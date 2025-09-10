मेड-इन-इंडिया मारुति ई विटारा को यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 12:14 pm । सोनू

मारुति की इलेक्ट्रिक कार को बड़ों की सुरक्षा के लिए 77 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा के लिए 85 प्रतिशत स्कोर मिला, जबकि पैसेंजर कंपार्टमेंट को स्टेबल बताया गया है

ई विटारा का वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए स्कोर 31/40 और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर 42/49 है।

सड़क पर चल रहे लोगों और सेफ्टी असिस्ट टेस्ट में इसे क्रमश: 79 प्रतिशत और 72 प्रतिशत स्कोर मिला।

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग तक, एक 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

मारुति ई विटारा का गुजरात प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद इस मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार का यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है, जिसमें इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसका वयस्क पैसेंजर सुरक्षा के लिए स्कोर 77 प्रतिशत और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कोर 85 प्रतिशत रहा है। आप नीचे क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को विस्तार से देख सकते हैं:

वयस्क पैसेंजर सुरक्षा - 40 में से 31 पॉइंट (77 प्रतिशत)

ई विटारा में वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा का स्कोर चार क्रैश टेस्ट पैरामीटर: फ्रंट इंपेक्ट, लेटरल इंपेक्ट, रियर इंपेक्ट और रेस्क्यू व एक्सट्रिकेशन के आधार पर निर्धारित किया गया। फ्रंटल इंपेक्ट में ड्राइवर और आगे वाली पैसेंजर सीट पर रखी डमी के घुटनों और थाई बोन को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि ड्राइवर की छाती को ‘मामूली’ सुरक्षा मिली। यहां तक कि फुल विड्थ रिजिड बैरियर टेस्ट में भी ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को ‘कमजोर’ बताया गया, जबकि पीछे वाले पैसेंजर के सिर को ‘मामूली’ सुरक्षा मिली।

साइड मोबाइल बैरियर और साइड पोल टेस्ट में ड्राइवर के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छा’ बताया गया। आगे की सीटों और हेड रेस्ट्रेंट पर किए गए टेस्ट से पता चला है कि पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में अच्छी सुरक्षा मिली। इसका पैसेंजर कंपार्टमेंट स्थिर पाया गया है।

बच्चों की सुरक्षा - 49 में से 42 पॉइंट (85 प्रतिशत)

इस मामले में ई विटारा ने काफी बेहतर पदर्शन किया। फ्रंटल ऑफसेट और साइड बैरियर टेस्ट में 6 से 10 साल के बच्चे की डमी के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। यूरो एनकैप रिपोर्ट के अनुसार, सुजुकी ई विटारा में ‘चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन’ सिस्टम नहीं है, जो कार के अंदर बच्चों के छूट जाने पर दूसरों को अलर्ट करता है। हालांकि, सभी चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम कार के अंदर ठीक से लगाए जा सकते हैं।

सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा - 63 में से 50.3 पॉइंट (79 प्रतिशत)

इस टेस्ट में यह पता चलता है कि दुर्घटना की स्थिति में कार के एक्सटीरियर कंपोनेंट सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए कितने सुरक्षित हैं। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के सिर को अच्छा या पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला, वहीं पैदल यात्रियों या साइकिल चालकों के विंडस्क्रीन पिलर से टकराने की स्थिति में परिणाम खराब रहे। सभी टेस्ट में थाई बोन, घुटने और टिबिया को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को पैदल यात्रियों के लिए ‘पर्याप्त’ माना गया, वहीं मोटरसाइकिल सवारों के लिए ‘अच्छा’ बताया गया। हालांकि, यूरो एनकैप ने पाया कि कार के पिछले हिस्से में बैठे लोगों को सुरक्षा नहीं दी गई है।

सेफ्टी असिस्ट - 18 में से 13 पॉइंट (72 प्रतिशत)

ई विटारा में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। टेस्ट में सड़क पर अन्य व्हीकलों के प्रति प्रतिक्रिया में ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को ‘अच्छा’ माना गया है। लेन कीप असिस्ट और डिपार्चर असिस्ट भी ठीक से काम करते हैं और अगर गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो उसे सही कर देते हैं। इसमें ड्राइवर स्टेटस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ड्राइवर की थकान का पता लगाता है।

ई विटारा के अन्य सेफ्टी फीचर में 7 एयरबैग तक, एक 360 डिग्री कैमरा, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

मारुति ई विटारा: ओवरव्यू

ई विटारा मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसे सुजुकी की नई डिजाइन लैंग्वेज दी गई है, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, वाई-शेप डीआरएल, रैपअराउंड एलईडी टेललाइट और 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील शामिल है।

इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन केबिन थीम के साथ सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। केबिन में प्रमुख हाइलाइट इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप (एक 10.25-इंच टचस्क्रीन और एक 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) है। इलेक्ट्रिक विटारा के अन्य फीचर में एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, एक इनफिनिटी साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट शामिल है।

ई विटारा में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 192.5 एनएम 192.5 एनएम फुल चार्ज में रेंज घोषणा होनी बाकी 500 किलोमीटर से अधिक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ई विटारा में ऑल-व्हील-ड्राइव का विकल्प भी है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

मारुति ई विटारा की कीमत 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।