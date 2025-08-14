मारुति अर्टिगा, मारुति ईको और टोयोटा इनोवा रहीं जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाले मास-मार्किट एमपीवी कार

कार मॉडल जुलाई 2025 में सेल्स जून 2025 में सेल्स (पिछले महीने) जुलाई 2024 में सेल्स (पिछले साल) मासिक सेल्स वृद्धि/गिरावट सालाना सेल्स वृद्धि/गिरावट

मारुति अर्टिगा 16,604 यूनिट्स 14,151 यूनिट्स 15,701 यूनिट्स + 15 प्रतिशत + 6 प्रतिशत

मारुति ईको 12,341 यूनिट्स 9,340 यूनिट्स 11,916 यूनिट्स + 24 प्रतिशत + 4 प्रतिशत

टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस + क्रिस्टा) 9,112 यूनिट्स 8,802 यूनिट्स 9,912 यूनिट्स + 3 प्रतिशत (- 8 प्रतिशत )

किआ कैरेंस (कैरेंस + क्लाविस + क्लाविस ईवी) 7,602 यूनिट्स 7,921 यूनिट्स 5,679 यूनिट्स (- 4 प्रतिशत ) + 34 प्रतिशत

मारुति एक्सएल6 2,146 यूनिट्स 2,011 यूनिट्स 2,923 यूनिट्स + 7 प्रतिशत (- 27 प्रतिशत )

रेनो ट्राइबर 1,987 यूनिट्स 1,421 यूनिट्स 1,457 यूनिट्स + 28 प्रतिशत + 36 प्रतिशत

टोयोटा रुमियन 576 यूनिट्स 1,415 यूनिट्स 1,929 यूनिट्स (- 146 प्रतिशत ) (- 70 प्रतिशत )

मारुति इन्विक्टो 351 यूनिट्स 264 यूनिट्स 251 यूनिट्स + 33 प्रतिशत + 40 प्रतिशत