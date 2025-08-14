सभी
    मारुति अर्टिगा, मारुति ईको और टोयोटा इनोवा रहीं जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाले मास-मार्किट एमपीवी कार

    प्रकाशित: अगस्त 14, 2025 11:33 am । स्तुति

    33 Views
    Write a कमेंट

    जून 2025 के मुकाबले जुलाई 2025 में टोयोटा रुमियन एमपीवी की सेल्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है

    किआ कैरेंस क्लाविस, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के साथ मास-मार्केट एमपीवी सेगमेंट के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ गया है। पिछले महीने 15,000 से ज्यादा एमपीवी कारें बेचीं गई, ऐसे में अब यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि भारत में ऐसी बॉडी टाइप वाली कारों के प्रति लोग अपनी रुचि दिखाने लगे हैं। जुलाई 2025 में किस मास-मार्केट एमपीवी कार को मिले कितने बिक्री के आंकड़े जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    कार मॉडल 

    जुलाई 2025 में सेल्स  

    जून 2025 में सेल्स (पिछले महीने) 

    जुलाई 2024 में सेल्स (पिछले साल) 

    मासिक सेल्स वृद्धि/गिरावट  

    सालाना सेल्स वृद्धि/गिरावट  

    मारुति अर्टिगा

    16,604 यूनिट्स 

    14,151 यूनिट्स 

    15,701 यूनिट्स 

    + 15 प्रतिशत 

    + 6 प्रतिशत 

    मारुति ईको

    12,341 यूनिट्स 

    9,340 यूनिट्स 

    11,916 यूनिट्स 

    + 24 प्रतिशत 

    + 4 प्रतिशत 

    टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस + क्रिस्टा) 

    9,112 यूनिट्स 

    8,802 यूनिट्स 

    9,912 यूनिट्स 

    + 3 प्रतिशत 

    (- 8 प्रतिशत )

    किआ कैरेंस (कैरेंस + क्लाविस + क्लाविस ईवी) 

    7,602 यूनिट्स 

    7,921 यूनिट्स 

    5,679 यूनिट्स 

    (- 4 प्रतिशत )

    + 34 प्रतिशत 

    मारुति एक्सएल6 

    2,146 यूनिट्स 

    2,011 यूनिट्स 

    2,923 यूनिट्स 

    + 7 प्रतिशत 

    (- 27 प्रतिशत )

    रेनो ट्राइबर 

    1,987 यूनिट्स 

    1,421 यूनिट्स 

    1,457 यूनिट्स 

    + 28 प्रतिशत 

    + 36 प्रतिशत 

    टोयोटा रुमियन 

    576 यूनिट्स 

    1,415 यूनिट्स 

    1,929 यूनिट्स 

    (- 146 प्रतिशत )

    (- 70 प्रतिशत )

    मारुति इन्विक्टो 

    351 यूनिट्स 

    264 यूनिट्स 

    251 यूनिट्स 

    + 33 प्रतिशत 

    + 40 प्रतिशत 

    कुल

    50,719 यूनिट्स 

    45,325 यूनिट्स 

    49,768 यूनिट्स 

    यह भी पढ़ें : जुलाई 2025 सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट : मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

    Maruti Ertiga

    • मारुति अर्टिगा ने एमपीवी कार के सेल्स चार्ट में टॉप पोजिशन बरकरार रखी हुई है।16,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 15 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 

    Maruti Eeco

    • जुलाई 2025 में मारुति ईको कार की 12,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। अर्टिगा की तरह इस एमपीवी कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 24 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 

    Toyota Innova Crysta

    • टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार इनोवा हाईक्रॉस और क्रिस्टा को जुलाई 2025 में 9000 यूनिट्स से ज्यादा बिक्री के आंकड़े मिले। इन दोनों गाड़ी की मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2024 के मुकाबले पिछले महीने इस एमपीवी कार की 800 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। 

    Kia Carens Clavis

    • कैरेंस नेमप्लेट के तहत कैरेंस क्लाविस ईवी और ईवी वर्जन को पिछले कुछ महीनों में शामिल किया गया है। जुलाई 2025 में इन दोनों गाड़ी की संयुक्त 7,602 यूनिट्स बेचीं गई, जबकि जून 2025 में इसकी 300 यूनिट्स ज्यादा बिकीं थी। 

    Maruti XL6

    • मारुति ने एक्सएल6 कार की पिछले महीने 2,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। जुलाई 2024 के मुकाबले जुलाई 2025 में इसकी सेल्स में 27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 

    Renault Triber

    • रेनो ट्राइबर भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार है जिसे जुलाई 2025 में फेसलिफ्ट अपडेट मिला। यह गाड़ी 2,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार करने से 13 यूनिट्स पीछे रही। इस क्रॉसओवर एमपीवी कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 28 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

    Toyota Rumion

    • अर्टिगा जुलाई 2025 के सेल्स चार्ट में टॉप पर रही, जबकि इसके रिबैज्ड वर्जन टोयोटा रुमियन की सेल्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। जून 2025 के मुकाबले इसकी 146 प्रतिशत सेल्स कम रही। पिछले साल के मुकाबले इसकी 70 प्रतिशत यूनिट्स कम बिकीं।

    Maruti Invicto

    • मारुति इन्विक्टो लिस्ट की आखिरी एमपीवी कार रही। इस गाड़ी की केवल 351 यूनिट्स बिकीं।  हालांकि, इस गाड़ी की मासिक और सालाना सेल्स में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

    यदि आप मास-मार्किट एमपीवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो आप इनमें से कौनसी कार को चुनेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

