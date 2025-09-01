वीडियो: जानिए 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की पीछे वाली सीट पर मिलता है कितना स्पेस और कंफर्ट
संशोधित: सितंबर 01, 2025 07:16 pm | स्तुति
2021 लॉन्चिंग से लेकर अब तक रेनो काइगर एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसकी रियर सीट स्पेस रही है। लेकिन क्या फेसलिफ्ट काइगर सब-4 मीटर एसयूवी भी ऐसा ही अनुभव देती है? जानेंगे इसके बारे में आगे:-
रेनो काइगर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे वैल्यू-फॉर मनी सब-4 मीटर एसयूवी कार है, जिसकी कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच है। हाल ही में इस गाड़ी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें मॉडर्न एक्सटीरियर डिजाइन के साथ डुअल-टोन कलर इंटीरियर थीम और कई नए फीचर शामिल किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट में कैसा रियर सीट एक्सपीरिएंस मिलता है?
हाल ही में हमनें 5 से 6 फीट हाइट वाले पैसेंजर को रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार की पीछे वाली सीट पर बैठाकर इसकी सीटिंग स्पेस का टेस्ट किया। कैसे रहे इसके नतीजे, जानेंगे इंस्टाग्राम पर जारी हुई कारदेखो की नई रील के जरिए :-
इसके बारे में जानने के लिए हमने यह किया:
सेटअप
पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए उपलब्ध केबिन स्पेस का पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले ड्राइवर सीट को ऐसी पोजिशन में एडजस्ट किया जो 6 फीट से ज्यादा लंबे वयस्क पैसेंजर के लिए काफी आरामदायक हो। इसके बाद हम पीछे वाली बेंच पर गए और फिर हमनें 5 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट से ज्यादा लंबी हाइट वाले लोगों को बैठाकर स्पेस और कंफर्ट का अंदाजा लगाया।
हमारे टेस्ट के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे:
फीचर और सेफ्टी
रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 6-स्पीकर वाला आर्कमिस-ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रिमाइंडर के साथ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
काइगर फेसलिफ्ट गाड़ी में टर्बो पेट्रोल और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-
इंजन
1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
पावर
72 पीएस
100 पीएस
टॉर्क
96 एनएम
160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी)
ट्रांसमिशन ऑप्शन*
5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी
5-स्पीड एमटी, सीवीटी
*एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन , सीवीटी = कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन
रेनो अपनी काइगर कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-मैनुअल कॉम्बिनेशन के साथ आफ्टरमार्किट सीएनजी किट भी दे रही है जिसे 79,500 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर ऑथोराइज़्ड फिटमेंट सेंटर पर जाकर रेट्रोफिट भी करवाया जा सकता है।
कीमत और मुकाबला
2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन है।