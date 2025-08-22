नई रेनो काइगर 24 अगस्त को लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 04:49 pm । सोनू

फेसलिफ्ट रेनो काइगर का टीजर जारी हो चुका है और अब हमने उन बदलावों के बारे में बताया है जो इस एसयूवी के एक्सटीरियर और केबिन में होने की उम्मीद है

फेसलिफ्ट रेनो काइगर को भारत में 24 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका टीजर जारी हुआ है। भारत में यह सब-4 मीटर एसयूवी कार 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। नई काइगर से हमें क्या उम्मीदे हैं, जानेंगे आगे:

नया डिजाइन

हाल ही में आई फेसलिफ्ट ट्राइबर को देखने के बाद माना जा रहा है कि 2025 काइगर के डिजायन में कुछ हल्के-फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें नई ग्रिल, आगे और पीछे नए बंपर, नए अलॉय व्हील, और अपडेट लाइटिंग सेटअप दिया जा सकता है। टीजर से यह भी पुष्टि हो चुकी है कि रेनो एसयूवी में नए लाइम ग्रीन पेंट कलर का विकल्प भी मिलेगा।

केबिन अपडेट

नई काइगर के केबिन में ज्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन रेनो नए ड्यूल-टोन केबिन थीम के साथ कुछ नयापन ला सकती है। काइगर न्यू मॉडल में नई सीट अपहोल्स्ट्री और कुछ नए एलिमेंट्स भी दिए जा सकते हैं।

फीचर और सेफ्टी

इसकी फीचर लिस्ट में ज्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, और पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिलना जारी रह सकते हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए छह एयरबैग स्टैंडर्ड, सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन

रेनो काइगर एसयूवी के इंजन और गियरबॉक्स विकल्प में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में वर्तमान मॉडल वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

^सीवीटी - कन्टिन्यूअस वेरिएंट ट्रांसमिशन

इसमें मौजूदा काइगर की तरह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का विकल्प भी दिया जा सकता है। सीएनजी मॉडल केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

नई रेनो काइगर की कीमत 6.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक, हुंडई एक्सटर और टाटा पंच से है।

नोट: संदर्भ के लिए मौजूदा काइगर की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।