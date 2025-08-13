जुलाई 2025 सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट : मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

जून 2025 के मुकाबले हुंडई वेन्यू की 1196 यूनिट्स ज्यादा बिकीं। जुलाई 2025 में इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

किआ सोनेट जुलाई 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही। पिछले महीने इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार की 7,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो कि इसकी 6 महीने की औसत सेल्स के करीब रही। इस गाड़ी की मंथली सेल्स में 14 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि, सिरोस एसयूवी की केवल 834 यूनिट्स बिकीं। जून 2024 के मुकाबले इसकी सेल्स 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।