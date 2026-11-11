2027 हुंडई क्रेटा के केबिन की फोटो हुई लीक, जानिए क्या कुछ आया नजर

published on नवंबर 11, 2026 16:08 ist

last updated on Nov 11, 2026 16:08 IST

published on Nov 11, 2026 16:08 IST

न्यू जनरेशन 2027 हुंडई क्रेटा को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और इस बार इसके इंटीरियर की साफ झलक सामने आई है। इन तस्वीरों से यह कन्फर्म हो गया है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की किंग नए डैशबोर्ड लेआउट, बड़ी टचस्क्रीन और हुंडई के नए Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आएगी। मौजूदा हुंडई क्रेटा के मुकाबले इसका साइज भी बड़ा होगा, जो इसके केबिन स्पेस और रोड प्रजेंस को और बेहतर बनाएगा।

अंदर क्या-क्या दिखा?

नई क्रेटा का इंटीरियर मौजूदा मॉडल से पूरी तरह अलग और ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। सबसे पहले ध्यान इसके नए डैशबोर्ड डिजाइन पर जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हुंडई आयनिक 3 जैसा लगता है। इसमें एक बिल्कुल नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कार को एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक फील देता है।

डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन दी गई है, जिसका साइज करीब 15 इंच होने की उम्मीद है। यह स्क्रीन हुंडई के अगली पीढ़ी के Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम पर चलेगी। इसके साथ ही, ड्राइवर के लिए एक पतला डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है जो जरूरी जानकारी दिखाता है। Pleos Connect सिस्टम में बिल्ट-इन Gleo AI असिस्टेंट भी मिलता है, जिससे आप कार के कई फंक्शंस को वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। जरूरी फंक्शन के लिए कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने में आसान होते हैं।

स्पाई शॉट्स में केबिन की ड्यूल-टोन ऑफ-व्हाइट और ग्रे थीम भी दिखाई दी है, जो सीटों और डोर ट्रिम्स पर भी नजर आती है। सेंटर कंसोल का डिजाइन अब पहले से ज्यादा मिनिमलिस्टिक है, जिसमें दो कप होल्डर और एक फ्रंट आर्मरेस्ट दिया गया है। डोर ट्रिम्स पर चमकीले सिल्वर रंग के लाइन पैटर्न हैं, जो इसके लुक को और आकर्षक बनाते हैं। पीछे की सीटों के लिए भी यही पैटर्न रियर डोर ट्रिम पर देखने को मिलता है। पीछे बैठे यात्रियों के आराम के लिए इसमें रियर एसी वेंट, कप होल्डर वाला सेंटर आर्मरेस्ट और सनब्लाइंड्स जैसे फीचर्स मिलते रहेंगे। साथ ही, मौजूदा क्रेटा का 'बॉस मोड' भी बरकरार रखा गया है, जिससे पीछे बैठा यात्री आगे वाली पैसेंजर सीट को एडजस्ट करके लेगरूम बढ़ा सकता है।

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संभावित फीचर्स और सेफ्टी

स्पाई शॉट्स के आधार पर, इसमें कुछ नए प्रीमियम फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। इनमें हेड-अप डिस्प्ले और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हो सकते हैं, जो केबिन के माहौल को और बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा, कुछ और नए गैजेट्स भी देखने को मिल सकते हैं।

कई पुराने और पसंदीदा फीचर्स भी नई क्रेटा में बने रहेंगे। इनमें ये शामिल हैं:

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

पैनोरमिक सनरूफ

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

वायरलेस फोन चार्जर

उम्मीद है कि नई क्रेटा सेफ्टी के मामले में काफी बेहतर होगी, जिसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। सबसे बड़ा अपडेट एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) में देखने को मिल सकता है, जिसका ज्यादा एडवांस्ड वर्जन आने की उम्मीद है।

संभावित पावरट्रेन

नई क्रेटा कार में मौजूदा इंजन विकल्पों को बनाए रखने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव एक नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के रूप में देखने को मिल सकता है। यह पावरट्रेन उन ग्राहकों को टारगेट करेगा जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। माना जा रहा है कि यह वही 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन होगा जिसे किआ सेल्टोस हाइब्रिड में पेरिस मोटर शो 2026 में दिखाया गया था। भारत में इसका फ्रंट-व्हील-ड्राइव वर्जन आने की उम्मीद है।

मौजूदा इंजन विकल्पों के साथ, नई क्रेटा की पावरट्रेन लाइन-अप कुछ इस तरह हो सकती है:

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 115 पीएस 144 Nm 6-स्पीड MT / CVT 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 160 पीएस 253 एनएम 7-स्पीड डीसीटी 1.5 लीटर डीजल 116 पीएस 250 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 154 पीएस (फ्रंट-व्हील ड्राइव) घोषणा होनी बाकी 6-स्पीड डीसीटी

हाइब्रिड के अलावा, नई जनरेशन क्रेटा का एक ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन और एक स्पोर्टी एन-लाइन मॉडल भी लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है।

संभावित कीमत और मुकाबला

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा की कीमत लगभग 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है।

2027 हुंडई क्रेटा का मुकाबला हुंडई बेयोन, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, रेनो डस्टर, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, निसान टेक्टन, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स और एमजी एस्टर से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा के स्पाई शॉट्स से यह साफ है कि इसे एक बड़ा अपग्रेड मिलने जा रहा है। इसका बढ़ा हुआ साइज, नया और प्रीमियम इंटीरियर, 15-इंच की बड़ी स्क्रीन और Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे सेगमेंट में एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का जुड़ना एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है, खासकर उन खरीदारों के लिए जिनकी प्राथमिकता कार का माइलेज है। यह मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के हाइब्रिड मॉडल्स को जवाब देगी। कुल मिलाकर, नई क्रेटा एक प्रॉमिसिंग पैकेज लगती है जिसका इंतजार करना सार्थक हो सकता है। जो ग्राहक एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 2027 में आने वाली इस नई क्रेटा गाड़ी का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

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