2026 टाटा पंच ईवी vs एमजी विंडसर ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

फीचर 2026 टाटा पंच ईवी एमजी विंडसर ईवी

ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें ✅ (फॉलो-मी-होम के साथ वेलकम और गुडबाय फंक्शन) ✅ (फॉलो-मी-होम और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)

एलईडी डीआरएल ✅ ✅

एलईडी पोजिशनिंग लैंप ❌ ✅

आगे एलईडी फॉग लैंप्स ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) ❌

रूफ रेल्स ✅ ❌

ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर ✅ (डायनामिक) ✅

एयरोडायनामिक डिजाइन ड्यूल-टोन अलॉय व्हील ✅ (16-इंच) ✅ (18-इंच)

फ्लश-टाइप डोर हैंडल ❌ ✅

एलईडी टेल लाइटें ✅ ✅

पीछे एलईडी फॉग लैंप्स ❌ ✅

अपहोल्स्ट्री लेदरेट लेदर

लेदर-रेप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग वहील ✅ (केवल टिल्ट एडजस्टमेंट) ✅(टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टमेंट के साथ)

कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅

पीछे 6:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें ❌ ✅

पीछे रिक्लाइनिंग सीटें ❌ ✅(135-डिग्री रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ)

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅

सभी दरवाजों के लिए ऑटो अप/डाउन पावर विंडो ❌ ✅

इल्लुमिनेशन ग्लवबॉक्स ✅ ❌

ग्लवबॉक्स कूलिंग ✅ ❌

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (आगे) और पीछे 15 वॉट टाइप-सी पोर्ट 1 टाइप-ए और 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 8.8-इंच

आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ (पीछे एसी वेंट्स के साथ)

पीएम 2.5 एयर फिल्टर ❌ ✅

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅

पेडल शिफ्टर ✅ ❌

एयर प्यूरीफायर ✅ ❌

क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडेप्टिव)

सनरूफ ✅ (सिंगल-पैन ऑपनेबल) ✅ (फिक्स्ड पैनोरमिक)

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ✅ (256 कलर के साथ)

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ (6 तरह से पावर एडजस्टमेंट)

पावर टेलगेट ❌ ✅

ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅

इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच टचस्क्रीन 15.6-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅

स्पीकर की संख्या 4 9 (4 ट्विटर और एक सबवुफर के साथ)

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स ✅ ✅

एलेक्सा कनेक्टिविटी ✅ ❌

एयरबैग 6 6

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅

सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅

हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅

हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅

360-डिग्री कैमरा ✅ ✅

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅

पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅ ✅

ऑटो-डिमिंग ओआरवीएम ✅ ✅

वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर ✅ ✅ (केवल डिफॉगर)

रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅