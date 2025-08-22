रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट का कौनसा वेरिएंट खरीदें? वीडियो में देखें

संशोधित: अगस्त 22, 2025 06:23 pm | स्तुति

रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट एमपीवी चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है

रेनो ट्राइबर को फेसलिफ्ट अपडेट जुलाई 2025 में मिला था। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को अपडेट किया गया है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट कार चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर की कीमत 6.30 लाख रुपये से 9.17 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट कार में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का ऑप्शन दिया गया है। आप इस गाड़ी के साथ रेट्रोफिट सीएनजी किट भी चुन सकते हैं, जो कि आपको ऑथोराइज़्ड रेनो डीलरशिप पर मिलेगी।

इस क्रॉसओवर एमपीवी कार के कौनसे वेरिएंट को चुने, इसे लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यूट्यूब पर जारी हुए कारदेखो के नए वीडियो में हमनें ट्राइबर फेसलिफ्ट के सभी वेरिएंट का जिक्र किया है जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में सबसे पहले हमनें फेसलिफ्ट रेनो ट्राइबर एमपीवी कार के कलर ऑप्शन की जानकारी दी है और फिर इसके वेरिएंट-वाइज फीचर और पावरट्रेन के बारे में बताया है। यहां देखें इसका पूरा वीडियो :-

रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट : वेरिएंट-वाइज प्राइस

ट्राइबर फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमतें कुछ इस प्रकार हैं :-

वेरिएंट कीमत ऑथेंटिक एमटी 6.30 लाख रुपये इवॉल्यूशन एमटी 7.25 लाख रुपये टेक्नो एमटी 8 लाख रुपये इमोशन एमटी 8.65 लाख रुपये इमोशन एएमटी 9.17 लाख रुपये

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं।

रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट : इंजन स्पेसिफिकेशन

रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट एमपीवी कार में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाला 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेनो ने ट्राइबर के रेट्रोफिटेड सीएनजी वेरिएंट के पावर और टॉर्क आंकड़े साझा नहीं किए हैं।

फीचर और सेफ्टी

ट्राइबर कार में 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, रिमोट कीलेस एंट्री, वायरलेस फोन चार्जर और 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल और ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट भी दी गई है।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), रेन-सेंसिंग वाइपर, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

कंपेरिजन

रेनो की यह फेसलिफ्ट एमपीवी कार मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा रुमियन, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।