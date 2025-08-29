2025 रेनो काइगर को चलाने के बाद पता चली ये पांच खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

नई काइगर को अपडेट एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन, और कुछ नए फीचर के साथ पेश किया गया है, इसकी कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये के बीच है

जुलाई 2025 में नई रेनो ट्राइबर को लॉन्च करने के बाद, 24 अगस्त को फ्रेंच कार कंपनी ने फेसलिफ्ट रेनो काइगर को पेश किया, जिसकी कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। फेसलिफ्ट मॉडल को कई एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में बदलाव के साथ उतारा गया है, साथ ही कुछ नए कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

हाल ही में हमें नई रेनो काइगर को चलाने का मौका मिला, इसे चलाने के बाद हमें इससे जुड़ी पांच खास बातें पता चली जिनके बारे में जानेंगे आगे:

युवाओं को आकर्षित करने वाला डिजाइन

रेनो ने काइगर के बाहरी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, और यह काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से मिलती-जुलती है। हालांकि, नए जमाने के हिसाब से इसे आधुनिक रखने के लिए कंपनी ने खासकर आगे वाले हिस्से में कुछ नए एलिमेंट्स शामिल किए हैं।

इसमें पहले की तरह होरिजोंटल 3-पीस प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइटें दी गई है, जिन्हें अब ब्लैक हाउसिंग में रखा गया है। इसमें पतली आईब्रो आकार की एलईडी डीआरएल भी दी गई है, जो नए 10-स्लैट ग्रिल में जाकर मिलती है, और बीच में 2डी रेनो लोगो दिया गया है। इसमें रफ-टफ दिखने वाले बंपर के साथ एक बड़ा ब्लैक पोर्शन दिया गया है, जिसके चारों ओर सिल्वर फिनिश दी गई है। ये सभी बदलाव रेनो काइगर को अब ज्यादा आकर्षक और दमदार बनाते हैं।

इतना ही नहीं, रेनो ने नई काइगर में ड्यूल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील भी दिए हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। व्हील आर्क पर मोटी ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है जो इसके एसयूवी स्टांस को निखारती है, जबकि डोर हैंडल और ओआरवीएम ब्लैक कलर में है,जो इसकी सिंपल साइड प्रोफाइल को कॉन्ट्रास्ट देते हैं।

पीछे वाला बंपर भी नया है, जिस पर बड़ा ब्लैक पोर्शन है और इस पर एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है जो इसे शानदार और रफ-टफ लुक देती है। टेल लाइट प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाली ही दी गई है।

ये सभी नए डिजाइन एलिमेंट्स सब-4 मीटर एसयूवी कार के ओवरऑल बॉडी शेप के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं और इसे आधुनिक लुक देते हैं। इसमें अभी भी काइगर के पारंपरिक डिजाइन को बरकरार रखा गया है, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आएगा।

ड्यूल-टोन थीम के साथ केबिन लगता है बड़ा

फेसलिफ्ट मॉडल से पहले काइगर में ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई थी जो काफी स्पोर्टी नजर आती थी, लेकिन कुछ समय बाद डल लगने लगी। रेनो ने अब इसे बदल दिया है और फेसलिफ्ट मॉडल में व्हाइट और ब्लैक केबिन दी गई है, जो सब-4 मीटर एसयूवी कार के केबिन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है, और इससे केबिन पहले की तुलना में ज्यादा खुला-खुला भी लगता है।

इतना ही नहीं, रेनो ने काइगर में पहली बार लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री भी दी है, जो इसके ओवरऑल केबिन थीम से मेल खाती है। केबिन को प्रीमियम फील देने के लिए सीटों पर गोल्डन कलर का रेनो लोगो दिया गया है, जो इसे और शानदार लुक देता है।

हालांकि हर जगह प्रीमियनेस का ध्यान नहीं रखा गया है, रेनो ने केबिन में कुछ जगह हार्ड प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया है, जो स्क्रेची फील होता है और थोड़े किफायती लगते हैं। हालांकि, इन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, और ये टिकाऊ भी लगते हैं। केबिन के अंदर फिट और फिनिश लेवल अच्छा है।

यह भी पढ़ें: नई रेनो काइगर को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

ज्यादा आधुनिक फीचर पैक

नई काइगर में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह 8-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर और 6-स्पीकर आर्कमी-ट्यून्ड साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, रेनो ने आगे वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक हेडलाइट और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर जोड़कर इसे और भी खास बना दिया है, जो खासकर युवा ग्राहकों को पसंद आएगा।

पैसेंजर सेफ्टी को भी अपडेट किया गया है और इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, एक ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (आईआरवीएम) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी हैं।

पहले जैसी परफॉर्मेंस

काइगर के इंजन में बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलना जारी है। यहां देखिए इनकी पूरी जानकारी:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 100 पीएस 72 पीएस टॉर्क 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) 96 एनएम गियरबॉक्स* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

गौर करने वाली बात ये है कि राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि फेसलिफ्ट काइगर में रोड पर पहले जैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। ड्राइविंग के दौरान काइगर के ड्राइविंग डायनामिक्स में आपको कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा।

कुल मिलाकर अब यह अधिक आकर्षक है

इन सभी बदलावों से काइगर में काई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर अब यह अधिक आकर्षक हो गई है। इसका डिजाइन आधुनिक हो गया है, केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है, और फीचर में कुछ अपडेट हुए हैं, जो इसे आने वाले समय में बेहतर साबित करेंगे।

और ये सब उचित कीमत पर भी उपलब्ध है। जहां प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 6.15 लाख रुपये से 11.23 लाख रुपये के बीच थी, वहीं फेसलिफ्ट सब-4 मीटर एसयूवी कार की प्राइस 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये के बीच है, जो इतने बदलाव के साथ मामूली बढ़ोतरी है। कुल मिलाकर कहें तो नई रेनो काइगर के सभी वेरिएंट पैसा वसूल साबित होते हैं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

2025 रेनो काइगर के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।