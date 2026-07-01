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    2026 टाटा सिएरा की बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी आई सामने

    नई सिएरा ईवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? यहां देखें इसकी बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी…  

    प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 11:00 am । स्तुति

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    2026 Tata Sierra EV Booking Details

    टाटा मोटर्स ने 2026 सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की एक्सटीरियर डिजाइन बेहद आकर्षक है और इसमें स्पेशियस और फीचर लोडेड केबिन दिया गया है। यदि आप भी नई टाटा सिएरा ईवी को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं :- 

    2026 टाटा सिएरा ईवी : कैसे बुक करें? 

    टाटा मोटर्स ने भारत में सिएरा ईवी की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इसे नजदीकी टाटा डीलरशिप या फिर टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री-बुक कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार 5 वेरिएंट और 2 बैटरी पैक्स के साथ आती है। 

    ऑनलाइन बुकिंग 

    यदि आप नई टाटा सिएरा ईवी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले इसका लुक टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट, बैटरी पैक साइज और कई एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ कार को कॉन्फिगर कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको यह सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे :-

    Tata Sierra EV

    • पसंदीदा बैटरी पैक, वेरिएंट और चार्जर चुनें। 

    • चुने गए वेरिएंट अनुसार पसंदीदा एक्सटीरियर कलर ऑप्शन सिलेक्ट करें और चेकआउट की तरफ आगे बढ़ें। 

    • आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालकर अकाउंट बनाना होगा। 

    • अपनी पर्सनल डिटेल्स और बिलिंग डिटेल्स भरें। 

    • पसंदीदा डीलरशिप चुनें, पैन डिटेल्स अपडेट करें और फंडिंग का अपना पसंदीदा जरिया (अपने पैसे या लोन) चुनें। 

    • सभी जानकारी दोबारा से देखें और कार खरीदने के लिए 21,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करें।

    • इसके बाद, डिलीवरी लेने से पहले बैंकिंग कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिक दस्तावेजों में आगे की सहायता के लिए टाटा मोटर्स का एक एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा।

    डीलरशिप के जरिए बुकिंग (ऑफलाइन) 

    • कार को बुक करने का दूसरा पुराना तरीका डीलरशिप पर जाकर विजिट करना है। आप नजदीकी टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाकर इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं :-

    • शोरूम में जाकर सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपनी जरूरतें बताएं। 

    • कार को खुद जाकर देखें, स्पेशियस केबिन का अनुभव लें, सभी फीचर्स के बारे में जानें और उपलब्ध कस्टमाइज़ेशन विकल्पों के बारे में जानकारी लें।

    • अगर हो सके तो डीलरशिप पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो आप डीलरशिप से गाड़ी को आपके घर या ऑफिस लाने के लिए कह सकते हैं ताकि आप उसे देख सकें।

    • हम आपको बुकिंग करने से पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने की सलाह जरूर देंगे ताकि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। 

    2026 Tata Sierra EV

    • जब आप अपने फैसले से संतुष्ट हो जाएं तो टोकन राशि का भुगतान करके गाड़ी बुक कर सकते हैं।

    2026 टाटा सिएरा ईवी : डिलीवरी टाइमलाइन   

    टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में पेश कर दिया है और इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी। 

    इस इलेक्ट्रिक कार पर थोड़ा वेटिंग पीरियड भी रह सकता है, लेकिन यह चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगा। 

    2026 Tata Sierra

    हम जल्द टाटा सिएरा ईवी को चलाकर देखेंगे, इसलिए कारदेखो की वेबसाइट से जुड़े रहें और फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखें। 

    2026 टाटा सिएरा ईवी से जुड़ी जानकारी 

    टाटा सिएरा ईवी में आईसीई मॉडल की तरह रेट्रो-इंस्पायर्ड डिजाइन दी गई है, साथ ही इसमें 1992 आइकॉनिक सिएरा वाली कई खासियतें भी मिलती है। इसके आगे का हिस्सा एकदम साफ-सुथरा लगता है, इसमें बॉडी-कलर्ड ट्रिम के साथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, हॉरिजोंटल स्टैक्ड एलईडी हेडलाइट, बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट के साथ नए डिजाइन का बंपर और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसके ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट में क्यूडब्लूडी बैजिंग और 19-इंच एरो ऑप्टिमाइज़्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें ब्लैक-आउट रियर पिलर, स्क्वायर रियर विंडो, फ्लश डोर हैंडल्स और रूफ रेल्स जैसे सिग्नेचर एलिमेंट भी मिलते हैं। 

    Tata Sierra EV

    पीछे की तरफ इसमें सबसे बड़ा बदलाव सिएरा.ईवी बैजिंग का देखने को मिलता है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, फ्लैट टेलगेट, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और चौड़ा बंपर दिया गया है जो इसे बोल्ड और शानदार रोड प्रजेंस देता है। 

    2026 Tata Sierra EV

    टाटा सिएरा ईवी के केबिन में सिंपल डिजाइन थीम मिलती है। इसमें प्रीमियम एम्बिएंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अच्छा-खासा मेल है, साथ ही इसमें स्पेशियस और हवादार केबिन दिया गया है जिसके लिए सिएरा को जाना जाता है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन कलर स्कीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री और हाई-क्वालिटी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें तीन स्क्रीन दी गई हैं जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई हैं। पीछे वाली सीट पर इसमें बड़ी खिड़कियां, 2-स्टेप रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट, पैनोरमिक सनरूफ और को-ड्राइवर सीट को आगे खिसकाने के लिए "बॉस मोड" दिया गया है, जिससे इसमें शानदार स्पेस मिलती है। इन सभी खूबियों की वजह से सिएरा ईवी रोजाना आने-जाने और लंबी दूरी के सफर दोनों के लिए बेहतरीन साबित होती है।

    2026 Tata Sierra Interior

    नई टाटा सिएरा ईवी एक फीचर लोडेड कार है, जिसमें पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम, 65 वाट यूएसबी चार्जिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइव मोड और टेरेन मोड, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Tata Sierra Interior

    सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस सूट, फ्रंट और रियर सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। टाटा सिएरा आइसीई मॉडल को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। उम्मीद है कि सिएरा ईवी को भी यही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

    2026 टाटा सिएरा ईवी : बैटरी स्पेसिफिकेशन   

    टाटा सिएरा ईवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 63 केडब्लूएच और बड़ी 75 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। यह दोनों बैटरी पैक्स डीसी फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं। टाटा अपनी सिएरा ईवी के साथ क्यूडब्लूडी (ऑल-व्हील ड्राइव) सेटअप भी दे रही है। 

    2026 Tata Sierra

    यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी पैक 

    63 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    2

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    घोषणा होनी बाकी 

    पावर

    238 पीएस

    घोषणा होनी बाकी 

    238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    540 एनएम

    एसेलेरेशन (0 to 100 किमी/घंटे)

    -

    -

    5.8 सेकंड 

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

    2026 टाटा सिएरा : कीमत और मुकाबला 

    2026 टाटा सिएरा ईवी गाड़ी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ7 और टोयोटा इबेला जैसी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कारों से रहेगा। 

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