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    एमजी मैजेस्टर भारत में हुई लॉन्च: 40.99 लाख रुपये रखी गई टॉप वेरिएंट की शुरूआती कीमत!

    ग्लोस्टर से कहीं ज्यादा आकर्षक, ज्यादा फीचर्स वाली और कहीं अधिक प्रभावशाली। आइए जानते हैं मैजेस्टर को एक बेहतरीन विकल्प बनाने वाले फैक्टर्स...

    प्रकाशित: मई 27, 2026 02:48 pm । भानु

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    MG Majestor

    एमजी ने आधिकारिक तौर पर भारत में मैजेस्टर को लॉन्च कर दिया है, जिसकी टॉप-स्पेक सैवी ट्रिम की शुरुआती कीमत 40.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। एमजी ग्लोस्टर के ज्यादा प्रीमियम और मजबूत विकल्प के रूप में पेश की गई मैजेस्टर में नया डिज़ाइन, फीचर्स से भरपूर केबिन और एक दमदार डीजल इंजन दिया गया है, जिसमें वैकल्पिक 4 व्हील ड्राइव क्षमता भी उपलब्ध है।

    एमजी मैजेस्टर, एमजी की प्रमुख 7-सीटर एसयूवी बन गई है, और आप इसे आज ही 41,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। इसलिए, यदि आप एक फैमिली एसयूवी की तलाश में हैं, तो मैजेस्टर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एमजी की इस नई प्रमुख एसयूवी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है, तो उसके लिए आगे पढ़ें:

    एमजी मैजेस्टर: वेरिएंट

    मैजेस्टर दो वेरिएंट: शार्प और सैवी में उपलब्ध है। सैवी वेरिएंट की कीमत 40.99 लाख रुपये से लेकर 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। यहां इसके वेरिएंट के अनुसार कीमतों पर डाले एक नज़र:

    वेरिएंट्स 

    कीमत (एक्सशोरूम)

    सैवी 4x2

    40.99 लाख रुपये

    सैवी 4x4

    44.99 लाख रुपये

    शार्प वेरिएंट की कीमत का खुलासा कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। 

    डिजाइन

    • एमजी मैजेस्टर प्रीमियम फिनिश और रग्ड एलिमेंट्स का बेहतरीन मेल है और ग्लोस्टर की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली डिजाइन के साथ पेश की गई है। 

    MG Majestor Front

    • सामने से देखने पर, मैजेस्टर को पूरी तरह से नया डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल है जो रोड प्रजेंस को तुरंत बढ़ा देती है।
    • इसमें स्प्लिट हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें स्लीक एलईडी डीआरएल ऊपर की ओर स्थित हैं और मुख्य एलईडी हेडलाइट्स बंपर में इंटीग्रेटेड है।
    • इसके रग्ड लुक को और निखारने के लिए, इसमें सैटिन सिल्वर फिनिश वाली एक विशाल फ्रंट स्किड प्लेट और बंपर में खूबसूरती से एकीकृत फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
    • साइड से देखने पर मैजेस्टर का सिल्हूट ग्लोस्टर जैसा ही दिखता है। हालांकि, यह ग्लोस्टर से लंबा है।
    • मैजेस्टर में मजबूत शोल्डर लाइन और प्रभावशाली बॉडी क्लैडिंग व व्हील आर्क दिए गए हैं।

    MG Majestor side

    • इसके बड़े साइज और बॉक्सी सिल्हूट के कारण यह सड़क पर आसानी से नज़र आ जाती है।
    • इस एमजी कार में नए 19 इंच की अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो व्हील आर्क को खूबसूरती से भरती हैं और प्रीमियम लुक को बढ़ाती हैं।

    छोटी-छोटी बातें:

    ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स के ज्यादा उपयोग से मैजेस्टर, क्रोम-सेंट्रिक ग्लोस्टर की तुलना में ज्यादा आक्रामक दिखती है।

    • ज्यादातर मॉर्डन कारों की तरह, इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और फ्लैट टेलगेट मिलते हैं, जो इसके एसयूवी अनुपात को निखारते हैं।

    MG Majestor rear

    • ओवरऑल डिज़ाइन को और भी आकर्षक बनाने के लिए, पीछे की तरफ मोटी क्लैडिंग, एक मजबूत स्किड प्लेट और वर्टिकल रिफ्लेक्टर दिए गए हैं।
    • स्पोर्टी लुक के लिए, इसमें ट्विन एग्जॉस्ट आउटलेट दिए गए हैं।
    • एमजी ने टेलगेट पर बड़ा 'MAJESTOR' बैज लगाया है, जिससे इसका नाम आसानी से नज़र आता है।

    बड़ी एसयूवी पसंद करने वालों के लिए:

    मैजेस्टर इस सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है, जिसकी लंबाई 5,046 मिलीमीटर, चौड़ाई 2,016 मिमी और ऊंचाई 1,876 मिमी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों से साइज के मोर्चे पर कैसी है तो ये आर्टिकल पढ़ें।  

    कलर विकल्प

    एमजी मैजेस्टर चार कलर में उपलब्ध है:

    • पर्ल व्हाइट
    • कंक्रीट ग्रे
    • ब्लैक मेटल
    • ब्लैक ऐश

    मैजेस्टर के सभी कलर्स को देखने के लिए यह आर्टिकल पढ़ें

    इंटीरियर

    • मैजेस्टर में ब्लैक और ग्रे के मिश्रण से बना एक सिंपल डैशबोर्ड लेआउट है। डार्क केबिन को स्पोर्टी लुक देते हैं।

    MG Majestor dashboard

    • डैशबोर्ड पर एक स्टैंडअलोन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसके नीचे वर्टिकल एसी वेंट दिए गए हैं।
    • अच्छी बात यह है कि 2026 में भी एमजी ने अपनी नई एसयूवी में एयर कंडीशनिंग के लिए टॉगल-स्टाइल कंट्रोल दिए हैं, जो इस्तेमाल में आसान और सुविधाजनक हैं।
    • ड्राइवर को ग्लोस्टर से लिया गया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्प्ले करता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील पर एडीएएस कंट्रोल भी दिए गए हैं।
    • लोअर सेंटर कंसोल में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम को ऑपरेट करने और ड्राइव मोड बदलने के लिए दो रोटरी नॉब दिए गए हैं।
    • इसमें पर्याप्त स्टोरेज स्पेस, चार्जिंग पोर्ट्स और प्रीमियम केबिन का अहसास दिलाने के लिए सॉफ्ट-टच मैटेरियल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है।

    MG Majestor second-row seats

    • दूसरी रो में, मैजेस्टर 6 और 7 सीटों वाले लेआउट में उपलब्ध है। 6 सीटों वाले वर्जन में कैप्टन सीटें दी गई हैंं जो बड़ी और बेहद आरामदायक हैं।
    • 7 सीटों वाले वर्जन में सेकंड रो में बेंच और थर्ड रो में काफी स्पेस दिया गया है।

    ज्यादा स्पेशियस केबिन:

    मैजेस्टर सिर्फ कागज़ पर ही 7-सीटर नहीं है, बल्कि इसकी थर्ड रो वास्तव में उपयोग करने योग्य है। यह इसकी ज्यादा लंबाई और व्हीलबेस के कारण संभव है।

    • पीछे बैठने वाले यात्रियों को एक डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, अलग डिस्प्ले वाला एयर प्योरिफायर और कई चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं।
    • यदि आप 6-सीटर लेआउट चुनते हैं, तो सेकंड रो में कैप्टन सीटों में वेंटिलेटेड और मसाज दोनों फंक्शन मिलते हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    • एमजी मैजेस्टर अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन एसयूवी में से एक है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स, कंफर्ट और बेहतरीन अनुभव देने वाले फीचर्स मौजूद हैं। आइए इसके सभी फीचर्स पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र:
    • इसके प्रमुख फीचर्स में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

    MG Majestor infotainment

    • इसके अलावा, इसमें 12 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, मसाज और वेंटिलेटेड रियर सीटें (6-सीटर वर्जन), 3-ज़ोन ऑटोमैटिक एसी, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, एयर प्योरिफायर, पावर टेलगेट और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती हैं।
    • सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

    बूट स्पेस

    एमजी मैजेस्टर में थर्ड रो की सीटें फोल्ड न करने पर 343 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। थर्ड रो की सीटें फोल्ड करने पर और भी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, जिससे कुल 343 लीटर का स्पेस उपलब्ध हो जाता है।

    इस सुविधा के साथ, मैजेस्टर का उपयोग लंबी यात्राओं के साथ-साथ किराने का सामान और एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी किया जा सकता है।  

    पावरट्रेन

    एमजी मैजेस्टर केवल एक डीजल इंजन विकल्प के साथ आती है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स पर एक नज़र डालते हैं:

    इंजन

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल 

    पावर

    215 पीएस

    टॉर्क 

    478.5 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    8-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन 

    आरडब्लूडी/4डब्लूडी 

    आरडब्लूडी- रियर व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी - फोर व्हील ड्राइव, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • मैजेस्टर में 2 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 215 पीएस तक की पावर जनरेट करता है।

    MG Majestor off-roading

    • यह रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों में उपलब्ध है।
    • यह इंजन केवल 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।
    • फोर-व्हील ड्राइव विकल्प के साथ, आपको 10 ऑफ-रोड मोड, 810 मिमी की वॉटर वेडिंग कैपेसिटी और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं। ये विशेषताएं मैजेस्टर को ऑफ रोडिंग के दौरान बेहद सक्षम बनाती हैं।
    • ध्यान दें कि मैजेस्टर में पेट्रोल या मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

    मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों से ज्यादा पावरफुल

    मैजेस्टर, फॉर्च्यूनर और कोडिएक जैसे करीबी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में ज्यादा पावरफुल है।

    कंपेरिजन

    एमजी मैजेस्टर कार का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा। 

    हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जल्द ही मैजेस्टर का उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के साथ डीटेल्ड कंपेरिजन लेकर आएंगे। तब तक, नीचे कमेंट सेक्शन में मैजेस्टर के बारे में अपनी राय जरूर बताएं।

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