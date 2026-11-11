अब टोयोटा हाइलक्स में सफर करेंगे पोप: अर्जेंटीना के दौरे के लिए तैयार हुई नई ‘पोपमोबाइल’

published on नवंबर 11, 2026 15:04 ist

last updated on Nov 11, 2026 15:04 IST

published on Nov 11, 2026 15:04 IST

भारत में हाल ही में लॉन्च हुई नई पीढ़ी की टोयोटा हाइलक्स को वेटिकन के नए 'पोपमोबाइल' के रूप में चुना है। यह एक खास तौर पर तैयार किया गया वन-ऑफ पिकअप है, जो अब उस प्रतिष्ठित बेड़े का हिस्सा बन गया है जिसमें पोप के लिए बनाई गई दुनिया की कुछ सबसे अनूठी गाड़ियां शामिल हैं। पोप लियो XIV अर्जेंटीना के अपने मौजूदा दौरे पर इसी हाइलक्स-बेस्ड पोपमोबाइल का इस्तेमाल करेंगे।

हाइलक्स बनी नई पोपमोबाइल!

ऑटोमोबाइल की दुनिया में कई खास गाड़ियां बनती हैं, लेकिन 'पोपमोबाइल' का दर्जा कुछ चुनिंदा मॉडल्स को ही मिलता है। ये कस्टम-क्राफ्टेड व्हीकल होते हैं जिन्हें पोप की सुरक्षा और सार्वजनिक संबोधनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। दशकों से, पोप के बेड़े में कई तरह की गाड़ियां रही हैं, जिनमें मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास जैसी पावरफुल एसयूवी-बेस्ड मॉडल भी शामिल हैं। अब, टोयोटा हाइलक्स का इस बेड़े में शामिल होना एक नए दौर का संकेत है, जहां मजबूती और व्यावहारिकता को लग्जरी से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट का अर्जेंटीना कनेक्शन इसे और भी खास बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस नौवीं पीढ़ी की हाइलक्स को पोपमोबाइल में बदला गया है, वह अभी तक अर्जेंटीना में आधिकारिक तौर पर लॉन्च भी नहीं हुई है। वहां अभी भी पिछली पीढ़ी का मॉडल ही बेचा जा रहा है और नई पीढ़ी का प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है। इस स्थिति में, नई हाइलक्स का पोप के वाहन के रूप में सामने आना टोयोटा के लिए एक बड़ा सम्मान है। फिलहाल, इस खास पोपमोबाइल की दो यूनिट्स बनाई गई हैं, और इनकी देखरेख और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी खुद टोयोटा उठाएगी।

क्या हैं खास बदलाव?

एक स्टैंडर्ड टोयोटा हाइलक्स को पोपमोबाइल में बदलने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बाहर से देखने पर, इसका पारंपरिक पोपमोबाइल वाला सफेद रंग सबसे पहले ध्यान खींचता है। सभी पोपमोबाइल को इसी रंग में रंगा जाता है, और इस हाइलक्स में भी व्हील आर्च, ओआरवीएम, और आगे-पीछे के बंपर बॉडी कलर में ही हैं। इसके अगले फेंडर्स पर वेटिकन के झंडे लगे हैं। हालांकि, इसकी फ्रंट ग्रिल और एलईडी हेडलैम्प्स स्टैंडर्ड पिकअप वाले ही हैं।

सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके पिछले हिस्से में किया गया है। यहां एक कस्टम-क्राफ्टेड, घुमावदार पारदर्शी डोम लगाया गया है जो पॉलीकार्बोनेट से बना है, इसमें बिल्ट-इन एलईडी लाइटिंग भी दी गई है। इस पोप वाले हिस्से तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक सीढ़ियां लगाई गई हैं, जो 200 किलोग्राम तक का वर्टिकल लोड सहने के लिए डिजाइन की गई हैं।

इसमें अधिकतम 5 लोग बैठ सकते हैं। बीच में पोप के लिए एक सेंट्रल सीट है और उनके सहायकों के लिए दो अतिरिक्त सीटें हैं। ये सभी सीटें सफेद इको-लेदर में तैयार की गई हैं, जो सादगी और भव्यता का प्रतीक हैं। फ्लोर पर लाल रंग की कवरिंग और चारों ओर सेफ्टी रेलिंग दी गई है ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा बनी रहे।

टोयोटा हाइलक्स पोपमोबाइल के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

मॉडल टोयोटा हाइलक्स, स्पेशल ओपन-कैब इंजन 2.8-लीटर डीजल ड्राइवट्रेन 4x4 ट्रांसमिशन 8-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर) वजन 2935 किलोग्राम टायर साइज 265/60/18 पोप एरिया तक पहुंच पीछे इलेक्ट्रिक सीढ़ी और इंटीग्रेटेड सीटिंग लंबाई 5500 मिलीमीटर चौड़ाई 2100 मिलीमीटर ऊंचाई 3100 मिलीमीटर व्हीलबेस 3085 मिलीमीटर

टोयोटा हाइलक्स के बारे में

भारत में, टोयोटा हाइलक्स को हाल ही में एक जनरेशन अपडेट मिला है, और यह लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है। इसका डिजाइन बेहद दमदार और आकर्षक है। नौवीं पीढ़ी की हाइलक्स में आगे की तरफ बॉडी-कलर बड़ी ग्रिल, हनीकॉम्ब डिटेलिंग और एक पियानो ब्लैक स्ट्रिप है जिस पर टोयोटा का लोगो लगा है। साइड प्रोफाइल में, बड़े ऑफ-रोड-रेडी व्हील्स और मोटी व्हील-आर्च क्लैडिंग इसे मस्कुलर लुक देते हैं। पिछला हिस्सा सादा और फंक्शनल रखा गया है, जिसमें वर्टिकल एलईडी टेललैम्प, एक मोटा बंपर और टेलगेट के बीच में 'टोयोटा' की बड़ी ब्रांडिंग दी गई है।

हाइलक्स में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। ड्राइवर के लिए 7-इंच डिजिटल डिस्प्ले, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और मैनुअल Aएसी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), एक 360-डिग्री कैमरा, और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर जैसे कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

इसमें फॉर्च्यूनर वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2.8-लीटर डीजल पावर 204 पीएस टॉर्क 500 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

भारत में टोयोटा हाइलक्स की कीमत 31.99 लाख रुपये से शुरू होकर 36.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका सीधा मुकाबला इसुज़ु वी-क्रॉस से है। हालांकि, यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मैजेस्टर और इसुजु एमयू-एक्स जैसी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी कार का विकल्प भी हो सकती है।