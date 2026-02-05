हुंडई आई20 का बेस मॉडल एरा फिर से लॉन्च, कीमत 5.99 लाख रुपये

प्रकाशित: फरवरी 05, 2026 05:31 pm । स्तुति

हुंडई आई20 प्रीमियम हैचबैक को नया मॉडल ईयर अपडेट मिला है, जिसके चलते इसकी कीमत अब 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है। नया अपडेट मिलने के साथ आई20 कार में बेस वेरिएंट एरा दोबारा से शामिल हो गया है। इस गाड़ी के बाकी दो लोअर वेरिएंट मैग्ना एग्जिक्यूटिव और मैग्ना भी सस्ते हो गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसकी कीमत कितनी रखी गई है और इसमें कौनसे फीचर दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे देख सकते हैं :-

कीमत

हुंडई आई20 की वेरिएंट-वाइज नई कीमतें कुछ इस प्रकार हैं :-

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर एरा एमटी 5.99 लाख रुपये — — मैग्ना एग्जिक्यूटिव एमटी 6.74 लाख रुपये 6.87 लाख रुपये (-) 13,000 रुपये मैग्ना 7 लाख रुपये 7.12 लाख रुपये (-)12,000 रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हुंडई ने इन वेरिएंट के साथ मिलने वाले ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी नहीं दी है। एरा और मैग्ना एग्जिक्यूटिव (केवल मैनुअल ऑप्शन) वेरिएंट के मुकाबले मैग्ना में मैनुअल और सीवीटी (ऑटोमेटिक) दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

क्या है नया?

एंट्री-लेवल एरा वेरिएंट में सभी काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें हैलोजन हेडलैंप, मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टाइप-सी यूएसबी चार्जर, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, मैनुअल एसी और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

नए बेस वेरिएंट के अलावा मैग्ना वेरिएंट को इलेक्ट्रिक सनरूफ, एलईडी डीआरएल्स, रियर एसी वेंट्स और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर के साथ अपडेट किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी : अगर आप इन तीनों लोअर वेरिएंट में से कोई भी एक खरीदते हैं, तो हुंडई आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर 14,999 रुपये प्राइस पर डीलरशिप फिटमेंट के तौर पर दे रही है। इस पर आपको 3 साल की वारंटी भी मिलेगी।

आई20 हैचबैक कार कुल सात वेरिएंट : एरा, मैग्ना एग्जिक्यूटिव, मैग्ना, स्पोर्ट्ज, स्पोर्ट्ज (ओ), एस्टा और एस्टा (ओ) में उपलब्ध है। स्पोर्ट्ज (ओ) और एस्टा (ओ) स्पेशल नाइट एडिशन में भी उपलब्ध है।

अन्य फीचर और सेफ्टी

हुंडई आई20 गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ, रियर वेंट के साथ ऑटो एसी, स्टीयरिंग के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

आई20 गाड़ी में सिंगल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन ऑप्शन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल पावर 83 पीएस 88 पीएस टॉर्क 115 एनएम 115 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड सीवीटी

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

मुकाबला

हुंडई आई20 कार का मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है जिसकी कीमत इस प्रकार है :-

मॉडल एक्स-शोरूम प्राइस मारुति बलेनो 5.99 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये टोयोटा ग्लैंजा 6.39 लाख रुपये से 9.44 लाख रुपये टाटा अल्ट्रोज 6.30 लाख रुपये से 10.51 लाख रुपये

नए अपडेट के साथ हुंडई आई20 और मारुति बलेनो अब सेगमेंट की सबसे सस्ती हैचबैक कार बन गई है।