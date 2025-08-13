सभी
    जुलाई 2025 सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट : मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

    प्रकाशित: अगस्त 13, 2025 06:00 pm । स्तुति

    31 Views
    जुलाई 2025 में 55,000 से ज्यादा सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कारें बेचीं गई और सेगमेंट की मंथली सेल्स में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई 

    जुलाई 2025 का महीना सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों के लिए काफी अच्छा रहा। पिछले महीने इस सेगमेंट में 55,000 कारें बेचीं गई। मारुति ब्रेजा सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जबकि किआ सोनेट और हुंडई वरना की मासिक सेल्स में वृद्धि दर्ज की गई। ब्रेजा और काइगर को छोड़कर सेगमेंट की बाकी सभी एसयूवी कारों की मंथली सेल्स पॉजिटिव दर्ज की गई। यहां देखें जुलाई 2025 में कौनसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को मिले कितने बिक्री के आंकड़े :- 

    मॉडल्स 

    जुलाई 2025

    जून 2025

    मासिक ग्रोथ

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    मार्केट शेयर (% पिछले साल)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत सेल्स (6 महीने)

    मारुति ब्रेजा 

    14065

    14507

    (-3.04)

    25.22

    24.58

    0.64

    16032

    टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) 

    12825

    11602

    10.54

    22.99

    23.28

    (-0.29)

    15187

    हुंडई वेन्यू 

    8054

    6858

    17.43

    14.44

    14.8

    (-0.36)

    9183

    किआ सोनेट 

    7627

    6658

    14.55

    13.67

    15.84

    (-2.17)

    7781

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ  

    7238

    7089

    2.1

    12.97

    16.75

    (-3.78)

    7743

    स्कोडा कायलाक 

    3377

    3196

    5.66

    6.05

    4314

    निसान मैग्नाइट 

    1420

    1313

    8.14

    2.54

    3.36

    (-0.82)

    2008

    किआ सिरोस  

    834

    774

    7.75

    1.49

    4600

    रेनो काइगर  

    323

    755

    (-57.21)

    0.57

    1.35

    (-0.78)

    619

    कुल

    55763

    52752

    5.7

    99.94

     

     

     

    Maruti Brezza

    • मासिक सेल्स में 3 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद मारुति ब्रेजा जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार रही। कंपनी ने पिछले महीने इस सब-4 मीटर एसयूवी कार की 14,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। 

    Tata Nexon EV

    • टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) जुलाई 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही। टाटा ने रेगुलर नेक्सन और नेक्सन ईवी की संयुक्त 12,000 यूनिट्स बेचीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    Hyundai Venue

    • जून 2025 के मुकाबले हुंडई वेन्यू की 1196 यूनिट्स ज्यादा बिकीं। जुलाई 2025 में इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 

    • किआ सोनेट जुलाई 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही। पिछले महीने इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार की 7,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो कि इसकी 6 महीने की औसत सेल्स के करीब रही।  इस गाड़ी की मंथली सेल्स में 14 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि, सिरोस एसयूवी की केवल 834 यूनिट्स बिकीं। जून 2024 के मुकाबले इसकी सेल्स 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। 

    Skoda Kylaq front

    • महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की सेल्स एक जैसी बनी हुई है। जुलाई 2025 में इस एसयूवी कार की मंथली सेल्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इसकी सालाना सेल्स में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी पिछले महीने एक्सयूवी 3एक्सओ कार की 7,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब रही।  

    • जुलाई 2025 में स्कोडा कायलाक एसयूवी की 3,300 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मंथली सेल्स 5 प्रतिशत बढ़ी है। 

    Nissan Magnite

    • जून 2025 (1300 यूनिट्स) के मुकाबले जुलाई 2025 में निसान मैग्नाइट कार की 1400 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। 

    • रेनो काइगर की मंथली सेल्स में सबसे ज्यादा 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले महीने इस एसयूवी कार की 400 से भी यूनिट्स बिकीं।

