैम्प्स और बदला हुआ बंपर मिल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रिल पर देखने को मिलेगा, जहां 'जेटूर' की जगह 'कॉम्बैट' की ब्रांडिंग होगी।

साइड से देखने पर इसका बॉक्सी सिल्हूट, सपाट रूफलाइन और भारी-भरकम स्टांस साफ नजर आता है। इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, मोटी व्हील-आर्च क्लैडिंग और रूफ रेल्स पर नियॉन ग्रीन एक्सेंट दिए जा सकते हैं, जो इसके एडवेंचरस कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं।

पीछे की तरफ, टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसके रग्ड एसयूवी लुक को पूरा करता है, जैसा कि महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी जैसी गाड़ियों में देखा जाता है। इसके साथ ही इसमें लंबी, वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी टेललाइट्स भी मिलेंगी। चेसिस की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी पारंपरिक ऑफ-रोडर लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनी हैं, लेकिन कॉम्बैट में मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन मिलने की उम्मीद है।

साइज: लंबाई: 4785 मिलीमीटर, चौड़ाई: 2006 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1880 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2800 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस: 220 मिलीमीटर, बूट स्पेस: 752 लीटर

अंदर से, जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का केबिन काफी हद तक चीन में बिकने वाली जेटूर टी2 जैसा ही होने की उम्मीद है, बस स्टीयरिंग व्हील और अन्य जगहों पर जेएसडब्ल्यू का बैज होगा। इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलेंगे, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बॉक्सी एक्सटीरियर से मेल खाता हुआ सीधा और फंक्शनल है। केबिन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसकी 15.6-इंच की बड़ी टचस्क्रीन होगी। इसके ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एसी वेंट्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी दिखाएगा। इसका मोटा फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (जेएसडब्ल्यू मोटर्स लोगो के साथ) पकड़ने में मजबूत फील देगा।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट को फीचर्स के मामले में काफी लोडेड रखा जाएगा ताकि यह अपने सेगमेंट में मजबूती से मुकाबला कर सके। मुख्य फीचर्स:

15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

पैनोरमिक सनरूफ

मेमोरी फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम

50वाट वायरलेस फोन चार्जर

सेफ्टी के मामले में भी यह एसयूवी पीछे नहीं रहेगी। इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 540-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए) और हिल-डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय मॉडल जेटूर टी2 को एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

यह गाड़ी जेटूर टी2 के प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) सिस्टम के साथ आएगी, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

स्पेसिफिकेशन कॉम्बैट इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल + प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी 18.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 2 कुल पावर 360 पीएस कुल टॉर्क 610 एनएम ट्रांसमिशन 3-स्पीड डीएचटी (डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन) ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक रेंज (एनईडीसी) लगभग 90 किलोमीटर कुल रेंज (फुल टैंक + बैटरी) 1100 किलोमीटर तक

पीएचईवी सिस्टम का फायदा यह है कि आप रोजमर्रा के छोटे सफर, जैसे ऑफिस या मार्केट जाना, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर कर सकते हैं, जिससे फ्यूल का खर्च लगभग शून्य हो जाता है। इसकी लगभग 90 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज ज्यादातर लोगों के डेली कम्यूट के लिए काफी है। लंबी यात्राओं पर, टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं, जिससे फुल टैंक में 1100 किलोमीटर तक की शानदार रेंज मिलती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जेटूर टी2 ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी आती है, लेकिन भारतीय मॉडल में सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा।

कीमत और मुकाबला

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की कीमत 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इस प्राइस रेंज में, इसका मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी, किआ सोरेंटो, फॉक्सवैगन टेरॉन और स्कोडा कुशाक से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट अपने रग्ड स्टाइल, पावरफुल प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन और लंबी फीचर लिस्ट के साथ प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प विकल्प बनकर उभर सकती है। इसका पीएचईवी सिस्टम इसे उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाता है जो रोज के सफर में इलेक्ट्रिक गाड़ी का अनुभव चाहते हैं लेकिन लंबी यात्राओं के लिए पेट्रोल इंजन की रेंज और सुविधा भी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि, जेएसडब्ल्यू मोटर्स के लिए राह आसान नहीं होगी। एक नए ब्रांड के रूप में, उसे ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा और एक मजबूत सेल्स और सर्विस नेटवर्क स्थापित करना होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर कंपनी सही कीमत पर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट का एक विश्वसनीय इकोसिस्टम बनाती है, तो कॉम्बैट एसयूवी निश्चित रूप से इस सेगमेंट में अपनी जगह बना सकती है। इस गाड़ी के बारे में और अधिक जानकारी इसके दिसंबर 2026 के ऑफिशियल डेब्यू पर सामने आएगी।