2025 मारुति विक्टोरिस बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: फोटो में देखिए इस कॉम्पेक्ट एसयूवी के दोनों वेरिएंट में क्या कुछ है अंतर

मारुति विक्टोरिस का एंट्री लेवल वेरिएंट काफी बेसिक लगता है, लेकिन इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, ऑटो एसी और 6 एयरबैग्स जैसे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं

हाल ही में मारुति विक्टोरिस से भारत मे पर्दा उठा है। यह भारत में मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। यह गाड़ी छह वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में आएगी। मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई और टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) के बीच कितना है अंतर, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां :-

आगे की डिजाइन

मारुति विक्टोरिस के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) के मुकाबले बेस वेरिएंट एलएक्सआई में बेसिक डिजाइन टच दिए गए हैं जिसमें हैलोजन हेडलाइट और हैलोजन पोजिशनिंग लैंप्स शामिल है। जबकि, टॉप वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ पिक्सलेटेड एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फॉग लाइट दी गई है। मारुति विक्टोरिस के इन दोनों वेरिएंट में बंपर पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

इन दोनों वेरिएंट में अंतर साइड प्रोफाइल का है। विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में ब्लैक आउट ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एलएक्सआई वेरिएंट में ओआरवीएम्स पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए बेस मॉडल में 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में पिलर पर बॉडी कलर फिनिशिंग दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट में ब्लैक कलर फिनिश मिलती है। मारुति विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में केवल मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। यहां देखें सभी वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन।

इन दोनों एसयूवी कार में शार्क-फिन एंटीना दिया गया है, जबकि टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) में पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

पीछे की डिजाइन

मारुति विक्टोरिस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेललाइट नहीं दी गई है, जो कि इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में मिलती है। इन दोनों वेरिएंट में रियर डिफॉगर दिया गया है, जबकि विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में रियर वाइपर भी दिया गया है।

केबिन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई के केबिन में डुअल-टोन ब्लैक और आइवरी कलर थीम दी गई है, जबकि ग्राहक टॉप वेरिएंट के साथ ब्लैक और आइवरी और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कलर थीम भी चुन सकते हैं। इस एसयूवी कार के दोनों वेरिएंट का इंटीरियर लेआउट एक जैसा है। विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फुटवेल लाइटिंग और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम एलिमेंट की कमी है, जबकि इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है।

जबकि, विक्टोरिस टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री समेत 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल लाइटिंग फीचर दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और रियर एसी वेंट्स की सुविधा दी गई है।

फीचर

मारुति विक्टोरिस एसयूवी के एंट्री-लेवल वेरिएंट में स्मॉल 7-इंच टचस्क्रीन और एनालॉग क्लस्टर दिया गया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में बड़ी 10.1-इंच टचस्क्रीन के साथ 10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। यह बड़ी टचस्क्रीन यूनिट ना केवल कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, बल्कि यह एलेक्सा वॉइस असिस्ट के साथ भी आएगी।

विक्टोरिस एलएक्सआई वेरिएंट में ऑटो एसी, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, डुअल-स्पीकर सेटअप, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट, और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल-होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, मल्टी-ड्राइव मोड, सबवूफर के साथ 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है, जो मारुति कार में पहली बार मिलेगा।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में केवल माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस (ओ) में माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की चॉइस दी गई है।

संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 9.75 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।