एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर vs टोयोटा फॉर्च्यूनर vs जीप मेरिडियन vs स्कोडा कोडिएक vs फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन: साइज कंपेरिजन

एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है और यहां इसे एमजी की सबसे महंगी कार के तौर पर पेश किया जाएगा। इसे ग्लोस्टर पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें अंदर व बाहर कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड किए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। इसके बड़े साइज को देखते हुए हमने इसका मुकाबला सेगमेंट की दूसरी कारों से किया है। तो साइज के मामले में यह बाकी कारों के मुकाबले कैसी है, जानेंगे यहां:

एमजी मैजेस्टर vs अन्य कार: साइज कंपेरिजन

एमजी मैजेस्टर एमजी ग्लोस्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर/टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जीप मेरिडियन स्कोडा कोडिएक 2026 फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन लंबाई 5,046 मिलीमीटर 4,985 मिलीमीटर 4,795 मिलीमीटर 4,769 मिलीमीटर 4,758 मिलीमीटर 4,792 मिलीमीटर चौड़ाई 2,016 मिलीमीटर 1,926 मिलीमीटर 1,855 मिलीमीटर 1,859 मिलीमीटर 1,864 मिलीमीटर 1,866 मिलीमीटर ऊंचाई 1,876 मिलीमीटर 1,867 मिलीमीटर 1,835 मिलीमीटर 1,698 मिलीमीटर 1,679 मिलीमीटर 1,665 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,950 मिलीमीटर 2,950 मिलीमीटर 2,745 मिलीमीटर 2,782 मिलीमीटर 2,791 मिलीमीटर 2,789 मिलीमीटर

5 मीटर से अधिक लंबाई के साथ, एमजी मैजेस्टर भारत के कार बाजार में सबसे लंबी मास-मार्केट फुल साइज एसयूवी होगी। ग्लोस्टर दूसरी सबसे लंबी गाड़ी है जिसकी लंबाई 4985 मिलीमीटर है, जबकि अन्य सभी मॉडल की लंबाई 4.7 मीटर से अधिक है।

फुल साइज एसयूवी की चौड़ाई की बात करें तो यहां भी मैजेस्टर ज्यादा चौड़ी है, इसकी चौड़ाई 2016 मिलीमीटर है।

बड़ी एमजी एसयूवी कार की ऊंचाई भी बाकी कारों से ज्यादा है, वहीं ग्लोस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर-फॉर्च्यूनर लेजेंडर क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

दोनों एमजी कार का व्हीलबेस एक समान है, जबकि बाकी सभी कारों का व्हीलबस छोटा है। बाकी चार में स्कोडा कोडिएक आगे है, जबकि फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर का व्हीलबेस सबसे कम है।

हमने मैजेस्टर और ग्लोस्टर का स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन भी किया है, जिससे आपको फैसला लेने में आसानी होगी।

एमजी मैजेस्टर: फीचर

एमजी ने मैजेस्टर एसयूवी कार में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड एडजस्टेबल सीटें, और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हम एमजी मैजेस्टर के वेरिएंट अनुसार फीचर पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।

एमजी मैजेस्टर: इंजन

एसयूवी कार केवल एक डीजल इंजन में मिलेगी, जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन पावर 215 पीएस टॉर्क 478 एनएम गियरबॉक्स* 8-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

इसमें 10 ऑफ-रोड मोड के साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप, 810 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं, जो मैजेस्टर को अच्छी ऑफ रोडिंग कार बनाते हैं।

एमजी मैजेस्टर: संभावित लॉन्च और प्राइस

एमजी मैजेस्टर की कीमत की घोषणा अप्रैल 2026 में होगी। हमारा मानना है कि कंपनी इस फुल साइज एसयूवी कार की प्राइस 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के करीब रखी सकती है। इसका मुकाबला एमजी ग्लोस्टर से रहेगा। इसके अलावा इसकी टक्कर स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, और आगामी फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगी।