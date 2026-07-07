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    2026 टाटा सिएरा ईवी की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन रोड कीमत? जानिए यहां

    सिएरा ईवी एडब्लूडी वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत 27.42 लाख रुपये है, जिससे इसका मुकाबला ऊपर वाले सेगमेंट की कारों से भी है

    प्रकाशित: जुलाई 07, 2026 06:54 pm । स्तुति

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    Tata Sierra EV On-road Prices

    हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी ने इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में काफी चर्चा बटोरी है। यह गाड़ी टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन और प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती है और लंबी रेंज भी देती है। ज़्यादातर लोग अब यह जानना चाहते हैं कि सिएरा ईवी को घर लाने में कितना खर्च आएगा। यदि आप भी इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भारत के टॉप पांच शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमतें यहां देख सकते हैं :-

    कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑन रोड कीमत?

    किसी भी गाड़ी के ब्रोशर या वेबसाइट पर जो कीमत दिखती है वह एक्स-शोरूम प्राइस होती है, यह वह फाइनल रकम नहीं होती जो आप चुकाएंगे। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने और चलाने के लिए खरीदारों को एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज भी देने पड़ते हैं। जब इन सभी खर्चों को जोड़ा जाता है, तो गाड़ी की ऑन-रोड कीमत बनती है। सिएरा ईवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी यह खबर पढ़ सकते हैं। 

     यहां हमनें अतिरिक्त शुल्क बताए हैं जिन्हें ऑन-रोड कीमत तय करते समय शामिल किया जाता है :-

    • इंश्योरेंस प्रीमियम

    • रोड टैक्स (जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है)

    • रजिस्ट्रेशन फीस

    • फास्टैग फीस

    • लॉजिस्टिक चार्ज 

    • एसेसरीज (ऑप्शनल)

    यह सभी चार्ज उस राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं जहां गाड़ी रजिस्टर होगी, इसीलिए अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो, अगर चार्जर पहले से कीमत में शामिल नहीं है (जैसे टाटा सिएरा ईवी के मामले में), तो आप चार्जर खरीदने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर खरीदते हैं, तो आपको हर वेरिएंट के लिए अतिरिक्त 49,000 रुपये खर्च करने होंगे। 

    टाटा सिएरा ईवी ऑन-रोड कीमत : मुंबई  

    चार्ज

    टाटा सिएरा ईवी प्योर 63 केडब्लूएच

    टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 केडब्लूएच एडब्लूडी 

    एक्स-शोरूम कीमत

    18.79 लाख रुपये

    25.99 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)

    18,790 रुपये

    25, 990 रुपये

    इंश्योरेंस (जीरो डेप्ट)

    86,872 रुपये

    1,13,819 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स

    3,420 रुपये

    3,420 रुपये

    फास्टैग चार्ज

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    19,88,682 

    27,42,829

    मुंबई में सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 19.88 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए एडब्लूडी की ऑन-रोड प्राइस 27.42 लाख रुपये है। टाटा सिएरा ईवी के फुली लोडेड वेरिएंट के लिए आपको एंट्री-लेवल वेरिएंट के मुकाबले 7.54 लाख रुपये अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। 

    टाटा सिएरा ईवी ऑन-रोड कीमत : दिल्ली

    चार्ज

    टाटा सिएरा ईवी प्योर 63 केडब्लूएच

    टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 केडब्लूएच एडब्लूडी 

    एक्स-शोरूम कीमत

    18.79 लाख रुपये

    25.99 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)

    18,790 रुपये

    25,990 रुपये

    इंश्योरेंस 

    82,295 रुपये

    1,02,070 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस, फास्टैग and रोड टैक्स

    7,430 रुपये

    7,430 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    19,87,515 रुपये

    27,34,490 रुपये

    दिल्ली में सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 19.87 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए एडब्लूडी की ऑन-रोड प्राइस 27.34 लाख रुपये है। सिएरा ईवी के इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर 7.47 लाख रुपये का है। 

    टाटा सिएरा ईवी ऑन-रोड कीमत : चेन्नई 

    चार्ज

    टाटा सिएरा ईवी प्योर 63 केडब्लूएच

    टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 केडब्लूएच एडब्लूडी 

    एक्स-शोरूम कीमत

    18.79 लाख रुपये

    25.99 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)

    18,790 रुपये

    25990 रुपये

    इंश्योरेंस 

    83,004 रुपये

    1,04,175 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस

    2,000 रुपये

    2,000 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    19,82,794 रुपये

    27,31,165 रुपये

    चेन्नई में सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 19.82 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए एडब्लूडी की ऑन-रोड प्राइस 27.31 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट के बीच 7.49 लाख रुपये का अंतर है।

    टाटा सिएरा ईवी ऑन-रोड कीमत : बेंगलुरु 

    चार्ज

    टाटा सिएरा ईवी प्योर 63 केडब्लूएच

    टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 केडब्लूएच एडब्लूडी 

    एक्स-शोरूम कीमत

    18.79 लाख रुपये

    25.99 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)

    18,790 रुपये

    25,990 रुपये

    इंश्योरेंस 

    1,19,815 रुपये

    1,57,748 रुपये

    रोड टैक्स

    1,66,855 रुपये

    2,88,489 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस और सेस

    3,663 रुपये

    3,663 रुपये

    फास्टैग चार्ज

    550 रुपये

    550 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    21,88,674 रुपये

    30,75,440 रुपये

    बेंगलुरु में सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 21.88 लाख रुपये है, जबकि टॉप एम्पावर्ड ए एडब्लूडी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 30.75 लाख रुपये है। सिएरा ईवी खरीदने के लिए बेंगलुरु लिस्ट का सबसे महंगा शहर है। 

    टाटा सिएरा ईवी ऑन-रोड कीमत : कोलकाता

    चार्ज

    टाटा सिएरा ईवी प्योर 63 केडब्लूएच

    टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 केडब्लूएच एडब्लूडी 

    एक्स-शोरूम कीमत

    18.79 लाख रुपये

    25.99 लाख रुपये

    टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)

    18,790 रुपये

    25,990 रुपये

    इंश्योरेंस 

    87,755 रुपये

    1,21,382 रुपये

    रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स

    25,500 रुपये

    25,500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    20,11,045 रुपये

    27,71,872 रुपये

    कोलकाता में सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 20.11 लाख रुपये है, जबकि टॉप एम्पावर्ड ए एडब्लूडी वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 27.71 लाख रुपये है। सिएरा ईवी के बेस और टॉप वेरिएंट के बीच अंतर 7.6 लाख रुपये का है। 

    टाटा सिएरा ईवी से जुड़ी जानकारी 

    टाटा सिएरा ईवी सिएरा आईसीई मॉडल का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसकी डिजाइन काफी हद तक आईसीई मॉडल जैसी है, लेकिन इसमें आगे की तरफ कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। सिएरा इलेक्ट्रिक कार में आगे की साइड पर बॉडी कलर्ड फॉक्स ग्रिल और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, सिल्वर फिनिश्ड प्लेट वाला बंपर दिया है। इसमें बंपर के ऊपरी हिस्से पर एलईडी हेडलाइट पोजिशन की गई है। इसकी साइड प्रोफाइल आईसीई मॉडल जैसी है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसमें अलॉय व्हील्स की डिजाइन का है। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें रियर बूट लिड पर 'सिएरा.ईवी' बैजिंग दी गई है। 

    Tata Sierra EV Front

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, को-ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन  चार्जर, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, फ्रंट वेंटिलेटेड और पावर ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर दिए गए हैं। नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    Tata Sierra EV Interior

    सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV ADAS Sensor

    टाटा सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक्स : 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच पैक दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    फुल चार्ज में रेंज

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम  

    मुकाबला  

    नई टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, टोयोटा इबेला और मारुति ई विटारा जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।

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