2026 टाटा पंच ईवी vs एमजी विंडसर ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
इन दोनों का सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन इनमें से कौनसी पैसा वसूल कार है? जानेंगे आगे
प्रकाशित: फरवरी 26, 2026 06:58 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
नई टाटा पंच ईवी भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में सबसे नया प्रोडक्ट है। हालांकि इसका सीधा मुकाबला एमजी विंडसर ईवी से नहीं है, लेकिन ज्यादा किफायती कीमत और इसके छोटे साइज की वजह से यह एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको इनमें से कौनसी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए? आइए इनके स्पेसिफिकेशन देखें ताकि पता चल सके कि कौनसी कार ज्यादा अच्छी है:
कीमत
|
मॉडल
|
2026 टाटा पंच ईवी (इंट्रोडक्ट्री)
|
एमजी विंडसर ईवी
|
कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के साथ)
|
6.49 लाख रुपये से शुरू + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर
|
9.99 लाख रुपये से 13.39 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर तक
|
कीमत (बिना बैटरी रेंटल स्कीम)
|
9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये
|
14 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।
-
अपने सेगमेंट और पोजिशनिंग को देखते हुए नई पंच ईवी की कीमत एमजी विंडसर ईवी से कम है। बैटरी के साथ और बैटरी रेंटल स्कीम दोनों मामले में यह सस्ती है।
-
इस बेस मॉडल की कीमत एमजी इलेक्ट्रिक कार से 3 लाख रुपये से ज्यादा कम है, जबकि टॉप मॉडल 6 लाख रुपये ज्यादा सस्ता है।
-
दोनों इलेक्ट्रिक कार बैटरी-एज-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल के तौर पर उपलब्ध हैं, जिससे फेसलिफ्ट पंच ईवी की कीमत 6.49 लाख रुपये और एमजी विंडसर ईवी की प्राइस 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है।
साइज
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
एमजी विंडसर ईवी
|
अंतर
|
लंबाई
|
3,857 मिलीमीटर
|
4,295 मिलीमीटर
|
(- 438 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1,742 मिलीमीटर
|
1,850 मिलीमीटर (बिना ओआरवीएम)
|
(- 108 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1,633 मिलीमीटर
|
1,677 मिलीमीटर
|
(- 44 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2,445 मिलीमीटर
|
2,700 मिलीमीटर
|
(- 255 मिलीमीटर)
-
साइज की बात करें तो पंच ईवी एक माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इस वजह से यह एमजी इलेक्ट्रिक गाड़ी से हर मामले में छोटी है।
-
पंच ईवी की तुलना में विंडसर ईवी की लंबाई 438 मिलीमीटर, चौड़ाई 108 मिलीमीटर और व्हीलबेस 255 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा है, जिससे यह ज्यादा स्पेशियस गाड़ी बन जाती है।
-
2026 टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सन ईवी का कंपेरिजन भी देखें, जिससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको अपने परिवार के लिए कौनसी टाटा इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेनी चाहिए।
कलर ऑप्शन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
एमजी विंडसर ईवी
|
फियरलेस येलो
|
सेलाडॉन ब्लू
|
बंगाल रूज
|
ऑरोरा सिल्वर
|
कैरामल
|
पर्ल व्हाइट
|
एम्पावर्ड ऑक्साइड
|
टरक्वाइज ग्रीन
|
सुपरनोवा कॉपर
|
ग्लेज रेड
|
प्योर ग्रे
|
स्टारी ब्लैक
|
प्रिस्टाइन व्हाइट
|
–
-
दोनों इलेक्ट्रिक कार कई अलग-अलग कलर में आती हैं, लेकिन नई टाटा पंच ईवी एक एक्सट्रा कलर ऑप्शन के साथ आगे है।
-
दोनों में चुने गए वेरिएंट के हिसाब से ऊपर बताए सभी कलर के साथ ब्लैक रूफ का विकल्प है।
-
हमने नई टाटा पंच ईवी के सभी कलर ऑप्शन और इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में भी बताया है।
फीचर
|
फीचर
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
एमजी विंडसर ईवी
|
ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें
|
✅ (फॉलो-मी-होम के साथ वेलकम और गुडबाय फंक्शन)
|
✅ (फॉलो-मी-होम और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
एलईडी डीआरएल
|
✅
|
✅
|
एलईडी पोजिशनिंग लैंप
|
❌
|
✅
|
आगे एलईडी फॉग लैंप्स
|
✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
❌
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
❌
|
ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर
|
✅ (डायनामिक)
|
✅
|
एयरोडायनामिक डिजाइन ड्यूल-टोन अलॉय व्हील
|
✅ (16-इंच)
|
✅ (18-इंच)
|
फ्लश-टाइप डोर हैंडल
|
❌
|
✅
|
एलईडी टेल लाइटें
|
✅
|
✅
|
पीछे एलईडी फॉग लैंप्स
|
❌
|
✅
|
अपहोल्स्ट्री
|
लेदरेट
|
लेदर
|
लेदर-रेप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग वहील
|
✅ (केवल टिल्ट एडजस्टमेंट)
|
✅(टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टमेंट के साथ)
|
कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल
|
✅
|
✅
|
पीछे 6:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें
|
❌
|
✅
|
पीछे रिक्लाइनिंग सीटें
|
❌
|
✅(135-डिग्री रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ)
|
सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
|
✅
|
✅
|
सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो
|
❌
|
✅
|
इल्लुमिनेशन ग्लवबॉक्स
|
✅
|
❌
|
ग्लवबॉक्स कूलिंग
|
✅
|
❌
|
स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
✅
|
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स
|
टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे) और पीछे 15 वॉट टाइप-सी पोर्ट
|
1 टाइप-ए और 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)
|
डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
10.25-इंच
|
8.8-इंच
|
आगे वेंटिलेटेड सीटें
|
✅
|
✅
|
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
|
✅
|
✅ (पीछे एसी वेंट्स के साथ)
|
पीएम 2.5 एयर फिल्टर
|
❌
|
✅
|
वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
पेडल शिफ्टर
|
✅
|
❌
|
एयर प्यूरीफायर
|
✅
|
❌
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅ (अडेप्टिव)
|
सनरूफ
|
✅ (सिंगल-पैन ऑपनेबल)
|
✅ (फिक्स्ड पैनोरमिक)
|
मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
|
❌
|
✅ (256 कलर के साथ)
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅ (6 तरह से पावर एडजस्टमेंट)
|
पावर टेलगेट
|
❌
|
✅
|
ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
15.6-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
स्पीकर की संख्या
|
4
|
9 (4 ट्विटर और एक सबवुफर के साथ)
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
|
✅
|
✅
|
एलेक्सा कनेक्टिविटी
|
✅
|
❌
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
|
✅
|
✅
|
सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
|
✅
|
✅
|
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
|
✅
|
✅
|
हिल होल्ड असिस्ट
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
|
✅
|
✅
|
पीछे पार्किंग सेंसर
|
✅
|
✅
|
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|
✅
|
✅
|
सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक
|
✅
|
✅
|
ऑटो-डिमिंग ओआरवीएम
|
✅
|
✅
|
वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर
|
✅
|
✅ (केवल डिफॉगर)
|
रेन-सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
✅
|
एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
|
❌
|
✅(लेवल-2)
-
दोनों इलेक्ट्रिक कार की कीमत और पोजिशनिंग को देखते हुए यह स्पष्ट पता चलता है कि 2026 टाटा पंच ईवी की तुलना में विंडसर ईवी में कुछ अतिरिक्त कंफर्ट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि दोनों में बेसिक चीजों से काफी ज्यादा है, जिनमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, ड्यूल-डिजिटल डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।
-
विंडसर ईवी में बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पीछे रिक्लाइनिंग सीटें, और लेवल-2 एडीएएस जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
हालांकि, नई पंच ईवी में कुछ यूनिक टच भी मिलते हैं, जिनमें एक बड़ी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक एयर प्यूरीफायर, इल्लुमिनेशन के साथ ग्लवबॉक्स, पेडल शिफ्टर, एलेक्सा कनेक्टिविटी और वाशर के साथ एक पीछे वाइपर शामिल है।
-
यहां आप 2026 टाटा पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
एमजी विंडसर ईवी
|
बैटरी पैक
|
30 केडब्ल्यूएच
|
40 केडब्ल्यूएच
|
38 केडब्ल्यूएच
|
52.9 केडब्ल्यूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
1
|
1
|
पावर
|
88 पीएस
|
129 पीएस
|
136 पीएस
|
136 पीएस
|
टॉर्क
|
154 एनएम
|
154 एनएम
|
200 एनएम
|
200 एनएम
|
सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II)
|
365 किलोमीटर-375 किलोमीटर*
|
468 किलोमीटर
|
332 किलोमीटर
|
449 किलोमीटर
-
दोनों इलेक्ट्रिक कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, लेकिन एमजी विंडसर ईवी के दोनों वर्जन में बड़े बैटरी पैक का विकल्प है।
-
एमजी विंडसर ईवी का पावर और टॉर्क आउटपुट ज्यादा है।
-
हालांकि, छोटे साइज और थोड़े छोटे बैटरी पैक ऑप्शन का मतलब है कि 2026 टाटा पंच ईवी दोनों में ज्यादा किफायती है।
-
हमारी डिटेल्ड वेरिएंट अनुसार बैटरी पैक ऑप्शन स्टोरी से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी। हमने पंच आईसीई और पंच ईवी का कंपेरिजन भी किया है जिससे आपको अपने लिए सही गाड़ी लेने में मदद मिलेगी।
चार्जिंग ऑप्शन
|
2026 टाटा पंच ईवी
|
एमजी विंडसर ईवी / विंडसर ईवी प्रो
|
3.3 किलोवॉट एसी चार्जर और 15एम्पियर प्लग पॉइंट
|
30 केडब्ल्यूएच - 9.4 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15एम्पियर प्लग पॉइंट)
40 केडब्ल्यूएच - 13.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (15एम्पियर प्लग पॉइंट)
|
13.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत/ अनुपलब्ध
|
7.4 किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर
|
30 केडब्ल्यूएच - 3.6 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत
40 केडब्ल्यूएच - 5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत
|
7 घंटे में 10-100 प्रतिशत / 9.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत
|
डीसी फास्ट चार्जर
|
30 और 40 केडब्ल्यूएच - 56 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (50 किलोवॉट यूनिट का इस्तेमाल)
|
मिनट में 20-80 प्रतिशत (45 किलोवॉट) / मिनट में 20-80 प्रतिशत (60 किलोवॉट)
-
नई पंच ईवी में एमजी ईवी की तुलना में छोटा बैटरी पैक है, इसलिए यह एमजी ईवी की तुलना में 15एम्पियर प्लग पॉइंट और 7.4 किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर दोनों से जल्दी चार्ज होती है।
-
हालांकि, जब आप डीसी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे तो एमजी ईवी यहां आगे है, हालांकि कुछ चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि इसका चार्जिंग साइकिल काफी छोटा (नई पंच ईवी के 10-80 प्रतिशत की तुलना में 20-80 प्रतिशत) है। दूसरी बात, इसके आंकड़े 60 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर के बताए गए हैं जबकि टाटा ने 50 किलोवॉट यूनिट का दावा किया है।
कारदेखो की राय
नई टाटा पंच ईवी में बड़े बैटरी पैक और ज्यादा रेंज का दावा किया गया है, जिससे रेंज की चिंता कम हो जाती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और चार लोगों के परिवार के लिए आरामदायक केबिन इसे अच्छी डील बनाता है।
एमजी विंडसर ईवी में आपको पंच ईवी की तुलना में ज्यादा स्पेशियस केबिन, ज्यादा पावरफुल इंजन पावरट्रेन सेटअप, और कई एक्सट्रा मॉडर्न फीचर मिलते हैं। विंडसर ईवी में ज्यादातर मामलों में शानदार परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड राइड और हैंडलिंग मिलती है। हालांकि, इसके पोलराइजिंग डिजाइन और केबिन के अंदर फिजिकल कंट्रोल्स की कमी की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं तो एमजी इलेक्ट्रिक कार अपनी कीमत के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है।