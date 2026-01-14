2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट और टाटा पंच ईवी के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 14, 2026 12:28 pm । स्तुति

टाटा पंच फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में पंच इलेक्ट्रिक वर्जन वाले कई डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं

फेसलिफ्ट टाटा पंच भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी में कई सारे मॉडर्न स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें पतली एलईडी डीआरएल्स, ऑल-एलईडी लाइटिंग और शार्प अलॉय व्हील्स शामिल है। करीब से देखने पर आप महसूस करेंगे कि इसमें पंच इलेक्ट्रिक वर्जन से मिलती जुलती कई सारी समानताएं हैं। हमनें डिजाइन, फीचर और पावरट्रेन के मामले में नई टाटा पंच फेसलिफ्ट का कंपेरिजन पंच इलेक्ट्रिक वर्जन से किया है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

डिजाइन

आगे की डिजाइन

टाटा पंच गाड़ी के दोनों वर्जन में मॉडर्न डिजाइन लेंग्वेज अपनाई गई है। हालांकि, आईसीई वर्जन को इलेक्ट्रिक मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें कई बदलाव जरूर किए गए हैं। पंच आईसीई वर्जन में आगे की तरफ ग्रिल पर पतली ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जबकि पंच ईवी में ग्रिल पर क्लोज़्ड-ऑफ पैनल मिलता है। इन दोनों गाड़ियों में अंतर एलईडी डीआरएल्स का भी है।

नई टाटा पंच आईसीई वर्जन में इंडिविजुअल एलईडी डीआरएल यूनिट दी गई है, जबकि पंच ईवी में पतली एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसे सेंट्रल लाइटिंग एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है। इन दोनों मॉडल्स में दी गई एलईडी डीआरएल्स टर्न इंडिकेटर की तरह भी काम करती हैं। पंच ईवी की खास बात यह है कि इसमें नेक्सन ईवी की तरह डायनामिक टर्न इंडिकेटर और वेलकम/गुडबाय एनिमेशन दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार में टाटा के नए 2-डायमेंशनल लोगो के साथ चार्जिंग पोर्ट के लिए फ्लैप दिया गया है।

पंच आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन में ऑल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स के लिए ट्राएंगुलर हाउसिंग दी गई है। पंच के दोनों वर्जन में 360-डिग्री कैमरा सेटअप के तौर पर आगे वाले बंपर पर कैमरा लगा हुआ है। स्टैंडर्ड मॉडल में बुलबार स्टाइल सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है, जबकि पंच ईवी में इसे ज्यादा कन्वेंशनल तरीके से पोजिशन किया गया है।

साइड

पंच एसयूवी कार के दोनों वर्जन में सबसे ज्यादा समानताएं साइड प्रोफाइल में देखने को मिलती है। इन दोनों गाड़ियों में चौड़ी बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, टर्न इंडिकेटर (ब्लैक फिनिशिंग में) के साथ ओआरवीएम्स और सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

राइडिंग के लिए इन दोनों गाड़ियों में 16-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि पंच ईवी में बेहतर एफिशिएंसी के लिए एरोडायनेमिक डिजाइन व्हील्स लगे हुए हैं।

पीछे की डिजाइन

अगर बात लाइटिंग सेटअप की करें तो इन दोनों गाड़ियों के पीछे का हिस्सा एक दूसरे से काफी अलग है। पंच आईसीई वर्जन में नई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है, जबकि पंच ईवी में पुराने वर्जन वाली 'ट्राई-एरो' मोटिफ के साथ अलग से लाइटिंग यूनिट दी गई है। पंच आईसीई वर्जन में टेलगेट पर 'पंच' बैजिंग दी गई है, जबकि पंच इलेक्ट्रिक वर्जन में टेलगेट पर 'पंच ईवी' बैजिंग मिलती है। इन दोनों गाड़ियों में सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है, लेकिन पंच इलेक्ट्रिक वर्जन में 2-पीस यूनिट मिलती है।

यहां देखें टाटा पंच फेसलिफ्ट की फोटो गैलरी और नई और पुरानी टाटा पंच के बीच कितना है अंतर। यहां देखें नई टाटा पंच के कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

टाटा पंच आईसीई मॉडल के इंटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं। इसमें पंच ईवी की तरह इल्युमिनेटेड 'टाटा' लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इस गाड़ी में नए डिजाइन के सेंट्रल एसी वेंट्स दिए गए हैं जो अब इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की तरह दिखते हैं। नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में पंच ईवी की तरह क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए टच-एनेबल्ड पैनल दिए गए हैं।

पंच आईसीई वर्जन में सेंटर कंसोल पर गियर शिफ्टर और कन्वेंशनल हैंडब्रेक लीवर दिए गए हैं, जबकि पंच ईवी में ड्राइव सिलेक्टर के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक फीचर मिलते हैं।

इन दोनों गाड़ियों में अलग-अलग केबिन थीम दी गई है। पंच आईसीई वर्जन में डुअल-टोन ग्रे और ब्लू इंटीरियर (सीटों के लिए) दिया गया है, जबकि पंच इलेक्ट्रिक वर्जन में डुअल-टोन व्हाइट ग्रे कलर थीम दी गई है जो इसके केबिन को हवादार बनाती है और इसे काफी स्पेशियस लुक देती है। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट (स्टोरेज के साथ) और रियर सेंटर आर्मरेस्ट (कपहोल्डर के बिना) दिए गए हैं। पंच के दोनों वर्जन में फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है, लेकिन इनमें रियर मिडल पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है।

फीचर

टाटा की इन दोनों एसयूवी कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ), सिंगल-पेन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए हैं। इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस फोन चार्जर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं।

पंच इलेक्ट्रिक कार में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (आईसीई मॉडल में छोटे 7-इंच यूनिट के मुकाबले) और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए पंच आईसीई और पंच ईवी में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, हिल असिस्ट, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

दोनों पंच कार को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। टाटा ने नई पंच के लॉन्च इवेंट में एक इंटरनल क्रैश टेस्ट का वीडियो दिखाया, जिसमें एसयूवी को टाटा ट्रक से टकराया गया था!

इंजन ऑप्शन

इस मामले में यह दोनों कार एक दूसरे से काफी अलग हैं। यहां देखें पंच आईसीई और पंच ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

2026 टाटा पंच टाटा पंच ईवी स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी मीडियम रेंज (25 केडब्लूएच) लॉन्ग रेंज (35 केडब्लूएच) इलेक्ट्रिक मोटर – – – 1 1 पावर 88 पीएस 120 पीएस 73.4 पीएस 82 पीएस 122 पीएस टॉर्क 115 एनएम 170 एनएम 103 एनएम 114 एनएम 190 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* – – एमआईडीसी सर्टिफाइड रेंज – – – 315 किलोमीटर 421 किलोमीटर

टाटा ने फेसलिफ्ट पंच में नेक्सन वाला नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है। यह भारत का पहला आईसीई मॉडल है जिसमें सीएनजी-एएमटी कॉम्बिनेशन दिया गया है। जबकि, पंच ईवी में तीन रिजनरेटिव मोड (बंद करने के ऑप्शन के साथ) दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कार की कीमत 5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) के बीच है। जबकि, पंच इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये के बीच है। स्टैंडर्ड पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर, सिट्रोएन सी3, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से है, जबकि पंच इलेक्ट्रिक कार सिट्रोएन ईसी3 को कड़ी टक्कर देती है और यह गाड़ी टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन है।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम नई दिल्ली के अनुसार है।