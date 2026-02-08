सभी
नई
पुरानी कार
    टाटा नेक्सन vs रेनो काइगर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    आप टाटा नेक्सन के बजाय रेनो काइगर लेकर लाखों रुपये बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजों से समझौता करना होगा

    प्रकाशित: फरवरी 08, 2026 12:31 pm । सोनू

    Tata Nexon vs Renault Kiger

    टाटा नेक्सन उन सभी लोगों की लिस्ट में जरूर होती है जो एक छोटी फैमिली एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं। यह अपने कई इंजन ऑप्शन, ढेर सारे फीचर और प्रीमियम केबिन के चलते सभी जरूरतों को पूरा करती है।

    रेनो काइगर भी इसी सेगमेंट की कार है, लेकिन इसका फोकस ज्यादा किफायती पैकेज पर है। तो क्या काइगर में आपकी डील पक्की करने के लिए काफी कुछ है, या आपको नेक्सन के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने चाहिए? इसका जवाब हम जानेंगे आगे:

    कीमत

    • काइगर का टॉप मॉडल इस सेगमेंट में सबसे किफायती ऑप्शन में से एक है, और नेक्सन की तुलना में इसकी कीमत करीब 3.8 लाख रुपये कम है।

    • काइगर बेस मॉडल भी नेक्सन से काफी सस्ता है।

    • नेक्सन ज्यादा महंगी है, लेकिन इसमें वेरिएंट्स और सबवेरिएंट्स भी ज्यादा हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए ज्यादा विकल्प मिलते हैं।

    • नेक्सन का डार्क और रेड डार्क एडिशन भी पेश किया गया है जिनमें कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं, जबकि काइगर का कोई स्पेशल या लिमिटेड एडिशन नहीं मिलता है।

    साइज और डिजाइन

     

    टाटा नेक्सन

    रेनो काइगर

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर

    3990 मिलीमीटर

    + 5 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1804 मिलीमीटर

    1750 मिलीमीटर

    + 54 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1620 मिलीमीटर

    1605 मिलीमीटर

    + 15 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2498 मिलीमीटर

    2500 मिलीमीटर

    - 2 मिलीमीटर

    • नेक्सन और काइगर दोनों एसयूवी कार की लंबाई लगभग एक जैसी है, लेकिन ज्यादा चौड़ाई और ऊंचाई के कारण यह रोड पर ज्यादा बोल्ड लगती है।

    • दोनों गाड़ी का व्हीलबेस करीब एक समान है।

    Tata Nexon

    • दोनों कार में शार्प नोज, स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील की वजह से प्रीमियम डिजाइन है।

    • हालांकि, नेक्सन अपने कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और शार्प अलॉय व्हील के चलते ज्यादा मॉडर्न दिखती है।

    Renault Kiger side profile design

    • वहीं काइगर अपने बड़े बंपर, चंकी बॉडी प्लेट और बड़ी स्किड प्लेट की वजह से ज्यादा रग्ड दिखती है।

    • हालांकि दोनों कार की रोड प्रजेंज अच्छी है, लेकिन नेक्सन ज्यादा चौड़ाई, ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स के कारण लोगों का ज्यादा ध्यान खींचेगी।

    केबिन और स्पेस

    • नेक्सन में आपको सिंपल डैशबोर्ड डिजाइन के साथ पूरी चौड़ाई तक क्लीन होरिजोंटल लाइनें मिलती है।

    Tata Nexon
    Renault Kiger dashboard

    • टाटा ने बहुत सारे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे केबिन लग्जरी दिखता है, लेकिन इन एलिमेंट्स को साफ रखना मुश्किल है और इनमें स्क्रैच लगने का खतरा भी रहता है।

    • केबिन क्वालिटी के साथ फिट और फिनिश अच्छी है, क्योंकि प्लास्टिक स्मूथ लगते हैं और आपको सॉफ्ट-टच मटीरियल मिलता है।

    • काइगर के केबिन में आपको ड्यूल-टोन थीम के साथ स्पोर्टी डिजाइन और स्टीयरिंग व्हील, गियर लिवर, सेंटर आर्मरेस्ट और सीटों पर येलो स्टिचिंग मिलती है।

    Tata Nexon

    • नेक्सन की तरह आपको स्टीयरिंग व्हील, डोर पेड और सेंटर आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट टच पेडिंग भी मिलती है, लेकिन इसके प्लास्टिक खासकर दरवाजों पर खुरदरे लगते हैं।

    • दोनों कार में आगे वाली सीट पर बड़े वयस्क पैसेंजर के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है, और अच्छा साइड व अंडरथाई सपोर्ट मिलता है।

    Tata Nexon
    Renault Kiger front seats

    • लेकिन नेक्सन की सीट बैक थोड़ी छोटी है, जिससे लंबे लोगों को सही से बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा।

    • नेक्सन में ज्यादा चौड़ाई के कारण पीछे की तरफ तीन लोगों को ज्यादा स्पेस मिलता है, लेकिन बीच में हेडरेस्ट नहीं होने के कारण बीच में बैठे पैसेंजर को लंबे सफर में परेशानी हो सकती है।

    • इसमें प्राइवेसी और तेज धूप से बचाव के लिए पीछे विंडो सनशेड भी दिए गए हैं।

    Tata Nexon
    Renault Kiger rear seats

    • काइगर नेक्सन जितनी चौड़ी नहीं है, लेकिन इसमें पीछे वाली सीट पर दो वयस्क पैसेंजर और एक बच्चे के लिए अच्छा स्पेस मिलता है।

    • इसमें हेडरूम थोड़ा कम है, लेकिन आपको नेक्सन की तुलना में बेहतर नी और लेगरूम स्पेस मिलता है, क्योंकि नेक्सन की फ्रंट सीटबैक में ज्यादा पेडिंग है जो स्पेस कम करती है।

    • इसमें भी मिडिल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है।

    फीचर और सेफ्टी

    प्रमुख फीचर

    टाटा नेक्सन

    रेनो काइगर

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • जेबीएल साउंड सिस्टम

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • लेवल-1 एडीएएस

    • 8-इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • आर्कमी साउंड सिस्टम

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • 360-डिग्री कैमरा

    • नेक्सन ज्यादा महंगी कार है और इस सेगमेंट में इसमें बेहतर फीचर मिलते हैं।

    • काइगर की तुलना में इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, एक बड़ी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

    • काइगर में नेक्सन की तुलना में कोई अतिरिक्त फीचर नहीं है।

    • सेफ्टी फीचर के मामले में भी नेक्सन आगे है। इसमें लेवल 2 एडीएएस फीचर दिया गया है, और इसे ग्लोबन एनकैप व भारत एनकैप दोनों से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, काइगर में यह फीचर नहीं दिया गया है।

    • नेक्सन में एडीएएस के तहत ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं, और इन सभी को भारतीय ड्राइविंग कंडिशन के हसाब से ट्यून किया गया है।

    • हालांकि काइगर में नेक्सन की तुलना में कम फीचर हैं, लेकिन यह ज्यादा किफायती भी है जिससे इसकी फीचर लिस्ट कीमत के हिसाब से ठीक लगती है।

    इंजन

     

    टाटा नेक्सन

    रेनो काइगर

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    120 पीएस

    100 पीएस

    115 पीएस

    72 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    170 एनएम

    260 एनएम

    96 एनएम

    160 एनएम

    गियरबॉक्स

    5एमटी, 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीए

    6एमटी

    6एमटी, 6एएमटी

    5एमटी, 5एएमटी

    5एमटी, सीवीटी

    • नेक्सन में पेट्रोल और डीजल इंजन के अलावा सीएनजी का विकल्प दिया गया है, जिससे ग्राहकों को कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।

    • इसमें एक टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है, जो रोमांचक ड्राइव एक्सपीरियंस देता है, और कई गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है।

    • कम रनिंग कॉस्ट के लिए इस इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आती है।

    • आप अच्छे माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए डीजल इंजन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रोपर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह एएमटी ट्रांसमिशन मिलता है।

    • काइगर में 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो शहर में आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देता है, लेकिन हाईवे पर कम आउटपुट के कारण ड्राइविंग सुस्त और धीमी लगेगी।

    • बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप टर्बो-पेट्रोल इंजन ले सकते हैं और स्मूथ ड्राइव के लिए इसमें सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

    कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    टाटा नेक्सन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक ऑल राउंड पैकेज चाहते हैं और उसके लिए 14 लाख रुपये से अधिक खर्च करने के लिए तैयार हैं। इस कीमत में आपको टाटा सबकुछ अच्छा दे रही है। आपको इसमें मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम केबिन, शानदार सेफ्टी पैकेज और ढेर सारे फीचर मिलते हैं।

    Tata Nexon
    Renault Kiger front design

    लेकिन जिनका बजट कम है, उनके लिए रेनो काइगर एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको एक किफायती पैकेज में अच्छा स्पेस, प्रीमियम डिजाइन और रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छे फीचर मिलते हैं। अगर आपको प्रीमियमनेस और आकर्षक फीचर नहीं चाहिए, तो काइगर आपके परिवार के लिए सही हो सकती है।

    अगर आपने अभी तय नहीं किया है और ज्यादा विकल्प देखना चाहते हैं, तो आप इस सेगमेंट में हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, मारुति फ्रॉन्क्स, स्कोडा कायलाक, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस और मारुति ब्रेजा जैसे दूसरे विकल्प देख सकते हैं।

    यह भी देखें: टाटा नेक्सन ऑन रोड प्राइस

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

