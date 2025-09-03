मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी से भारत में उठा पर्दा, भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 01:50 pm । स्तुति

विक्टोरिस एसयूवी को मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा और इस गाड़ी को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा

एक्सटीरियर पर इसमें नई डिजाइन के साथ एलईडी लाइटिंग एलिमेंट, 18-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं।

यह गाड़ी छह वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई (ओ) प्लस में आएगी।

इस गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें लेवल-2 एडीएएस दिया गया है और इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

इसमें ग्रैंड विटारा वाला पावरट्रेन सेटअप दिया गया है जिसमें पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन शामिल है।

यह अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप के साथ आने वाली मारुति की पहली कार है, जिससे इसमें ज्यादा बूट स्पेस मिलेगी।

मारुति ने अपनी नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार विक्टोरिस से भारत में पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी को कंपनी के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। कंपनी के लाइनअप में इसे मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया गया है। विक्टोरिस गाड़ी में नई डिजाइन और मॉडर्न फीचर के अलावा पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। मारुति विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग भी मिली है, जो कि डिजायर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी कार बन गई है। विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिए गए हैं।

मारुति की इस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे आगे :-

डिजाइन

मारुति विक्टोरिस कार में आगे की तरफ क्रोम एक्सेंट के साथ पतली हॉरिजोंटल ग्रिल दी गई है जिसके पास में शार्प एलईडी हेडलैंप्स पोजिशन किए गए हैं और इसके ऊपर की तरफ पतली पिक्सेल एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इसे कनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। इसमें फ्रंट बंपर पर ब्लैक इंसर्ट के साथ लेयर्ड डिजाइन और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर इसमें राइडिंग के लिए 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें स्क्वायर व्हील आर्क के साथ ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। इसकी रूफलाइन थोड़ी पीछे की तरफ झुकी हुई है और इसमें ओआरवीएम्स, रूफ रेल्स, और डार्क पिलर की वजह से फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट दिया गया है।

पीछे की तरफ इसमें पिक्सेल पैटर्न कनेक्टेड टेललैंप्स और ब्लैक क्लैडिंग पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

विक्टोरिस गाड़ी में बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यह मारुति की पहली कार है जिसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा एसयूवी वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 137 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 121.5 एनएम ट्रांसमिशन* 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी

विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप दिया गया है, जिससे इसमें ज्यादा बूट स्पेस मिल सकेगी।

कंपेरिजन

मारुति विक्टोरिस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व और स्कोडा कुशाक जैसी पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।