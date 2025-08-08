टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स vs हुंडई क्रेटा एसएक्स (ओ) : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

39 Views

2025 टाटा हैरियर को नया वेरिएंट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें नए मिड-वेरिएंट एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस शामिल हो गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में किफायती प्राइस पर कई सारे आकर्षक फीचर शामिल किए गए हैं। हमनें टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स वेरिएंट का मुकाबला इसी कीमत में आने वाली हुंडई क्रेटा के फुली लोडेड वेरिएंट से किया है। इन दोनों एसयूवी कारों के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने से पहले इनकी कीमतों पर डालते हैं एक नजर :-

कीमत

टाटा हैरियर (इंट्रोडक्ट्री) हुंडई क्रेटा एडवेंचर एक्स एमटी - 18.99 लाख रुपये एसएक्स (ओ) डीजल एमटी -19.05 लाख रुपये एडवेंचर एक्स एटी - 20.69 लाख रुपये एसएक्स (ओ) डीजल एटी - Rs 20 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।

हैरियर एडवेंचर एक्स मैनुअल वेरिएंट क्रेटा के फुली लोडेड मैनुअल वेरिएंट से थोड़ा सस्ता है। जबकि, क्रेटा के डीजल-ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस हैरियर एडवेंचर एक्स ऑटोमेटिक वेरिएंट से 70,000 रुपये कम है।

साइज

डाइमेंशन टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स हुंडई क्रेटा एसएक्स (ओ) अंतर लंबाई 4,605 मिलीमीटर 4,330 मिलीमीटर +275 मिलीमीटर चौड़ाई 1,922 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स के बिना) 1,790 मिलीमीटर +132 मिलीमीटर ऊंचाई 1,718 मिलीमीटर 1,635 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ) +83 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,741 मिलीमीटर 2,610 मिलीमीटर +131 मिलीमीटर

साइज के मामले में टाटा हैरियर क्रेटा से ज्यादा बड़ी कार है। टाटा की एसयूवी कार के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है जिसके चलते इसमें स्पेशियस केबिन मिलता है, साथ ही इसमें पैसेंजर को अच्छी लेगरूम स्पेस भी मिल पाती है।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स हुंडई क्रेटा एसएक्स (ओ) इंजन 2-लीटर डीजल 1.5-लीटर डीजल पावर 170 पीएस 116 पीएस टॉर्क 350 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स में ज्यादा पावरफुल 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो क्रेटा के डीजल इंजन के मुकाबले 54 पीएस की ज्यादा पावर और 100 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है। इन दोनों एसयूवी कार में एक जैसे ट्रांसमिशन ऑप्शन और फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) सेटअप दिया गया है।

फीचर

हाइलाइट टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स हुंडई क्रेटा एसएक्स (ओ) एक्सटीरियर एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो-एलईडी बाई-प्रोजेक्टर हेडलाइट

एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ओआरवीएम

17-इंच मोनोटोन अलॉय व्हील्स

एलईडी टेललाइट

रूफ रेल्स एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो-एलईडी क्वाड-बीम हेडलाइट

डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स

टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ओआरवीएम

17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

एलईडी टेललाइट

रूफ रेल्स इंटीरियर केबिन में टैन कलर एक्सेंट के साथ ब्लैक लेदरेट सीटें

इल्युमिनेटेड 'टाटा' लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील डुअल टन केबिन थीम

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील कंफर्ट रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पैनोरमिक सनरूफ

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

फ्रंट 45वाट टाइप-सी चार्जर स्लॉट

इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन एसी

8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पैनोरमिक सनरूफ

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

वायरलेस फोन चार्जर

2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट

कूल्ड ग्लवबॉक्स इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट

वायरलेस एप्पल कारप्ले/ एंड्रॉइड ऑटो

6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट

8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम सेफ्टी 6 एयरबैग

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

रेन-सेंसिंग वाइपर

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

लेवल-2 एडीएएस

360-डिग्री कैमरा 6 एयरबैग

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

रेन-सेंसिंग वाइपर

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

लेवल-2 एडीएएस

360-डिग्री कैमरा

*एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

इन दोनों एसयूवी कारों में ऑल-एलईडी लाइटिंग, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

चूंकि एसएक्स (ओ) क्रेटा का टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इसमें हैरियर एडवेंचर एक्स वेरिएंट के मुकाबले वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

निष्कर्षः

टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन जो कि कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों के मुकाबले एक बड़ी कार चाहते हैं। सस्ती होने के साथ-साथ इसमें कई आकर्षक कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। रेगुलर वर्जन से अलग दिखाने के लिए इसमें नई केबिन थीम दी गई है। इसमें ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन भी दिया गया है जिसका पावर आउटपुट भी ज्यादा है।

क्रेटा एसएक्स (ओ) वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जो कि 20 लाख रुपये बजट में कॉम्पेक्ट और प्रेक्टिकल एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और डुअल-जोन एसी जैसे फीचर मिले। इसका डीजल इंजन रोजाना चलाने के हिसाब से काफी अच्छा है और इसे कभी-कभी हाइवे पर भी चलाया जा सकता है।