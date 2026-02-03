2026 टाटा पंच की डिलीवरी शुरू: जानिए माइक्रो एसयूवी कार की वेरिएंट अनुसार प्राइस, कलर और अन्य खूबियां
टाटा पंच फेसलिफ्ट को हर मामले में अपडेट मिला है
प्रकाशित: फरवरी 03, 2026 01:19 pm । सोनू
टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर 2026 पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू कर दी है। नई पंच कार को मॉडर्न डिजाइन, अपडेट फीचर और पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया गया है।
अगर आप इस माइक्रो एसयूवी कार को बुक करने की सोच रहे हैं, तो यहां टाटा पंच न्यू मॉडल की हर वो बात बताई गई है जिसे आप जानना चाहेंगे:
वेरिएंट और कीमत
टाटा ने 2026 पंच गाड़ी को छह वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस एस में पेश किया है।
पंच न्यू मॉडल की वेरिएंट्स अनुसार प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है।
2026 पंच की बुकिंग शुरू हो चुकी है, इच्छुक ग्राहक इसे ऑनलाइन और टाटा मोटर्स डीलरशिप से बुक करवा सकते हैं।
|
वेरिएंट
|
पेट्रोल
|
टर्बो-पेट्रोल
|
सीएनजी
|
एमटी
|
एएमटी
|
एमटी
|
एमटी
|
एएमटी
|
स्मार्ट
|
5.59 लाख रुपये
|
—
|
—
|
6.69 लाख रुपये
|
—
|
प्योर
|
6.49 लाख रुपये
|
—
|
—
|
7.49 लाख रुपये
|
—
|
प्योर प्लस
|
6.99 लाख रुपये
|
7.54 लाख रुपये
|
—
|
7.99 लाख रुपये
|
8.54 लाख रुपये
|
एडवेंचर
|
7.59 लाख रुपये
|
8.14 लाख रुपये
|
8.29 लाख रुपये
|
8.59 लाख रुपये
|
9.14 लाख रुपये
|
अकंप्लिश्ड
|
8.29 लाख रुपये
|
8.84 लाख रुपये
|
—
|
9.29 लाख रुपये
|
—
|
अकंप्लिश्ड प्लस एस
|
s 8.99 लाख रुपये
|
9.54 लाख रुपये
|
9.79 लाख रुपये
|
—
|
10.54 लाख रुपये
कलर ऑप्शन और डिजाइन हाइलाइट्स
2026 पंच के कलर ऑप्शन में प्रिस्टिन व्हाइट, डेटोना ग्रे, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड, कैरामेल और साइंटिफिक ब्लू शामिल है। यहां इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखिए।
2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट अपने अपराइट और टॉल-बॉय स्टांस को बरकरार रखती है, जबकि शार्प लाइटें और क्लीन सरफेस इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।
इसमें आगे स्प्लिट लाइटिंग के साथ नया डिजाइन मिलता है, जिसमें पतली एलईडी डीआरएल को मेन हेडलैंप्स के ऊपर पोजिशन किया गया है, साथ ही नई ग्रिल और बंपर भी है।
पीछे की तरफ एक फ्लैट टेलगेट के साथ नई कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नया बंपर है, जो इसे साफ-सुथरा और शानदार लुक देता है।
फीचर और सेफ्टी
टाटा पंच न्यू मॉडल के प्रमुख फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल है। इसमें आपको 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलती है।
सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। यहां नई टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए।
इंजन
टाटा पंच कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1.2-लीटर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
पावर
|
88 पीएस
|
73.5 पीएस
|
120 पीएस
|
टॉर्क
|
115 एनएम
|
103 एनएम
|
170 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड मैनुअलl/ 5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी
|
6-स्पीड मैनुअल
विकल्प
अगर आप 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट पर विचार कर रहे हैं और इस प्राइस पॉइंट पर दूसरे विकल्प देखना चाहते हैं तो यहां कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
हुंडई एक्सटर: पंच की सबसे करीबी प्रतिद्वंदी में से एक है, जिसमें फीचर से भरपूर केबिन और पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन है।
मारुति इग्निस: एक छोटी और अनोखी कार जिसके साथ मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा मिलता है।
सिट्रोएन सी3: अपनी राइड कंफर्ट और टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ अलग पहचान बनाती है, लेकिन कई सुविधा और सेफ्टी फीचर की कमी है।
मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर: इन दोनों क्रॉसओवर कार में ज्यादा स्पेस और शानदार रोड़ प्रजेंस मिलता है, इसलिए अगर बजट है तो ये एक बेहतर ऑप्शन है।
यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस