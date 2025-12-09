सभी
    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कल उठेगा पर्दा, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    प्रकाशित: दिसंबर 09, 2025 01:39 pm । स्तुति

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार की ना केवल डिजाइन एकदम नई होगी बल्कि इसमें नया इंटीरियर, नए फीचर और कई पावरट्रेन अपडेट भी मिलेंगे  

    Kia Seltos

    किआ सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार में से एक है, जिसे अब जल्द नया अपडेट मिलने जा रहा है। कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में शोकेस करने से पहले इसका पहला लुक साझा कर चुकी है। न्यू जनरेशन सेल्टोस एकदम नया मॉडल होगा जिसमें नया एक्सटीरियर, नए डिजाइन का केबिन, अपडेटेड फीचर और नए इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 2026 किआ सेल्टोस से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कल पर्दा उठने जा रहा है। नई किआ सेल्टोस से जुड़ी पांच खास बातों पर डालिए एक नजर :

    2026 किआ सेल्टोस : एक्सटीरियर डिजाइन 

    न्यू जनरेशन सेल्टोस की डिजाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा अपराइट होगी। टीजर से संकेत मिले हैं कि यह एक चौड़ी कार होगी और इसका बोनट एकदम फ्लैट होगा और इसकी क्लीन बॉडी प्रोफाइल होगी। इसकी फ्रंट प्रोफाइल एकदम नई है, आगे की तरफ इसमें रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है जिसे स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और वर्टिकल एलईडी डीएआरएल्स से कॉम्पलिमेंट किया गया है। पीछे की तरफ इसमें सी-शेप्ड कनेक्टेड टेललाइट दी गई है, जबकि इसमें साइड पर फ्लश फिटेड डोर हैंडल्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    2026 Kia Seltos Spied

    2026 किआ सेल्टोस : इंटीरियर 

    नई किआ सेल्टोस कार के इंटीरियर का लुक एकदम नया हो सकता है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजाइन  नई हो सकती है और इसमें किआ के नए अंतरराष्टीय मॉडल्स वाली स्टाइलिंग लेंग्वेज अपनाई जा सकती है। इसमें मौजूदा मॉडल में मिलने वाले स्मॉल स्क्रीन सेटअप की बजाए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है। इस अपकमिंग कार में नए डिजाइन का स्विचगियर, स्लिम एयर कॉन वेंट्स और अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल टॉगल दिया जा सकता है। 

    इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। हालांकि, सही जानकारी लॉन्चिंग के दौरान कंफर्म होगी। 

    2026 किआ सेल्टोस : फीचर और सेफ्टी 

    2026 किआ सेल्टोस गाड़ी में इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन के अलावा वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड रियर सीटें और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    Current-gen Kia Seltos gets dual-zone auto AC

    सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस दिए जा सकते हैं। 

    2026 किआ सेल्टोस : इंजन ऑप्शन 

    न्यू जनरेशन सेल्टोस कार में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हो सकते हैं। इस इंजन के साथ इसमें मौजूदा मॉडल वाले गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं। 

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ऑप्शन दिया जा सकता है। हालांकि, इस वर्जन के भारत आने को लेकर कोई पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है।  

    इस गाड़ी की परफॉरमेंस और माइलेज आंकड़ों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में शोकेस होने के दौरान पर्दा उठेगा। 

    2026 किआ सेल्टोस : संभावित कीमत और मुकाबला 

    2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार की कीमत 11.30 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा सिएरा से रहेगा।

    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस को भारत में 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। 

