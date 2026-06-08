2026 टाटा टियागो को ड्राइव करने बाद पता चली ये खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

टाटा टियागो भारत के कार बाजार में करीब एक दशक से बिक्री के लिए उपलब्ध है और एंट्री-लेवल हैचबैक कार सेगमेंट में इसने वास्तव में बेंचमार्क सेट किए हैं। हाल ही में टियागो को एक बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। यह टाटा कार पहले से कितनी बेहतर हुई है और क्या यह अभी भी शानदार है, इसका पता लगाने के लिए हमने इसे ड्राइव किया है, हमें इसके बारे में क्या कुछ पता चला आइए जानते हैं आगे:

डिजाइन

टाटा टियागो लॉन्च के साथ ही अपने शानदार, मॉडर्न और प्रीमियम लुक के कारण मुकाबले में मौजूद कारों से अलग नजर आती है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नए मॉडल में भी यह खूबियां हैं।

टाटा ने इसके बॉडीवर्क में काफी बदलाव किए हैं, जिससे इसे ज्यादा शार्प, मैच्योर और एजी लुक मिला है। इसके अलावा, कार के रंग में भी बदलाव किए गए हैं और अब इसमें वाराणसी वाइब्रेंश (रेड) जैसे कुछ यूनिक कलर दिए गए हैं।

केबिन: खास लुक और अहसास

फेसलिफ्ट मॉडल में केवल बाहर ही बदलाव नहीं हुए हैं, बल्कि केबिन को भी पूरी तरह से नया लुक दिया गया है। इसमें नए डैशबोर्ड के साथ दो फ्री-स्टेंडिंग स्क्रीन, टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और शानदार बनाने के लिए लेयर्ड डिजाइन दिया गया है।

डैशबोर्ड पर फैब्रिक फिनिश दी गई है, जो इस सेगमेंट या इस प्राइस वाली कार में पहले नहीं देखी गई। दरवाजों तक यह फैब्रिक फिनिश दी गई है, जिससे आपको अहसास होगा कि टाटा ने केबिन को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत की है और इसका केबिन कुछ सेगमेंट ऊपर की कार जैसा फील होता है।

इसके अलावा, अब सेंटर कंसोल में पियानो ब्लैक ट्रिम दी गई है, जबकि एएमटी वेरिएंट्स में गियरशिफ्ट के लिए एक रोटरी डायल दिया गया है, जो ओवरऑल अनुभव को प्रीमियम बनाता है।

फिट और फिनिश: सुधार की जरूरत!

कार का नया लुक और केबिन आपको तुरंत देखते ही बहुत पसंद आएगा, लेकिन जब आप इसके साथ कुछ समय बिताएंगे तो आपको बड़े और असमान पेनल गैप, शार्प प्लास्टिक, और फिट व फिनिश में कमी जैसी बातें साफ नजर आएंगी। इस मामले में टाटा मोटर्स को लंबे समय से स्ट्रगल करना पड़ा है और मुकाबले में मौजूद हुंडई और मारुति कार अभी भी आगे हैं।

फीचर और सेफ्टी: एक बेहतरीन पैकेज

टेक्नोलॉजी के मामले में बदलाव काफी कम हैं। टियागो अपने सेगमेंट में हमेशा से अच्छे फीचर वाली कार रही है, हालांकि इसमें कुछ छोटी-मोटी चीजों को जोड़कर और बेहतर बनाया गया है। इसमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और चारों तरफ एलईडी लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

वहीं दूसरी ओर, 6 एयरबैग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर देकर सेफ्टी को और बेहतर बनाया गया है। पुराने मॉडल में एयरबैग की काफी जरूरत थी (क्योंकि पुराने वर्जन में केवल 2 एयरबैग थे), वहीं सराउंड व्यू कैमरा सेटअप ने इस सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट किया है, इसके कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी वैसी ही है जो बड़ी टाटा कार या महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है।

स्पेस

टियागो टाटा की छोटी कार है और यह चीज पीछे वाली सीट पर महसूस भी होती है। हालांकि इसकी सीट काफी आरामदायक है और पीछे एसी वेंट व चार्जिंग होने से प्रीमियम अहसास मिलता है। लंबे लोगों को खुली-खुली जगह की कमी महसूस हो सकती है और फिक्स्ड हेडरेस्ट की वजह से आरामदायक सीटिंग पोजिशन पाने में मुश्किल हो सकती है।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 टियागो एक शानदार छोटी कार है। यह स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है और प्रीमियम अहसास देती है, जिससे आपको यह लगेगा कि आप असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगी कार में बैठे हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन जब तक कि आने वाले कुछ सालों में इसका न्यू जनरेशन मॉडल नहीं आ जाता, ये अपनी विरासत को एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में आगे बढ़ा सकती है।

क्या फेसलिफ्ट अपडेट से टियागो कार बेहतर हुई है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।

यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस