सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    वीडियो: जानिए 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की पीछे वाली सीट पर मिलता है कितना स्पेस और कंफर्ट

    संशोधित: सितंबर 01, 2025 07:16 pm | स्तुति

    42 Views
    • Write a कमेंट

    2021 लॉन्चिंग से लेकर अब तक रेनो काइगर एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसकी रियर सीट स्पेस रही है। लेकिन क्या फेसलिफ्ट काइगर सब-4 मीटर एसयूवी भी ऐसा ही अनुभव देती है? जानेंगे इसके बारे में आगे:-

    Renault Kiger rear seat comfort and space tested

    रेनो काइगर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे वैल्यू-फॉर मनी सब-4 मीटर एसयूवी कार है, जिसकी कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच है। हाल ही में इस गाड़ी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें मॉडर्न एक्सटीरियर डिजाइन के साथ डुअल-टोन कलर इंटीरियर थीम और कई नए फीचर शामिल किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट में कैसा रियर सीट एक्सपीरिएंस मिलता है?  

    हाल ही में हमनें 5 से 6 फीट हाइट वाले पैसेंजर को रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार की पीछे वाली सीट पर बैठाकर इसकी सीटिंग स्पेस का टेस्ट किया। कैसे रहे इसके नतीजे, जानेंगे इंस्टाग्राम पर जारी हुई कारदेखो की नई रील के जरिए :-

    इसके बारे में जानने के लिए हमने यह किया:

    सेटअप

    Renault Kiger rear seat

    पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए उपलब्ध केबिन स्पेस का पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले ड्राइवर सीट को ऐसी पोजिशन में एडजस्ट किया जो 6 फीट से ज्यादा लंबे वयस्क पैसेंजर के लिए काफी आरामदायक हो। इसके बाद हम पीछे वाली बेंच पर गए और फिर हमनें 5 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट से ज्यादा लंबी हाइट वाले लोगों को बैठाकर स्पेस और कंफर्ट का अंदाजा लगाया। 

    हमारे टेस्ट के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे:

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    फीचर और सेफ्टी 

    Renault Kiger dashboard

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 6-स्पीकर वाला आर्कमिस-ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Renault Kiger 360-degree camera

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रिमाइंडर के साथ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यह भी पढ़ें : 2025 रेनो काइगर को चलाने के बाद पता चली ये पांच खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

    इंजन ऑप्शन 

    Renault Kiger engine

    काइगर फेसलिफ्ट गाड़ी में टर्बो पेट्रोल और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :- 

    इंजन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर

    72 पीएस

    100 पीएस 

    टॉर्क

    96 एनएम

    160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) 

    ट्रांसमिशन ऑप्शन*

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी, सीवीटी 

    *एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन , सीवीटी = कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

    रेनो अपनी काइगर कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-मैनुअल कॉम्बिनेशन के साथ आफ्टरमार्किट सीएनजी किट भी दे रही है जिसे 79,500 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर ऑथोराइज़्ड फिटमेंट सेंटर पर जाकर रेट्रोफिट भी करवाया जा सकता है।  

    कीमत और मुकाबला 

    Renault Kiger driving

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन है। 

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट काइगर पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    वीडियो: जानिए 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की पीछे वाली सीट पर मिलता है कितना स्पेस और कंफर्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है